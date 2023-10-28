Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Олд Траффорд.
Дата проведення матчу: 29.10.2023
Час початку матчу: 17:30
Історія протистоянь между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 03.06.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Копенгаген - 24.10.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Янг Бойз - 25.10.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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