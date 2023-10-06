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Евертон - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 07 жовтня 2023, 17:00 - Гудисон Парк . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
3 - 0
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90'+1
Борнмут
Борнмут
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Хід матчу
8' Garner, James 11' Young, Ashley 37' Джек Гарісон
46' Christie, Ryan Вийшов: Rothwell, Joe 57' Ouattara, Dango Вийшов: Sinisterra, Luis 58' Домінік Соланке 60' Абдулайе Дукуре 60' Нето 67' Cook, Lewis Вийшов: Moore, Kieffer 67' Kerkez, Milos Вийшов: Девід Брукс 78' Джек Гарісон Вийшов: Patterson, Nathan
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
38%
Нічия
33%
Борнмут
29%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 5 times, there have been 0 draws while AFC Bournemouth have won 1 times. The goal difference is 14-8 in favour of Everton FC.
  • During the last 14 meetings, Everton FC have won 6 times, there have been 2 draws while AFC Bournemouth have won 6 times. The goal difference is 26-24 in favour of AFC Bournemouth.
  • Last season's matches: 1-0 (Everton FC at home) and 3-0 (AFC Bournemouth at home).
  • Everton FC have a losing streak of 3 matches at home.
  • When playing at home, Everton FC have not scored a goal so far this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Everton FC's home record this season: 0-0-3.
  • AFC Bournemouth's away record this season: 0-1-2.
  • Abdoulaye Doucoure is Everton FC's top scorer with 2 goals. Dominic Solanke has scored 3 times for AFC Bournemouth.
  • Jarrad Branthwaite has more yellow cards (3) than any other player at Everton FC. Neto has collected 2 for AFC Bournemouth.
  • Everton FC have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Everton FC wins 1st half in 17% of their matches, AFC Bournemouth in 28% of their matches.
  • Everton FC wins 17% of halftimes, AFC Bournemouth wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 1 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than AFC Bournemouth.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • AFC Bournemouth have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 1, AFC Bournemouth won 4, 0 draws.
  • Everton FC scores 0.8 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 2.6 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and AFC Bournemouth is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and AFC Bournemouth is 1.6.
  • Everton FC scores 0.75 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.05 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
6
Перемог
15
Ігор
6
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Евертон 1 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Борнмут 3 - 0 Завершено Евертон
Кубок англійської ліги 2022/2023
08.11.2022 - 21:45 Борнмут 4 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021
26.07.2020 - 18:00 Евертон 1 - 3 Завершено Борнмут
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Лутон Таун П
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 19:30 Брентфорд 1 - 3 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.09.2023 - 18:30 Евертон 0 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 14:30 Шеффілд Юнайтед 2 - 2 Завершено Евертон Н
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Борнмут 0 - 4 Завершено Арсенал П
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Борнмут 2 - 0 Завершено Сток Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.09.2023 - 16:00 Борнмут 0 - 0 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Брентфорд 2 - 2 Завершено Борнмут Н
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Головні події
Джек Гарісон
Вийшов: Patterson, Nathan
78'
67'
Cook, Lewis
Вийшов: Moore, Kieffer
67'
Kerkez, Milos
Вийшов: Девід Брукс
ГООЛ! Абдулайе Дукуре
60'
60'
Нето
58'
Домінік Соланке
57'
Ouattara, Dango
Вийшов: Sinisterra, Luis
46'
Christie, Ryan
Вийшов: Rothwell, Joe
ГООЛ! Джек Гарісон
37'
Young, Ashley
11'
ГООЛ! Garner, James
8'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
38%
Нічия
33%
Борнмут
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
    60
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 8
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
    78 37
  • 37
    Garner, James
    8
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
    11
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
    58
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 29
    Billing, Philip
    Півзахисник
  • 11
    Ouattara, Dango
    Форвард
    57
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
    46
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
    67
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
    67
  • 1
    Нето
    Воротар
    60
Запасні гравці
Тренери
  • Шон Дайч
  • Андони Ираола
Статистика матчу
9
Штрафні
14
12
Фоли
9
1
ЖК
2
47%
Володіння м'ячем
53%
9
Удари в отвір
3
8
Удари повз
3
2
Офсайди
5
Блоковано ударів
1
8
Кутові
6
3
Сейви
6
LIVE
Трансляція матчу Евертон - "Борнмут"
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
83'
Заміна
Калверт-Льюїн вирушив відпочивати, Бету вийшов.
82'
Пікфорд витягнув удар головою Мура після навісу в штрафний "Евертона".
78'
Заміна
Паттерсон замість Гаррісона.
77'
Небезпечний момент
Удар Забарного! З лінії воріт "іриски" виносять м'яч. Відповіддю "Евертона" став удар Макніла після контратаки, в руки Нету!
75'
Небезпечний момент
Штанга! Онана пробивав із воротарського після подачі Макніла з кутового! А добивання взяв Нету!
72'
"Евертон" робить в атаці все, що хоче. "Борнмут" же натикається на організовані редути господарів.
67'
Заміна
Мур і Брукс вийшли, Керкес і Кук пішли.
65'
Небезпечний момент
Калверт-Льюїн голкіпера перекинув, але м'яч викотився за лінію замість того, щоб полетіти в порожні ворота.
64'
Офсайд у Дукуре цього разу. Занадто затягнув із передачею Макніл. Забарний вибив м'яч з-під ніг Дукуре, але міг цього, відповідно, не робити.
60'
Гоооол!!!
Дукуре забиває, 3:0. "Евертон" принижує "Борнмут". Дукуре сам атаку розганяє, сам і грає успішно на добиванні.
57'
Заміна
Кваттара пішов, Сіністерра вийшов.
55'
Невдало розіграв штрафний "Евертон". Потім сфолили "іриски" в атаці, Калверт-Льюїн завалив Забарного.
52'
"Евертон" намагається притримати м'яч і розтягнути "Борнмут". "Вишні" розуміють, що їм потрібно якомога швидше зрівняти рахунок. Поки шансами і не пахне.
47'
Небезпечний момент
Знову втрата, знову Забарний. На щастя, Дукуре не покарав "Борнмут" і рахунок не став 3:0.
45'
Заміна
Крісті пішов, Ротуелл з'явився.
45'
Свисток
Поїхали, другий тайм!
45+2'
Свисток
Перерва. "Борнмута" на полі немає. Миколенко на своєму фланзі активний, "іриски" загалом заряджені, Забарний привіз перший гол. Повернемося за 15 хвилин.
45+1'
Небезпечний момент
Перекладина рятує "Борнмут"! Калверт-Льюїн кивнув м'ячем у каркас воріт. Класні комбінації "ірисок". Потім ще й Онана бахнув поруч зі штангою після пасу Миколенка!
43'
"Евертон" усе ще активно затримується біля володінь Нету. Удар за ударом, навіс за навісом. Щось блокується, щось іде повз, але сам факт володіння "ірисками" ініціативою - відзначаємо.
Інфо
Серія подач "Евертона" завершилася голом. Миколенко подав, Нету виніс і впав, м'яч ліг на ногу Гаррісону, який ухвалив ідеальне рішення і по складній траєкторії закинув снаряд за спину голкіперу. Приголомшливо!
37'
Гоооол!!!
2:0!
34'
Простріл Калверта-Льюїна нічим для "Евертона" не завершився. Доменік круто продерся, однак далі оборона "Борнмута" відбилася.
30'
Кутовий призначає арбітр біля воріт "Евертона". З ближнього кута "іриски" м'яч винесли.
26'
Черга "Борнмута" трохи затриматися в атаці. Справа до удару поки не доходить, Тарковскі та інші представники оборони "ірисок" відбиваються ще на підступах до штрафного.
22'
Поки що просто на відбій грають "вишні". Величезний тиск на воротарський Нету, 4 кутових поспіль "Евертон" подає.
18'
Небезпечний момент
Пожежа у штрафному "Борнмута", Нету відбив два удари в метушні, обидва наносилися дуже з близької відстані!
16'
Макніл пробивав після нетривалої комбінації "Евертона". М'яч розминувся з дальньою штангою.
12'
"Борнмут" відходить від шоку і намагається відповісти. Соланке пробив у бокову сітку після пасу з глибини від Таверньє.
9'
Гоооол!!!
Результативна помилка Забарного. Ілля обрізався, Гарнер підхопив м'яч і пробив Нету. 1:0!
5'
У Миколенка не вийшло пробитися в атаку, Віталій зміщувався в центр, але хавбеки "Борнмута" його накрили. Поки у "Евертона" мало що виходить.
3'
Пікфорд вийшов із воріт і вибив м'яч, підстрахувавши захисників.
1'
Поїхали!
Інфо
"Борнмут": 1. Нето, 15. Сміт, 27. Забарний, 25. Сенесі, 3. Керкес, 4. Кук, 10. Крісті, 29. Біллінг, 16. Таверньє, 9. Соланке, 11. Данго
Інфо
"Евертон": 1. Пікфорд, 19. Миколенко, 32. Брантвайт, 6. Тарковскі (к), 18. Янг, 27. Гейє, 16. Дукуре, 37. Гарнер, 7. Макніл, 11. Харрісон, 9. Калверт-Льюїн
Інфо
Добрий день, пані та панове! 8-й тур АПЛ, Миколенко проти Забарного! "Евертон" Віталія йде на 16-му рядку в таблиці, "Борнмут" Іллі - на 19-му місці.
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Анонс матчу Евертон - "Борнмут" 07.10.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 07.10.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Евертон (Ливерпуль) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 28.05.2023 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Борнмут" можна подивитися 07.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Предыдущий поединок команди Евертон був зіграний проти Лутон Таун - 30.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Лутон Таун.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Предыдущий матч команди "Борнмут" був зіграний проти Арсенал - 30.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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