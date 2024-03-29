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Борнмут - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 30 березня 2024, 17:00 - Виталити Стадион . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Barrott, Samuel
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
0 - 0
Оновити
35'
Евертон
Ливерпуль
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Хід матчу
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
34%
Нічия
34%
Евертон
31%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 5 times, there have been 2 draws while Everton FC have won 1 times. The goal difference is 18-10 in favour of AFC Bournemouth.
  • During the last 15 meetings, AFC Bournemouth have won 6 times, there have been 2 draws while Everton FC have won 7 times. The goal difference is 27-26 in favour of Everton FC.
  • Everton FC's last away win against AFC Bournemouth was in 2016.
  • Last season's matches: 3-0 (AFC Bournemouth at home) and 1-0 (Everton FC at home).
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 5% of their goals between the minutes 31-45? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Everton FC scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Everton FC haven't won in their last 8 games.
  • Everton FC haven't won any of their last 7 away matches.
  • When playing at home, AFC Bournemouth have not lost to Everton FC in their last 6 encounters.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 5 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 6 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Dominic Solanke is AFC Bournemouth's top scorer with 15 goals. Abdoulaye Doucoure has scored 6 times for Everton FC.
  • Everton FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 26% of their matches, Everton FC in 18% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 26% of halftimes, Everton FC wins 18%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 3 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Everton FC.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 3, Everton FC won 2, 0 draws.
  • AFC Bournemouth scores 2 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1.2 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Everton FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Everton FC is 1.6.
  • AFC Bournemouth scores 1.48 goals when playing at home and Everton FC scores 1.15 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Борнмут
6
Перемог
16
Ігор
7
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Евертон 3 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Евертон 1 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Борнмут 3 - 0 Завершено Евертон
Кубок англійської ліги 2022/2023
08.11.2022 - 21:45 Борнмут 4 - 1 Завершено Евертон
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.03.2024 - 21:30 Борнмут 4 - 3 Завершено Лутон Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 2 Завершено Шеффілд Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.03.2024 - 15:00 Бернлі 0 - 2 Завершено Борнмут В
Кубок Англії 2023/2024
27.02.2024 - 21:30 Борнмут 0 - 1 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 19:30 Борнмут 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Евертон 1 - 3 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.02.2024 - 22:00 Евертон 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 14:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Евертон П
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
34%
Нічия
34%
Евертон
31%
Склади команд
1
Нето
3
Kerkez, Milos
27
Ілля Забарний
6
Mepham, Chris
15
Smith, Adam
4
Cook, Lewis
18
Adams, Tyler
16
Tavernier, Marcus
19
Kluivert, Justin
24
Semenyo, Antoine
9
Домінік Соланке
1
Джордан Пікфорд
23
Coleman, Seamus
6
Tarkowski, James
32
Branthwaite, Jarrad
22
Godfrey, Ben
11
Джек Гарісон
8
Onana, Amadou
37
Garner, James
7
McNeil, Dwight
16
Абдулайе Дукуре
9
Calvert-Lewin, Dominic
Стартовий склад
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 18
    Adams, Tyler
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 6
    Mepham, Chris
    Захисник
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 1
    Нето
    Воротар
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 8
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 37
    Garner, James
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 23
    Coleman, Seamus
    Захисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 22
    Godfrey, Ben
    Форвард
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Андони Ираола
  • Шон Дайч
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
1
Удари повз
1
2
Блоковано ударів
1
6
Штрафні
7
3
Кутові
4
Офсайди
2
1
Сейви
1
7
Фоли
4
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу "Борнмут" - Евертон
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
32'
Небезпечний момент
Класний шанс для гостей. Калверт-Льюїн після скидки партнеру пробиває метрів з 9, а Нето парирує!
30'
Жовта картка
Соланке отримує першу жовту в цьому матчі. Онана завалився на газон, бо руки йому на плечі поклав Домінік.
26'
Дукуре зупинив Керкеса жорстко на фланзі. Дивом без жовтої.
22'
"Евертон" намагається підтиснути господарів. "Борнмут", своєю чергою, спокійно тримається, і поки що робить ставку на вихід з-під пресингу та розгін контратак.
18'
Забарний вибиває про всяк випадок м'яч на корнер. Перевів головою на стандарт.
15'
Керкес збив Коулмана біля кутового прапорця. Майже корнер, але штрафний для "ірисок".
12'
Є перший удар від "ірисок". Хто ще, як не Калверт-Льюїн, розвернувся, пробив, влучив у захисника - м'яч вилетів на корнер.
11'
Поки що жодної протидії від "Евертона". Насилу "іриски" навіть заходять на половину поля господарів.
8'
Хороша вертикальна атака, знову Клюйверт в епіцентрі уваги. Забіг, прострілив, але до Соланке м'яч не дійшов.
6'
Дуже непогано розіграли "вишеньки" корнер. Простріл на ближню, на Клюйверта, той пробивав п'ятою, але влучив у захисника. Партнер Джастіна перебував на штанзі, і вчасно відбіг. Домашня заготовка.
5'
"Борнмут" перебуває в позиційній стартовій атаці. То кутовий вичавить, то аут.
3'
Передача на Семеніо, удар з флангу - Пікфорд на місці. Удар Кука - над поперечиною.
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
"Евертон": 1. Пікфорд, 23. Коулман (к), 6. Тарковскі, 32. Брантуейт, 22. Годфрі, 8. Онана, 37. Гарнер, 16. Дукуре, 11. Харрісон, 7. Макніл, 9. Калверт-Льюїн. Як бачимо, Віталія Миколенка у старті немає. Як і в заявці на матч... Українського дербі не буде.
Інфо
"Борнмут": 1. Нето (к), 3. Керкес, 4. Кук, 6. Мефам, 9. Соланке, 15. Сміт, 16. Таверньє, 18. Адамс, 19. Клюйверт, 24. Семеньо, 27. Забарний
Інфо
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Анонс матчу "Борнмут" - Евертон 30.03.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 30.03.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Борнмут" (Борнмут) та командою Евертон (Ливерпуль):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 07.10.2023 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - Евертон можна подивитися 30.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Попередній поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти Лутон Таун - 13.03.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Попередній матч команди Евертон був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 09.03.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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