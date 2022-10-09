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Манчестер Юнайтед - Евертон онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 06 січня 2023, 22:00
Головний суддя: Даррен Ингланд
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
2 - 1
Оновити
63'
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
4' Antony 14' Coady, Conor 28' Fernandes, Bruno
51' Iwobi, Alex Вийшов: Абдулайе Дукуре 52' Coady, Conor
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
40%
Нічия
31%
Евертон
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Everton FC when Manchester United is playing at home is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Everton FC is 2-0. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 21 times, there have been 9 draws while Everton FC have won 1 times. The goal difference is 64-22 in favour of Manchester United.
  • During the last 65 meetings, Manchester United have won 41 times, there have been 15 draws while Everton FC have won 9 times. The goal difference is 119-58 in favour of Manchester United.
  • Everton FC's last away win against Manchester United was in 2013.
  • Manchester United have won 7 home matches in a row.
  • Manchester United haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • Everton FC haven't won any of their last 6 away matches.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Everton FC in their last 10 encounters.
  • Manchester United wins 1st half in 44% of their matches, Everton FC in 28% of their matches.
  • Manchester United wins 44% of halftimes, Everton FC wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 2, Everton FC won 1, 2 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 3 FA Cup games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 1 of their last 3 FA Cup games against Manchester United.
  • Manchester United scores 2 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1.2 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Everton FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Everton FC is 2.
  • Manchester United scores 1.72 goals when playing at home and Everton FC scores 1.04 goals when playing away (on average).
  • Manchester United have a winning streak of 4 matches.
  • Manchester United have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
11
Перемог
24
Ігор
6
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 21:00 Евертон 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
09.04.2022 - 14:30 Евертон 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.10.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2020/2021
06.02.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 3 Завершено Евертон
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 14:30 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.12.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Кубок англійської ліги 2022/2023
21.12.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.11.2022 - 18:30 Фулгем 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 21:45 Евертон 1 - 4 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Борнмут 3 - 0 Завершено Евертон П
Кубок англійської ліги 2022/2023
08.11.2022 - 21:45 Борнмут 4 - 1 Завершено Евертон П
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Головні події
ГООЛ! Coady, Conor
52'
51'
Iwobi, Alex
Вийшов: Абдулайе Дукуре
Fernandes, Bruno
28'
14'
Coady, Conor ГООЛ!
ГООЛ! Antony
4'
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
40%
Нічия
31%
Евертон
29%
Склади команд
1
De Gea, David
16
Malacia, Tyrell
23
Shaw, Luke
19
Рафаель Варан
20
Dalot, Diogo
14
Крістіан Еріксен
18
Карлос Каземiро
11
Rashford, Marcus
8
Fernandes, Bruno
21
Santos, Antony
9
Антоні Марсьяль
1
Джордан Пікфорд
23
Coleman, Seamus
22
Godfrey, Ben
30
Coady, Conor
2
Tarkowski, James
19
Віталій Миколенко
18
Iwobi, Alex
27
Gueye, Idrissa
18
Onana, Amadou
20
Maupay, Neal
11
Gray, Demarai
Стартовий склад
  • 9
    Антоні Марсьяль
    Форвард
  • 11
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
    28
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
    4
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 16
    Malacia, Tyrell
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
  • 20
    Maupay, Neal
  • 11
    Gray, Demarai
    Півзахисник
  • 18
    Iwobi, Alex
    Форвард
    51
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 18
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 23
    Coleman, Seamus
    Захисник
  • 22
    Godfrey, Ben
    Форвард
  • 30
    Coady, Conor
    Захисник
    52 14
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Лэмпард, Фрэнк
Статистика матчу
4
Удари в отвір
1
3
Удари повз
1
2
Штрафні
7
7
Фоли
1
5
Блоковано ударів
54%
Володіння м'ячем
46%
2
Кутові
1
Сейви
3
1
ЖК
Офсайди
1
Трансляція
54'
Пікфорд забрав до рук не надто сильний удар Антоні.
52'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Знову виходять вперед господарі! І в нас є дубль, проте досить незвичний. Автор сьогоднішнього голу Евертона захисник Коуді зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Рашфорда.
51'
Заміна
Дукуре замінив Івобі.
50'
Не зможе Івобі продовжити гру. Весь цей час надавали нігерійцю допомогу і лише тепер він покинув поле. Покинув на ношах...
46'
Ох Маласія почав тайм з грубості. Нідерландець підкатом ззаду зробив боляче гомілкостопу Івобі. Спочатку в м'яч, потім у ногу.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Потужний старт матчу трохи зменшив свою інтенсивність ближче до перерви. Обидва м'ячі команди забили завдяки відчутним помилкам суперника, але могли і більше відзначатися - цьому завадили голкіпери. МЮ виділяється більше, але і Евертон задніх не пасе. Після пропущеного гості прокинулися.
Свисток
Перерва у матчі!
45+2'
Кутовий
Тарковський головою виніс подачу Шоу з кутового.
45'
Інфо
Дві хвилини до першого тайму додав арбітр.
43'
Грей програв попереду боротьбу у Варана з Маласією.
40'
Небезпечний момент
Ох і краса могла бути! Еріксен змістився з правого флангу і лівою з-за меж штрафного обвідним ударом пробив в сантиметрах вище від лівої дев'ятки. Яка ж траєкторія!
39'
Офсайд
Коулмен продовжує грати дуже високо на правому фланзі. Цього разу перестарався і заліз в офсайд.
37'
Це він у Мессі у фіналі ЧС навчився? Варан опинився біля правого кутового прапорця в атаці і без проблем один в один обіграв Гейе. Однак розвинути щось далі не вийшло.
36'
Манкуніанці тікали в контратаку правим флангом, вільним від Миколенка (українець не встиг повернутися), але розвивати наступ не стали і перейшли в позиційний наступ.
33'
Рашфорд набрав хід з центру поля і пробив з метрів 25-ти - Пікфорд потягнув удар з рикошетом від газону. Важкий м'яч для голкіпера гостей.
28'
Жовта картка
Жовта Фернандешу за грубий фол проти Онана.
25'
Каземіро достатньо самовіддано йде в підкат. М'яч відібрати вдалося, але суддя все одно фіксує порушення правил.
22'
Зараз оберти нашої гри значно зменшилися. Юнайтед демонструє володіння, ледь перетинаючи центр поля і не демонструючи гостроти.
18'
Небезпечний момент
Гострий момент у Марсьяля. Антоні вийшов на рандеву з голкіпером та пробив йому прямо під ліву ногу. Пікфорд рятує!
15'
Гоооол!!!
Що зараз зробив Де Хеа? Коулмен прострілив з флангу, а воротар спробував зупинити ігровий снаряд ногою. Це не вийшло, і круглий опинився в ногах Коуді - він забиває в пусті ворота.
13'
Небезпечний момент
Грей зупинив м'яч у 20 метрах від воріт, підпрацював під праву та пробив у лівий кут воріт. М'яч летить в метрі від стійки.
11'
Рашфорд знову прорвався в штрафний зліва, але ніхто з партнерів не відкрився під пас. Англієць віддав трохи назад, де спочатку у Еріксена не виходить удар, а потім Каземіро пробиває на силу по трибунах.
8'
Команда Лемпарда володіє м'ячем в центрі поля, але жодного просування вперед не виходить. Здаться, манкуніанці самі дають супернику грати.
4'
Гоооол!!!
Який же запальний початок поєдинку! Забиває Манчестер Юнайтед! Рашфорд розігнався на лівому фланзі та хитнув захисника, а потім віддав на дальню. Там Антоні в падінні котить круглого у ворота. Проспав Миколенко бразильця.
1'
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Це перший матч для обох команд у розіграші Кубку Англії цього сезону.
Евертон: Пікфорд - Коулмен, Годфрі, Коуді, Тарковський, Миколенко - Івобі, Гейє, Онана - Мопе, Грей.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Варан, Шоу, Маласія - Каземіро, Еріксен - Антоні, Фернандеш, Рашфорд - Марсьяль.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 1/32 фіналу Кубку Англії, в якому Манчестер Юнайтед зіграє проти Евертона.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Евертон 06.01.2023, Кубок Англії

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 06.01.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Евертон (Ливерпуль):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 09.10.2022 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Евертон можна подивитися 06.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Борнмут - 03.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший поединок команди Евертон був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 03.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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