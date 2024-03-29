Борнмут - Евертон онлайн трансляція матчу

29.03.2024 в 17:23 Забарний проти Миколенка. Борнмут – Евертон. Анонс та прогноз матчу 30-го туру АПЛ на 30.03.2024 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Борнмутом" та "Евертоном" у рамках чемпіонату Англії