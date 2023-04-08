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Манчестер Юнайтед - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 08 квітня 2023, 14:30 - Олд Траффорд
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Оновити
12'
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
32%
Нічия
39%
Евертон
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Everton FC when Manchester United is playing at home is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Everton FC is 2-0. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 22 times, there have been 9 draws while Everton FC have won 1 times. The goal difference is 67-23 in favour of Manchester United.
  • During the last 66 meetings, Manchester United have won 42 times, there have been 15 draws while Everton FC have won 9 times. The goal difference is 122-59 in favour of Manchester United.
  • Everton FC's last away win against Manchester United was in 2013.
  • Last season's matches: 1-1 (Manchester United at home) and 1-0 (Everton FC at home).
  • Did you know that Manchester United scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Everton FC scores 23% of their goals between the minutes 0-15?
  • Manchester United haven't lost in their last 4 games.
  • Manchester United haven't lost in any of their last 23 home matches.
  • Everton FC haven't won any of their last 12 away matches.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Everton FC in their last 11 encounters.
  • Manchester United haven't scored in 2 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 7 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Manchester United's home record this season: 10-3-1.
  • Everton FC's away record this season: 1-6-7.
  • Marcus Rashford is Manchester United's top scorer with 14 goals. Demarai Gray has scored 4 times for Everton FC.
  • Manchester United wins 1st half in 39% of their matches, Everton FC in 27% of their matches.
  • Manchester United wins 39% of halftimes, Everton FC wins 27%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 2 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Everton FC.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 3, Everton FC won 1, 1 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 2 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 0.8 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Everton FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Everton FC is 2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester United scores 2.14 goals when playing at home and Everton FC scores 1 goals when playing away (on average).
  • Everton FC haven't lost in their last 4 games.
  • Did you know that Everton FC scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
12
Перемог
25
Ігор
6
Перемог
Евертон
Кубок Англії 2022/2023
06.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 21:00 Евертон 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
09.04.2022 - 14:30 Евертон 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.10.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Евертон
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.04.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.04.2023 - 18:30 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Кубок Англії 2022/2023
19.03.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Фулгем В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.03.2023 - 19:45 Бетіс 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023
12.03.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Саутгемптон Н
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.04.2023 - 22:00 Евертон 1 - 1 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 19:30 Челсі 2 - 2 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 17:00 Евертон 1 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.03.2023 - 16:00 Ноттінгем Форест 2 - 2 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:45 Арсенал 4 - 0 Завершено Евертон П
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Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
32%
Нічия
39%
Евертон
29%
Склади команд
1
De Gea, David
16
Malacia, Tyrell
25
Martinez, Lisandro
6
Харрі Магуайр
29
Wan-Bissaka, Aaron
8
Fernandes, Bruno
39
Mctominay, Scott
25
Sancho, Jadon
15
Sabitzer, Marcel
21
Santos, Antony
10
Rashford, Marcus
1
Джордан Пікфорд
23
Coleman, Seamus
5
Майкл Кін
2
Tarkowski, James
22
Godfrey, Ben
27
Gueye, Idrissa
11
Gray, Demarai
18
Iwobi, Alex
8
Onana, Amadou
7
McNeil, Dwight
50
Simms, Ellis Reco
Стартовий склад
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 25
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 15
    Sabitzer, Marcel
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 39
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
  • 16
    Malacia, Tyrell
    Захисник
  • 25
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 6
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
  • 50
    Simms, Ellis Reco
    Форвард
  • 11
    Gray, Demarai
    Півзахисник
  • 18
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 8
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 23
    Coleman, Seamus
    Захисник
  • 5
    Майкл Кін
    Захисник
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 22
    Godfrey, Ben
    Форвард
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Шон Дайч
Статистика матчу
1
Штрафні
Фоли
1
2
Блоковано ударів
1
Кутові
Трансляція
11'
А тепер Шеймус заробив непоганий стандарт. Онана промахнувся після навісу в штрафний "МЮ".
10'
Коулман влучив у суперника і заробив аут для "Евертона".
8'
Небезпечний момент
Магуайр вивів Рашфорда сам на сам, проте Пікфорд надійний! Через кілька секунд після побачення Джордан випередив Маркуса під час подачі у володіння "Евертона".
7'
Санчо непогано увійшов у штрафний, але на цьому все.
6'
"Евертон", звісно ж, робить ставку на контратаки і чіпляється за м'яч на чужій половині поля, хоч в основному і спиною до воріт.
5'
Уже два кутових у "МЮ". Команда Тен Хага з них нічого не вичавила.
3'
Небезпечний момент
Намагається атакувати "МЮ". Удар Забітцера - поруч зі штангою.
1'
Свисток
Поїхали! Обслуговує сьогоднішній матч Майкл Олівер.
Інфо
"Евертон": Пікфорд, Коулман, Годфрі, Кін, Тарковський, Івобі, Онана, Гейє, Макніл, Грей, Сіммс. Миколенко - у запасі
Інфо
"МЮ": Де Хеа, Магуайр, Мартінес, Фернандеш, Рашфорд, Маласія, Забітцер, Антоні, Санчо, Ван-Біссака, Мактоміней
Інфо
Вітаємо! Починаємо рівно через годину.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Евертон 08.04.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 08.04.2023
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Евертон (Ливерпуль):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Евертон у попередньому футбольному матчі 06.01.2023 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Евертон можна подивитися 08.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Брентфорд - 05.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти "Тоттенхем" - 03.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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