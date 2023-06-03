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Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 03 червня 2023, 17:00 . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
1 - 0
Оновити
14'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
42%
Нічия
25%
Манчестер Юнайтед
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Manchester United when Manchester City is playing at home is 0-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester City and Manchester United is 0-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 11 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 15 times. The goal difference is 43-40 in favour of Manchester City.
  • During the last 61 meetings, Manchester City have won 22 times, there have been 8 draws while Manchester United have won 31 times. The goal difference is 92-87 in favour of Manchester United.
  • Manchester City haven't lost in their last 25 games.
  • Manchester United have a winning streak of 4 matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 25 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 54% of their matches, Manchester United in 44% of their matches.
  • Manchester City wins 54% of halftimes, Manchester United wins 44%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 96% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 83% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • In the last 5 meetings Manchester City won 3, Manchester United won 2, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 3 FA Cup games against Manchester City.
  • Manchester City have won just 1 of their last 3 FA Cup games against Manchester United.
  • Manchester City scores 2.6 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.6 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Manchester United is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Manchester United is 2.
  • Manchester City scores 3.24 goals when playing at home and Manchester United scores 1.35 goals when playing away (on average).
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
14
Перемог
28
Ігор
10
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.10.2022 - 16:00 Манчестер Сіті 6 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
06.03.2022 - 18:30 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
06.11.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Брентфорд 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
24.05.2023 - 22:03 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.05.2023 - 18:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Челсі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
17.05.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Реал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.05.2023 - 16:00 Евертон 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.05.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Борнмут 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.05.2023 - 21:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Новини команд
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
42%
Нічия
25%
Манчестер Юнайтед
33%
Склади команд
18
Ortega, Stefan
25
Мануель Аканджі
5
Джон Стоунз
4
Рубен Діаш
2
Кайл Уокер
16
Родрi
16
Grealish, Jack
8
Ілкай Гюндоган
17
De Bruyne, Kevin
20
Silva, Bernardo
9
Haaland, Erling
1
De Gea, David
29
Wan-Bissaka, Aaron
3
Віктор Нільссон-Лінделеф
19
Рафаель Варан
23
Shaw, Luke
18
Карлос Каземiро
17
Fred
8
Fernandes, Bruno
14
Крістіан Еріксен
25
Sancho, Jadon
11
Rashford, Marcus
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 16
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 8
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 4
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
  • 11
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 25
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 17
    Fred
    Форвард
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 3
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
60%
Володіння м'ячем
40%
1
Удари в отвір
2
Удари повз
2
Штрафні
1
1
Фоли
2
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
9'
Сілва проривався до чужого штрафного, але наткнувся на захисників суперника.
8'
Дуже дальній удар Каземіро низом. Бразилець влучив у Стоунса.
Інфо
Девід Бекхем присутній на трибунах. Також і, як і належить, Сер Алекс Фергюсон є. Вони не надто задоволені поки.
4'
Небезпечний момент
Ще момент біля воріт "манкуніаців". Де Брюйне подав зі стандарту з правого флангу, а Родрі пробив повз праву стійку.
Інфо
М'яч був забитий на 11-й секунді.
1'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Швидкий м'яч забиває Манчестер Сіті. Який ж удар вдався у Гюндогана! Німець з підбирання з лету пробив з метірв 20-ти і влучив в праву дев'ятку. Краса!
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Востанє МС перемагав в Кубку Англії у 2019-му році, МЮ - в 2016-му.
Інфо
Головний арбітр матчу: Пол Тірні.
Запасні номінальних гостей: Батленд, Гарначо, Вегхорст, Далот, Маласія, Пельїстрі, Мактоміней, Магвайр, Еланга.
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Ван-Біссака, Варан, Лінделоф, Шоу, Каземіро, Еріксен, Фернандеш, Фред, Санчо, Рашфорд.
Запасні номінальних господарів: Едерсон, Льїюс, Ляпорт, Філліпс, Аке, Палмер, Фоден, Марез, Альварес.
Манчестер Сіті: Ортега, Вокер, Діаш, Аканджі, Стоунс, Родрі, Сілва, Де Брюйне, Гюндоган, Гріліш, Голанд.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу фіналу Кубка Англії, у якому Манчестер Сіті зустрінеться з Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" 03.06.2023, Кубок Англії

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 03.06.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 14.01.2023 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 03.06.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Брентфорд - 28.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Фулгем - 28.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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