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Манчестер Юнайтед - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 09 березня 2024, 14:30 - Олд Траффорд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Евертон
Ливерпуль
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Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
33%
Нічия
33%
Евертон
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Everton FC is 2-0. 12 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 23 times, there have been 9 draws while Everton FC have won 1 times. The goal difference is 69-23 in favour of Manchester United.
  • During the last 68 meetings, Manchester United have won 44 times, there have been 15 draws while Everton FC have won 9 times. The goal difference is 127-59 in favour of Manchester United.
  • Everton FC's last away win against Manchester United was in 2013.
  • Last season Manchester United won both games against Everton FC (2-0 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Manchester United scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester United scores 5% of their goals between the minutes 31-45? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Everton FC scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Everton FC haven't won in their last 7 games.
  • Everton FC haven't won any of their last 6 away matches.
  • Everton FC haven't won any of their last 4 games against Manchester United.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Everton FC in their last 12 encounters.
  • Manchester United haven't scored in 3 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 5 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Bruno Fernandes has assisted the most goals for Manchester United with 6. Dwight McNeil is Everton FC's biggest assister (5).
  • Manchester United have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 33% of their matches, Everton FC in 19% of their matches.
  • Manchester United wins 33% of halftimes, Everton FC wins 19%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 3 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Everton FC.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 4, Everton FC won 1, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 2 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 0.6 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Everton FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Everton FC is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester United scores 1.58 goals when playing at home and Everton FC scores 1.23 goals when playing away (on average).
  • Everton FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
14
Перемог
27
Ігор
6
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.11.2023 - 18:30 Евертон 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон
Кубок Англії 2022/2023
06.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 21:00 Евертон 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.03.2024 - 17:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Кубок Англії 2023/2024
28.02.2024 - 21:45 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
18.02.2024 - 18:30 Лутон Таун 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.02.2024 - 18:30 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Евертон 1 - 3 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.02.2024 - 22:00 Евертон 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 14:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.02.2024 - 14:30 Евертон 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
Показати більше
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
33%
Нічия
33%
Евертон
33%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - Евертон
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Запасні: Баїндир (в), Мі (в), Амрабат, Антоні, Діалло, Еріксен, Камбвала, Кольєр, Огуннеє.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Онана — Ліндельоф, Еванс, Варан, Далот — Каземіро, Мейну — Гарначо, Мактоміней, Фернандеш (к) — Рашфорд. Головний тренер — Ерік тен Хаг.
Запасні: Віржінія (в), Гомеш, Доббін, Калверт-Льюїн, Кін, Коулмен, Паттерсон, Шерміті, Янг.
Інфо
Стартовий склад Евертона: Пікфорд — Миколенко, Брентвейт, Тарковскі (к), Годфрі — Макніл, Гарнер, Онана, Гаррісон — Дукуре — Бету. Головний тренер — Шон Дайч.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 28-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Евертон.
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Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Барселона Барселона 1 Мальорка Мальорка 0 Завершено 22:00 - Вчора Ніцца Ніцца 1 Монпельє Монпельє 2 Завершено 22:00 - Вчора Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 0 Лідс Юнайтед Лідс Юнайтед 2 Завершено 21:45 - Вчора Наполі Наполі 1 Торіно Торіно 1 Завершено 21:45 - Вчора Мехелен Мехелен 3 Вестерло Вестерло 1

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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Евертон 09.03.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 09.03.2024
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Евертон (Ливерпуль):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 26.11.2023 закінчилось : 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Евертон можна подивитися 09.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 03.03.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

команди Евертон був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 02.03.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

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