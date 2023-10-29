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Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 березня 2024, 17:30 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
38%
Нічия
35%
Манчестер Юнайтед
26%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Manchester United when Manchester City is playing at home is 0-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester City and Manchester United is 0-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 11 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 15 times. The goal difference is 43-40 in favour of Manchester City.
  • During the last 63 meetings, Manchester City have won 24 times, there have been 8 draws while Manchester United have won 31 times. The goal difference is 93-92 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 6-3 (Manchester City at home) and 2-1 (Manchester United at home).
  • Did you know that Manchester City scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester United scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester City haven't lost in their last 18 games.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 37 home matches.
  • Manchester United have a winning streak of 6 matches away from home.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 4 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 9-4-0.
  • Rodri has more yellow cards (7) than any other player at Manchester City. Bruno Fernandes has collected 8 for Manchester United.
  • Manchester City have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • Manchester United have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 52% of their matches, Manchester United in 31% of their matches.
  • Manchester City wins 52% of halftimes, Manchester United wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 3 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Manchester United.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 4, Manchester United won 1, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 3.2 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.4 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Manchester United is 4.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Manchester United is 2.
  • Manchester City scores 2.79 goals when playing at home and Manchester United scores 1.31 goals when playing away (on average).
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches.
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
16
Перемог
30
Ігор
10
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 17:30 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Кубок Англії 2022/2023
03.06.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.10.2022 - 16:00 Манчестер Сіті 6 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Сіті
Кубок Англії 2023/2024
27.02.2024 - 22:00 Лутон Таун 2 - 6 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 19:30 Борнмут 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.02.2024 - 21:30 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Челсі Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.02.2024 - 22:00 Копенгаген 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Кубок Англії 2023/2024
28.02.2024 - 21:45 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
18.02.2024 - 18:30 Лутон Таун 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.02.2024 - 18:30 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 16:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
38%
Нічия
35%
Манчестер Юнайтед
26%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Арбітр матчу: Ендрю Медлі
Головний тренер Манчестер Юнайтед: Ерік Тен Хаг
На лаві запасних: Амрабат, Антоні, Баїндір, Діалло, Еріксен, Камбвала, Кольєр, Огуннеє, Форсон
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед (4-3-2-1): Онана - Лінделоф, Еванс, Варан, Далот - Мактоміней, Каземіро, Мейну - Гарначо, Фернандеш (с) - Рашфорд
Головний тренер Манчестер Сіті: Пеп Гвардіола
На лаві запасних: Аканджі, Альварес, Бобб, Гвардіол, Гомес, Ковачич, Льюїс, Нунес, Ортега
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті (4-2-3-1): Едерсон - Аке, Діаш, Стоунс, Вокер (с) - Сілва, Родрі - Доку, Де Брюйне, Фоден - Голанд
На даний момент Манчестер Сіті займає другу сходинку турнірної таблиці і завдяки вчорашній перемозі лідер турніру - Ліверпуль, знову збільшив відрив від "містян" до чотирьох очок. Манчестер Юнайтед продовжує боротьбу за зону єврокубків і наразі "червоних дияволів" від п'ятого місця відділяє шість очок
Матч пройде на "Еттіхад Стедіумі" та розпочнеться о 17:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції центрального матчу 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в котрому ми будемо спостерігати манчестерське дербі, адже Сіті прийме у гостях Юнайтед
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" 03.03.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 03.03.2024
Час початку матчу: 17:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 29.10.2023 закінчилось : 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 03.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Лутон Таун - 27.02.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 28.02.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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