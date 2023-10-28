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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 29 жовтня 2023, 17:30 - Олд Траффорд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 1
Оновити
54'
Манчестер Сіті
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
26' Андре Онана 26' Haaland, Erling 43' Foden, Phil 43' Соф'ян Амрабат
46' Соф'ян Амрабат Вийшов: Мейсон Маунт
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
29%
Нічия
29%
Манчестер Сіті
42%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Manchester City when Manchester United is playing at home is 1-2. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Manchester City is 1-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 14 times, there have been 6 draws while Manchester City have won 10 times. The goal difference is 47-41 in favour of Manchester United.
  • During the last 62 meetings, Manchester United have won 31 times, there have been 8 draws while Manchester City have won 23 times. The goal difference is 93-89 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 2-1 (Manchester United at home) and 6-3 (Manchester City at home).
  • Did you know that Manchester United scores 45% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester City scores 21% of their goals between the minutes 0-15?
  • Manchester United haven't scored in 1 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Scott McTominay is Manchester United's top scorer with 3 goals. Erling Haaland has scored 9 times for Manchester City.
  • Bruno Fernandes has more yellow cards (3) than any other player at Manchester United. Rodri has collected 3 for Manchester City.
  • Manchester City have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Manchester United wins 1st half in 34% of their matches, Manchester City in 49% of their matches.
  • Manchester United wins 34% of halftimes, Manchester City wins 49%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 64% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 1, Manchester City won 4, 0 draws.
  • Manchester United scores 1.4 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 3 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Manchester City is 4.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Manchester City is 2.2.
  • Manchester United scores 2.1 goals when playing at home and Manchester City scores 1.81 goals when playing away (on average).
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
10
Перемог
29
Ігор
15
Перемог
Манчестер Сіті
Кубок Англії 2022/2023
03.06.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.10.2022 - 16:00 Манчестер Сіті 6 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
06.03.2022 - 18:30 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Копенгаген В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 22:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Брентфорд В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
03.10.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 3 Завершено Галатасарай П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Крістал Пелес П
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 22:00 Янг Бойз 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
08.10.2023 - 18:30 Арсенал 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
04.10.2023 - 22:00 РБ Лейпциг 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
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Новини команд
Головні події
Соф'ян Амрабат
Вийшов: Мейсон Маунт
46'
43'
Foden, Phil
Соф'ян Амрабат
43'
Андре Онана
26'
26'
Haaland, Erling ГООЛ!
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
29%
Нічия
29%
Манчестер Сіті
42%
Склади команд
24
Андре Онана
2
Віктор Нільссон-Лінделеф
35
Джонні Еванс
5
Харрі Магуайр
20
Dalot, Diogo
4
Соф'ян Амрабат
14
Крістіан Еріксен
10
Rashford, Marcus
39
Mctominay, Scott
8
Fernandes, Bruno
11
Hojlund, Rasmus
31
Едерсон
2
Кайл Уокер
3
Рубен Діаш
5
Джон Стоунз
24
Gvardiol, Josko
16
Родрi
20
Silva, Bernardo
47
Foden, Phil
19
Alvarez, Julian
10
Grealish, Jack
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 11
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 39
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 4
    Соф'ян Амрабат
    Півзахисник
    43
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 2
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 35
    Джонні Еванс
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
    26
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
    26
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
    43
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
2
Удари в отвір
5
4
Сейви
2
3
Штрафні
7
2
Кутові
9
2
Офсайди
5
Фоли
3
40%
Володіння м'ячем
60%
2
Удари повз
1
2
ЖК
1
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
47'
Вокер фолить у центрі поля.
45'
Заміна
Другий тайм починається із заміни у "МЮ": Амрабат пішов, Маунт вийшов.
45+4'
Свисток
Йдемо на перерву. Бадьорий перший тайм від манчестерських команд. "Сіті" виглядав ціліснішим і чітко показував, як збирається досягати результату в поєдинку, а "МЮ" лише моментами нагадував про себе.
45+4'
Небезпечний момент
МОМЕНТИЩЕ! Бернарду Сілва знайшов голову Голанда - Онана, який сейв!
45+3'
Підтиснув "МЮ" в компенсований час, дуже зараз трудиться оборона "Сіті".
45+1'
Небезпечний момент
Чудовий шанс у "МЮ". Мактомінея вивели на ударну позицію, він вистрілив з лінії штрафного - Едерсон врятував "Сіті". Чудова передача на Скотта пішла від Рашфорда.
45'
Чотири хвилини накинув Пол Тірні.
44'
Жовта картка
Трохи поштовхалися футболісти. Дербі, як-не-як. По жовтій Амрабату і Фодену.
41'
Тепер Фернандеш врізався в Гріліша. Дістається Джеку, як і в будь-якому поєдинку.
40'
Удар Гріліша після фірмового зміщення - Амрабат блокує.
37'
Еванс фолить на Гріліші. Штрафний для "Сіті" нічим примітним не закінчився, удар Альвареса спокійно відбив Онана.
33'
"Сіті" заграв більш розслаблено, фірмовий контроль повернувся.
30'
Гейлунд мав чудовий шанс виправитися за привезений пенальті. Підстеріг помилку Фодена, вискочив на Едерсона, але не встиг пробити і остаточно втратив момент для удару.
27'
Жовта картка
Онана отримав жовту, намагався емоційно розхитати Голанда перед пенальті.
26'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Голанд відкриває рахунок з 11-метрового!
25'
Пол Тірні особисто подивився епізод на повторі та призначив пенальті.
24'
Гейлунд притримав Родрі під час навісу в штрафний майданчик "МЮ". ВАР перевіряє епізод на пенальті.
20'
Удар із підкруткою від Гріліша в дальній кут - Онана парирує і вибиває на корнер. У Джека напевно був розрахунок, що на відскоку і в метушні хтось підправить м'яч у сітку.
16'
Удар Родрі. Хтось на трибунах дуже радий прильоту м'яча, напевно.
15'
Альварес круту передачу віддав на Голанда, Ерлінг не був готовий.
12'
Цікаво останнім часом готовий діяти "Сіті". М'яч їм у ці 12 хвилин особливо не був цікавий. Позиційну оборону спостерігаємо, причому таку, що "МЮ" особливо центр не переходить.
8'
Небезпечний момент
Дуже небезпечний момент! Навіс Родрі на дальню, Вокер скинув під удар Фодену, Філ кивнув головою, Онана витягнув, а Голанд якимось незрозумілим чином не добив м'яч у сітку - Онана встиг піднятися.
6'
"МЮ" поки що комбінує на своїй половині поля. Намагається виманити "Сіті" в пресинг.
3'
Затягнув з ударом Мактоміней. Продерся по центру, Родрі встиг його накрити, постріл не вийшов - м'яч у руках у Едерсона.
2'
Далот навісив, Лінделеф накинув м'яч на сітку з верхнього боку.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
"Олд Траффорд" вшановує пам'ять сера Боббі Чарльтона, який покинув нас 21 жовтня.
Інфо
"Сіті": 31. Едерсон, 2. Вокер, 5. Стоунз, 3. Діаш, 24. Гвардіол, 16. Родріго, 20. Бернарду Сілва, 47. Фоден, 10. Гріліш, 19. Альварес, 9. Голанд
Інфо
"МЮ": 24. Онана, 2. Лінделеф, 4. Амрабат, 5. Магуайр, 8. Фернандеш (к), 10. Рашфорд, 11. Гейлунд, 14. Еріксен, 20. Далот, 35. Еванс, 39. Мактоміней
Інфо
Добрий день, пані та панове! Центральний матч 10-го туру АПЛ - дербі Манчестера, "Юнайтед" проти "Сіті". П'ята команда ліги їде до восьмої.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сіті" 29.10.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 29.10.2023
Час початку матчу: 17:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 03.06.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 29.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Копенгаген - 24.10.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Янг Бойз - 25.10.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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