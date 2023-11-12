Шахтар - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - СК Дніпро-1 12.11.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 12.11.2023

Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Шахтар (Донецк) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда СК Дніпро-1 залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 28.05.2023 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Maksimov, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - СК Дніпро-1 можна подивитися 12.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Предыдущий матч команди Шахтар був зіграний проти "Барселона" - 07.11.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Прошедший матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти ФК Олександрія - 06.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.