Евертон - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГОООООООООООООЛААААСООО! Який м'яч забиває Манчестер Юнайтед!!! Рашфорд на правому фланзі віддав вперед по бровці повз Миколенка на Далота, той навісив на дальню стійку, звідки Гарначо у падінні через себе поцілив у дальню дев'ятку.