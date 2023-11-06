  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. СК Дніпро-1 - ФК Олександрія Дивитися онлайн
У тренді

СК Дніпро-1 - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 06 листопада 2023, 17:15 - Днепр Арена . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Romanyuk, Anastasiya
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
0 - 0
Оновити
29'
ФК Олександрія
Александрия
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
45%
Нічия
29%
ФК Олександрія
26%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with SC Dnipro-1 playing at home, SC Dnipro-1 have won 1 times, there have been 3 draws while FC Oleksandriya have won 1 times. The goal difference is 6-5 in favour of SC Dnipro-1.
  • During the last 9 meetings, SC Dnipro-1 have won 1 times, there have been 4 draws while FC Oleksandriya have won 4 times. The goal difference is 15-10 in favour of FC Oleksandriya.
  • Last season's matches: 1-1 (SC Dnipro-1 at home) and 2-2 (FC Oleksandriya at home).
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 23% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Oleksandriya haven't won in their last 5 games.
  • When playing at home, SC Dnipro-1 have not lost to FC Oleksandriya in their last 3 encounters.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 1 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 4 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya's away record this season: 0-3-3.
  • Eduard Sarapii has more yellow cards (4) than any other player at SC Dnipro-1. Kyrylo Sigeev has collected 4 for FC Oleksandriya.
  • A year ago, FC Oleksandriya were number 5 in the table with 22 points. Now they are number 13 with 10 points.
  • FC Oleksandriya have not managed to score in their last 4 matches.
  • SC Dnipro-1 wins 1st half in 31% of their matches, FC Oleksandriya in 23% of their matches.
  • SC Dnipro-1 wins 31% of halftimes, FC Oleksandriya wins 23%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When SC Dnipro-1 leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Oleksandriya.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
  • FC Oleksandriya has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings SC Dnipro-1 won 1, FC Oleksandriya won 1, 3 draws.
  • SC Dnipro-1 scores 1.4 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 1 goals against SC Dnipro-1 (on average).
  • Average number of goals in meetings between SC Dnipro-1 and FC Oleksandriya is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SC Dnipro-1 and FC Oleksandriya is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • SC Dnipro-1 scores 1.68 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 0.81 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
СК Дніпро-1
3
Перемог
11
Ігор
4
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024
11.05.2023 - 12:57 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 12:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 СК Дніпро-1 3 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 СК Дніпро-1 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 23-25
01.11.2023 - 18:00 Рух 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.10.2023 - 14:20 Кривбас 3 - 0 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.10.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.10.2023 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.10.2023 - 13:15 СК Дніпро-1 2 - 0 Завершено Верес В
Показати більше
Останні матчі - ФК Олександрія
Кубок України 2023/2024
02.11.2023 - 15:00 Полісся 1 - 0 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.10.2023 - 18:00 Рух 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.10.2023 - 19:00 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.10.2023 - 16:20 ЛНЗ 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.10.2023 - 19:00 Динамо 4 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
45%
Нічия
29%
ФК Олександрія
26%
Склади команд
Стартовий склад
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 7
    Олександр Філіпов
    Форвард
  • 8
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 9
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 12
    Kinareykin, Yakiv
    Воротар
  • 17
    Lednev, Bogdan
    Півзахисник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 5
    Savchenko, Roman
    Захисник
  • 8
    Siheiev, Kyrylo
    Півзахисник
  • 11
    Shulianskyi, Artem
    Півзахисник
  • 18
    Сергій Логінов
    Півзахисник
  • 22
    Skorko, Danil
    Захисник
  • 23
    Geovani
    Форвард
  • 30
    Юрій Копіна
    Півзахисник
  • 44
    Yermakov, Georgiy
    Воротар
  • 55
    Євген Смірний
    Півзахисник
  • 71
    Shostak, Denys
    Півзахисник
  • 88
    Pohorilyi, Vladyslav
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Maksimov, Yuriy
  • Руслан Ротань
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
2
Удари повз
1
2
Штрафні
4
4
Фоли
2
2
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
Сейви
2
LIVE
Трансляція матчу СК Дніпро-1 - ФК Олександрія
play-btn
play sound
В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
26'
Небезпечний момент
23'
Зрячий простріл пішов на Лєднєва, який відкрився в карному, але вінгер Дніпра-1 не зміг прийняти мʼяч.
20'
Господарі мають величезну перевагу, але досі не створили жодного гольового шансу. План Олександрії на даний момент працює краще.
15'
Шостак дуже непогано приклався з дальньої дистанції. До воріт все ж таки було далеченько, але як перша спроба - гідно.
10'
Дніпро-1 повністю контролює гру, але поки без моментів. Олександрія майже не працює з м’ячем.
3'
Погорілий ледь не підчатував на грубу помилку суперника. Кінарейкін вийшов з воріт і в останній момент врятував ситуацію.
2'
Сваток спробував вразити ворота суперника ударом здалеку. Не вийшло, мʼяч полетів на трибуни.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Анастасія Романюк.
Запасні: Юрчук (в), Маркіньос, Віктінью, Горбунов, Каплієнко, Кравець, Пасіч, Пуріта.
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1: Кінарейкін (в) — Мірошніченко, Сарапій, Сваток (к), Адамюк — Рубчинський, Бабенко — Лєднєв, Піхальонок, Гуцуляк — Філіппов. Головний тренер — Юрій Максимов.
Запасні: Долгий (в), Шевченко (в), Хуан Альвіна, Андрейчук, Базаєв, Бойко, Ващенко, Ернандес, Кравченко, Кулаковський, Плакса.
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Єрмаков — Копина, Савченко, Логінов (к), Скорко — Сігєєв — Шулянський, Шостак, Смирний, Джевані — Погорілий. Головний тренер — Руслан Ротань.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 13-го туру УПЛ Дніпро-1 – Олександрія.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 02:30 - Сьогодні Ванкувер Вайткепс Ванкувер Вайткепс 0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1 Завершено 00:00 - Сьогодні Спортинг Канзас-Сіті Спортинг Канзас-Сіті 2 Сент-Луїс Сіті Сент-Луїс Сіті 1 Завершено 22:00 - Вчора Реал Реал 0 Райо Вальєкано Райо Вальєкано 0 Завершено 21:45 - Вчора Ніцца Ніцца 2 Ренн Ренн 0 Завершено 21:45 - Вчора Фіорентина Фіорентина 0 Ювентус Ювентус 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу СК Дніпро-1 - ФК Олександрія 06.11.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Днепр Арена.

Дата проведення матчу: 06.11.2023
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення СК Дніпро-1 та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 11.05.2023 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Maksimov, Yuriy и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - ФК Олександрія можна подивитися 06.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Предыдущий поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Рух - 01.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 23-25 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Предыдущий поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Полісся - 02.11.2023, у рамках турнира Кубок України 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.