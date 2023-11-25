Евертон - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Гудисон Парк.
Дата проведення матчу: 26.11.2023
Час початку матчу: 18:30
Історія протистоянь между клубами Евертон (Ливерпуль) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Евертон у попередньому футбольному матчі 08.04.2023 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Предыдущий поединок команди Евертон був зіграний проти Крістал Пелес - 11.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.
Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Лутон Таун - 11.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".
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