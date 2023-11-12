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Шахтар - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 12 листопада 2023, 19:00 - Олимпийский . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Balakin, Mikola
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
1 - 0
Оновити
30'
СК Дніпро-1
Днепр
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Хід матчу
5' Sikan, Danylo
Хто переможе?
63 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
35%
Нічия
21%
СК Дніпро-1
44%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and SC Dnipro-1 is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 7 times, there have been 0 draws while SC Dnipro-1 have won 1 times. The goal difference is 17-4 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season's matches: 3-0 (FC Shakhtar Donetsk at home) and 2-1 (SC Dnipro-1 at home).
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 25% of their goals between the minutes 16-30?
  • When playing at home, FC Shakhtar Donetsk have not lost to SC Dnipro-1 in their last 4 encounters.
  • FC Shakhtar Donetsk have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 1 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 47% of their matches, SC Dnipro-1 in 31% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 47% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 31%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 3 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 games against SC Dnipro-1 (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 4, SC Dnipro-1 won 1, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against SC Dnipro-1.
  • SC Dnipro-1 have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.8 goals in a match against SC Dnipro-1 and SC Dnipro-1 scores 0.6 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and SC Dnipro-1 is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and SC Dnipro-1 is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.27 goals when playing away (on average).
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
7
Перемог
8
Ігор
1
Перемог
СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.05.2023 - 15:00 Шахтар 3 - 0 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2021/2022
11.09.2021 - 19:30 Шахтар 2 - 0 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2020/2021
01.05.2021 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1
Останні матчі - Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 19:45 Шахтар 1 - 0 Завершено Барселона В
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.11.2023 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершено Шахтар В
Кубок України 23-25
30.10.2023 - 15:00 Вікторія 0 - 3 Завершено Шахтар В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 19:45 Барселона 2 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Шахтар 3 - 0 Завершено ЛНЗ В
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.11.2023 - 17:15 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 23-25
01.11.2023 - 18:00 Рух 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.10.2023 - 14:20 Кривбас 3 - 0 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.10.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.10.2023 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
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Головні події
ГООЛ! Sikan, Danylo
5'
Хто переможе?
63 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
35%
Нічия
21%
СК Дніпро-1
44%
Склади команд
Стартовий склад
  • 5
    Bondar, Valerii
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 8
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 14
    Sikan, Danylo
    5
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 39
    Martins da Silva, Newertton
  • 44
    Ярослав Ракицький
    Захисник
  • 1
    Євген Волинець
    Воротар
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 7
    Олександр Філіпов
    Форвард
  • 8
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 9
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 17
    Lednev, Bogdan
    Півзахисник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Марино Пушич
  • Maksimov, Yuriy
Статистика матчу
4
Штрафні
3
2
Фоли
4
1
Удари в отвір
1
Офсайди
1
Удари повз
LIVE
Трансляція матчу Шахтар - СК Дніпро-1
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
27'
Спроба Невертона закрутити удар із лівого флангу штрафного була невдалою.
25'
Різник у центрі воротарського забрав відскок від подачі штрафного від Піхальонка з правого флангу.
22'
Мірошніченко влетів у Коноплю на лівому фланзі атаки.
20'
Дніпрянам важко дається вихід із-під пресингу.
18'
Філіппов гепнувся на спину в центрі поля з боротьби в повітрі проти Бондаря.
15'
Вище воріт пробив Криськів із відскоку перед чужим штрафним.
13'
Команди тримаються м'яч поблизу до центру поля.
11'
Піхальонок наступив на спрей, який випав із кишені головного арбітра, і той вибухнув. І таке буває в УПЛ.
9'
Пошкодження отримав у центрі поля в боротьбі Судаков.
7'
Проводить атаки у відповідь Дніпро-1.
5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Атака Шахтаря продовжилась та стала гольовою. Криськів із відскоку вів м'яч до правого кута воротарського, де його з відбиранням атакував Лєднєв, але м'яч відскочив точно під удар Сікану.
4'
Сікан ударом із лівого флангу штрафного влучив у Сватка.
2'
Донеччани намагаються розпочати гру з власних атак.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Дніпро-1 іде третім із 8 перемогами, 3 нічиїми та 2 поразками — 27 очки.
Інфо
Шахтар іде четвертим із 7 перемогами, 3 нічиїми та 1 поразкою — 24 очки.
Запасні: Кінарейкін, Юрчук, Пуріта, Є. Пасіч, Каплієнко, Горбунов, Вітіньйо, Маркос Андре, Кравець.
Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв — Філіппов.
Запасні: Рудько, Кастілло, Егіналду, Швед, Гочолеішвілі, Азарові, Келсі, Чигринський, Топалов, Міроші, Назарина, Кащук.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко — Зубков, Криськів, Судаков, Невертон — Сікан.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Микола Балакін (Київська обл., Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Арена Львів (Львів, Україна) зіграють донецький Шахтар та дніпровський Дніпро-1.
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Анонс матчу Шахтар - СК Дніпро-1 12.11.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 12.11.2023
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Шахтар (Донецк) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда СК Дніпро-1 залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 28.05.2023 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Maksimov, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - СК Дніпро-1 можна подивитися 12.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Предыдущий матч команди Шахтар був зіграний проти "Барселона" - 07.11.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти ФК Олександрія - 06.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

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