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Евертон - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 листопада 2023, 18:30 - Гудисон Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
0 - 1
Оновити
33'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хід матчу
3' Garnacho, Alejandro 21' Young, Ashley 29' Абдулайе Дукуре
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
29%
Нічия
36%
Манчестер Юнайтед
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Manchester United when Everton FC is playing at home is 0-2. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Everton FC and Manchester United is 0-2. 12 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 8 times, there have been 5 draws while Manchester United have won 19 times. The goal difference is 53-35 in favour of Manchester United.
  • During the last 67 meetings, Everton FC have won 9 times, there have been 15 draws while Manchester United have won 43 times. The goal difference is 124-59 in favour of Manchester United.
  • Last season Manchester United won both games against Everton FC (2-0 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Everton FC scores 36% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester United scores 46% of their goals between the minutes 76-90?
  • Everton FC haven't lost in their last 4 games.
  • Everton FC haven't won any of their last 3 games against Manchester United.
  • Everton FC haven't scored in 3 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Jack Harrison has assisted the most goals for Everton FC with 3. Bruno Fernandes is Manchester United's biggest assister (2).
  • Jarrad Branthwaite has more yellow cards (4) than any other player at Everton FC. Bruno Fernandes has collected 4 for Manchester United.
  • Everton FC wins 1st half in 20% of their matches, Manchester United in 30% of their matches.
  • Everton FC wins 20% of halftimes, Manchester United wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 2 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Everton FC.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 1, Manchester United won 3, 1 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Everton FC scores 0.8 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.6 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Manchester United is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Manchester United is 1.6.
  • Everton FC scores 0.95 goals when playing at home and Manchester United scores 1.18 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
6
Перемог
26
Ігор
13
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон
Кубок Англії 2022/2023
06.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 21:00 Евертон 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
09.04.2022 - 14:30 Евертон 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 3 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Евертон 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Евертон 3 - 0 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 15:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 14:30 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Лутон Таун В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 Копенгаген 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 14:30 Фулгем 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 22:15 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 17:30 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті П
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Головні події
Абдулайе Дукуре
29'
Young, Ashley
21'
3'
Garnacho, Alejandro ГООЛ!
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
29%
Нічия
36%
Манчестер Юнайтед
36%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
32
Branthwaite, Jarrad
6
Tarkowski, James
18
Young, Ashley
7
McNeil, Dwight
27
Gueye, Idrissa
37
Garner, James
11
Джек Гарісон
16
Абдулайе Дукуре
9
Calvert-Lewin, Dominic
24
Андре Онана
20
Dalot, Diogo
2
Віктор Нільссон-Лінделеф
5
Харрі Магуайр
23
Shaw, Luke
39
Mctominay, Scott
37
Mainoo, Kobbie
10
Rashford, Marcus
8
Fernandes, Bruno
17
Garnacho, Alejandro
9
Антоні Марсьяль
Стартовий склад
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 37
    Garner, James
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
    21
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 9
    Антоні Марсьяль
    Форвард
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
    3
  • 39
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 2
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Шон Дайч
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
63%
Володіння м'ячем
37%
4
Штрафні
5
Сейви
1
4
Фоли
4
1
Удари повз
1
Кутові
1
2
ЖК
1
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LIVE
Трансляція матчу Евертон - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
21'
Жовта картка
Знову Гарначо дісталося від Янга. Тепер жорсткіше, за що 38-річний футболіст отримав жовту.
20'
Тепер Гує вдалося прострілити саме у штрафний майданчик, але пас вийшов неточним.
19'
Макніл з флангу подав так, що м'яч вийшов в аут на протилежній бровці.
17'
Гарначо отримав м'яч на чужій половині поля, після чого Янг штовхає молодого аргнетинця. Не був готовий до такого автор голу.
14'
І знову Магвайр на захисті володінь МЮ. Оборонець перервав простріл з флангу.
13'
Кутовий
Непогано приклався до м'яча Шоу після навісу Фернандеша з кутового. М'яч полетів трохи вище воріт.
10'
Калверт-Льюїн вирішив сам загострити. Він взяв гру на себе і увійшов у штрафний майданчик. Далі пробив низом - Онана потягнув. Гостро, але контрольовано.
8'
Тут Магвайр грає чітко у власному штрафному. Янг перехопив неточну передачу і намагався подачею знайти Калверта-Льюїна.
5'
Пікфорд вчасно вийшовз воріт і перервав закидання Фернандеша на Гарначо.
Інфо
Не у ворота Манчестер Сіті, звісно, але на статус брата-близнюка голу Руні заслуговує.
3'
Гоооол!!!
ГОООООООООООООЛААААСООО! Який м'яч забиває Манчестер Юнайтед!!! Рашфорд на правому фланзі віддав вперед по бровці повз Миколенка на Далота, той навісив на дальню стійку, звідки Гарначо у падінні через себе поцілив у дальню дев'ятку.
Свисток
Матч розпочався!
Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Лінделоф, Магвайр, Шоу - Мактоміней, Мейну - Рашфорд, Фернандеш, Гарначо - Марсьяль.
Евертон: Пікфорд - Янг, Тарковскі, Брентвейт, Миколенко - Гаррісон, Гарнер, Гує, Макніл - Дукуре - Калверт-Льюїн.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 13 туру АПЛ між Евертоном і Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу Евертон - "Манчестер Юнайтед" 26.11.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 26.11.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Евертон (Ливерпуль) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Евертон у попередньому футбольному матчі 08.04.2023 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 26.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Предыдущий поединок команди Евертон був зіграний проти Крістал Пелес - 11.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Лутон Таун - 11.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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