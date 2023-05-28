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Шахтар - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 28 травня 2023, 15:00 - Арена Львов . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Монзуль, Катерина
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
2 - 0
Оновити
69'
СК Дніпро-1
Днепр
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Хід матчу
9' Bondarenko, Artem 31' Konoplya, Yukhym Вийшов: Богдан Михайличенко 36' Blanco, Domingo Felipe
55' Sikan, Danylo
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
61%
Нічия
11%
СК Дніпро-1
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and SC Dnipro-1 is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 6 times, there have been 0 draws while SC Dnipro-1 have won 1 times. The goal difference is 14-4 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk have 6 successive home wins.
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 6 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 12 games.
  • FC Shakhtar Donetsk have won 5 home matches in a row.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 6 matches.
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 3 matches away from home.
  • When playing at home, FC Shakhtar Donetsk have not lost to SC Dnipro-1 in their last 3 encounters.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 0 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's home record this season: 11-3-0.
  • Danylo Sikan is FC Shakhtar Donetsk's top scorer with 8 goals. Artem Dovbyk has scored 24 times for SC Dnipro-1.
  • Georgiy Sudakov has assisted the most goals for FC Shakhtar Donetsk with 6. Oleksandr Pikhalyonok is SC Dnipro-1's biggest assister (10).
  • Lassina Franck Traore has more yellow cards (5) than any other player at FC Shakhtar Donetsk. Eduard Sarapii has collected 6 for SC Dnipro-1.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 29 consecutive matches.
  • SC Dnipro-1 have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 38% of their matches, SC Dnipro-1 in 34% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 38% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 34%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 1 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 games against SC Dnipro-1 (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 4, SC Dnipro-1 won 1, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against SC Dnipro-1.
  • SC Dnipro-1 have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2 goals in a match against SC Dnipro-1 and SC Dnipro-1 scores 0.8 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and SC Dnipro-1 is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and SC Dnipro-1 is 1.8.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.87 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.73 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than SC Dnipro-1.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than SC Dnipro-1's.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
6
Перемог
7
Ігор
1
Перемог
СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2021/2022
11.09.2021 - 19:30 Шахтар 2 - 0 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2020/2021
01.05.2021 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2020/2021
28.11.2020 - 19:30 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Шахтар
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 17:00 Зоря 0 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Інгулець 0 - 2 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 13:00 Шахтар 1 - 0 Завершено ФК Минай В
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 14:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.05.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2024
11.05.2023 - 12:57 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 13:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено СК Дніпро-1 В
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Sikan, Danylo
55'
36'
Blanco, Domingo Felipe
Konoplya, Yukhym
Вийшов: Богдан Михайличенко
31'
ГООЛ! Bondarenko, Artem
9'
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
61%
Нічия
11%
СК Дніпро-1
28%
Склади команд
Стартовий склад
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
    9
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
    31
  • 18
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 44
    Ярослав Ракицький
    Захисник
  • 14
    Sikan, Danylo
    55
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 20
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 81
    Trubin, Anatolii
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 23
    Blanco, Domingo Felipe
    Півзахисник
    36
  • 21
    Артем Довбик
    Форвард
  • 17
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 26
    Олександр Каплієнко
    Захисник
  • 10
    Peglow
  • 42
    Євген Пасіч
    Півзахисник
  • 19
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 1
    Rybak, Vladislav
    Воротар
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 31
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Йовичевич, Игор
  • Кучер, Александр
Статистика матчу
11
Штрафні
6
6
Фоли
9
2
Удари в отвір
Офсайди
2
3
Кутові
1
ЖК
1
3
Удари повз
2
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу Шахтар - СК Дніпро-1
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
62'
Заміна
59'
Гоооол!!!
«Гірники» доводять рахунок до розгромного! Степаненко розрядив свою гармату з-за меж карного, Рибак не зміг потягнути потужний удар в кут.
58'
Судаков з вигідної позиції запустив м'яч повз ворота. Танковський ціною пошкодження завадив супернику забити.
55'
Гоооол!!!
Подвоює перевагу Шахтар! Захист Дніпра-1 повністю провалився, у наслідок чого Сікан вийшов віч-на-віч, обіграв воротаря та покотив м'яч у порожні ворота. VAR подивилися, все за правилами.
51'
Каплієнко виконав такий навіс, що навіть Гуцуляк на протилежному фланзі не наздогнав м'яч.
49'
Пеглоу вже не вперше розбирається з опонентом на швидкості, але з передачами у бразильця великі проблеми.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Шахтар швидко вийшов уперед завдяки індивідуальній майстерності Бондаренка та відчував себе максимально впевнено. Дніпро-1 майже нічого не показав у першому таймі.
45+5'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
До першого тайму додано чотири хвилини.
43'
Сікану знову трохи не вистачило, щоб відзначитись у воротах суперника. Не докрутив м'яч у дальній кут.
42'
Зубков класно розібрався з Бланко та крутив у дальню дев'ятку. Сарапій встав на шляху м'яча.
39'
Небезпечний момент
Сікан міг виходити віч-на-віч, скориставшись скиданням Бондаренка, але жахливо обробив м'яч. Рибак вийшов з воріт і накрив ігровий знаряд.
36'
Жовта картка
Бланко сфолив проти Степаненка і вдарив по м'ячу, щоб продемонструвати своє невдоволення. Монзуль попередила аргентинця.
31'
Заміна
Коноплі все-таки знадобилася заміна. В Юхима проблеми з коліном. Михайличенко вимушено з'явився на полі.
29'
Довбик скористався пожежею в карному суперника, підхопив м'яч і пробив. Ракицький заблокував цю спробу забити.
28'
Пауза в грі виникла через пошкодження Коноплі. Із захисником Шахтаря все гаразд, він уже повернувся на поле.
23'
Матвієнко заробив для своєї команди кутовий і сам же його подав. Без особливої загрози воротам Рибака.
20'
Каплієнко непогано подавав на Довбика, але Артем пролетів повз м'яч. Зарано вистрибнув.
19'
Сарапій залишив Бондаренка без опіки на кутовому, але півзахисник Шахтаря не зміг підлаштуватися під м'яч і пробити по воротах.
17'
Дніпро-1 на декілька хвилин перехопив ініціативу, але створити нічого не вдалося. Довбик одного зачепився разу зачепився за м'яч у карному, однак одразу його втратив.
13'
Після голу «гірники» забрали м'яч під свій контроль і намагаються організовувати позиційні атаки.
9'
Гоооол!!!
Шахтар відкриває рахунок! Дальній удар Степаненка був заблокований, але Бондаренко, що знаходився поруч, підхопив м'яч і злету надіслав його в кут. Рибак не зреагував.
7'
Довбик зберіг м'яч в оточенні трьох суперників, але подальшого розвитку атака не отримала. Шахтар уважно діє в обороні.
4'
Пеглоу на швидкості обійшов кількох суперників, але не зміг виконати точний простріл.
2'
Зубков протягнув м'яч до карного і віддав на набігаючого Криськіва. Дмитро завдав вкрай невдалого удару.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Військові Максим Ушенко та Максим Біньковський виконали символічний розіграш м'яча з центра поля.
Інфо
Арбітр — Катерина Монзуль.
Запасні: П'ятов (в), Шевченко (в), Гочолейшвілі, Джурасек, Келсі, Козік, Корнієнко, Михайличенко, Назарина, Топалов, Тотовицький, Швед.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря (4-1-4-1): Трубін — Матвієнко, Ракицький, Бондар, Конопля — Степаненко (к) — Криськів, Судаков, Бондаренко, Зубков — Сікан. Головний тренер — Ігор Йовічевіч.
Запасні: Валеф (в), Гомеш, Когут, Лучкевич, Матарріта, Назаренко, Підлепенець, Рубчинський, Танчик, Федорів, Хайнер.
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1 (4-1-4-1): Рибак — Пасіч, Сарапій, Адамюк, Каплієнко — Танковський — Пеглоу, Бланко, Піхальонок (к), Гуцуляк — Довбик. Головний тренер — Олександр Кучер.
У першому колі Дніпро-1 виявився сильнішим (2-1). На гол Мудрика відповіли Піхальонок і Довбик.
Шахтарю достатньо сьогодні не програти Дніпру-1, щоб забезпечити собі чемпіонство.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 29-го туру УПЛ Шахтар – Дніпро-1.
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Анонс матчу Шахтар - СК Дніпро-1 28.05.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 28.05.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Шахтар (Донецк) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Шахтар у попередньому футбольному матчі 19.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Йовичевич, Игор и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - СК Дніпро-1 можна подивитися 28.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти Зоря - 24.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Ворскла - 24.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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