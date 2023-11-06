СК Дніпро-1 - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу СК Дніпро-1 - ФК Олександрія 06.11.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Днепр Арена.

Дата проведення матчу: 06.11.2023

Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення СК Дніпро-1 та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 11.05.2023 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Maksimov, Yuriy и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Предыдущий поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Рух - 01.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 23-25 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Предыдущий поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Полісся - 02.11.2023, у рамках турнира Кубок України 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.

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