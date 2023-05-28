Шахтар - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Арена Львов.
Дата проведення матчу: 28.05.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между командами Шахтар (Донецк) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Шахтар у попередньому футбольному матчі 19.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Йовичевич, Игор и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти Зоря - 24.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.
Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Прошедший поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Ворскла - 24.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.
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