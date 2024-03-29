Борнмут - Евертон онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Виталити Стадион.
Дата проведення матчу: 30.03.2024
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між командами "Борнмут" (Борнмут) та командою Евертон (Ливерпуль):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 07.10.2023 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
Попередній поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти Лутон Таун - 13.03.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".
Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Попередній матч команди Евертон був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 09.03.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".
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