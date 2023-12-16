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Ліверпуль - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 17 грудня 2023, 18:30 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
59'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
21' Nunez, Darwin 27' Mainoo, Kobbie 35' Соф'ян Амрабат 45' Ватару Ендо
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
38%
Нічия
32%
Манчестер Юнайтед
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Manchester United when Liverpool FC is playing at home is 2-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Manchester United is 1-2. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 15 times, there have been 7 draws while Manchester United have won 11 times. The goal difference is 52-32 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 71 meetings, Liverpool FC have won 24 times, there have been 14 draws while Manchester United have won 33 times. The goal difference is 96-92 in favour of Liverpool FC.
  • Manchester United's last away win against Liverpool FC was in 2016.
  • Last season's matches: 7-0 (Liverpool FC at home) and 2-1 (Manchester United at home).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • In Premier League, Liverpool FC have 7 successive home wins.
  • Did you know that Liverpool FC scores 39% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester United scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 6 games.
  • Liverpool FC have won 11 home matches in a row.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 19 home matches.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Manchester United in their last 8 encounters.
  • Liverpool FC have received 4 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 2 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 7-0-0.
  • Manchester United's away record this season: 4-0-3.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 11 goals. Scott McTominay has scored 5 times for Manchester United.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 7. Bruno Fernandes is Manchester United's biggest assister (3).
  • Alexis Mac Allister has more yellow cards (5) than any other player at Liverpool FC. Bruno Fernandes has collected 5 for Manchester United.
  • A year ago, Liverpool FC were number 7 in the table with 26 points. Now they are number 1 with 37 points.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 39 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 40% of their matches, Manchester United in 31% of their matches.
  • Liverpool FC wins 40% of halftimes, Manchester United wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 7 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Manchester United.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 3, Manchester United won 2, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 3.4 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.2 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Manchester United is 4.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Manchester United is 2.2.
  • Liverpool FC scores 2.73 goals when playing at home and Manchester United scores 1.28 goals when playing away (on average).
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Manchester United has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
9
Перемог
26
Ігор
10
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023
05.03.2023 - 18:30 Ліверпуль 7 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.08.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.04.2022 - 22:00 Ліверпуль 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
24.10.2021 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 5 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.12.2023 - 19:45 Юніон Сент-Жілуаз 2 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 14:30 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Шеффілд Юнайтед 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Ліверпуль 4 - 3 Завершено Фулгем В
Ліга Європи УЄФА 2025
30.11.2023 - 22:00 Ліверпуль 4 - 0 Завершено LASK Linz В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
12.12.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Баварія П
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 22:20 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 22:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
29.11.2023 - 19:45 Галатасарай 3 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед Н
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Новини команд
Головні події
Ватару Ендо
45'
35'
Соф'ян Амрабат
27'
Mainoo, Kobbie
Nunez, Darwin
21'
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
38%
Нічия
32%
Манчестер Юнайтед
30%
Склади команд
1
Alisson
21
Tsimikas, Kostas
4
Вірджил ван Дейк
5
Ібраїма Конате
66
Alexander-Arnold, Trent
38
Gravenberch, Ryan
3
Ватару Ендо
8
Szoboszlai, Dominik
7
Diaz, Luis
9
Nunez, Darwin
11
Мохамед Салах
24
Андре Онана
20
Dalot, Diogo
35
Джонні Еванс
19
Рафаель Варан
23
Shaw, Luke
37
Mainoo, Kobbie
39
Mctominay, Scott
4
Соф'ян Амрабат
21
Santos, Antony
11
Hojlund, Rasmus
17
Garnacho, Alejandro
Стартовий склад
  • 7
    Diaz, Luis
  • 9
    Nunez, Darwin
    Форвард
    21
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 3
    Ватару Ендо
    Півзахисник
    45
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 11
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
    27
  • 39
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
  • 4
    Соф'ян Амрабат
    Півзахисник
    35
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 35
    Джонні Еванс
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
6
Блоковано ударів
1
5
Штрафні
12
9
Кутові
9
Фоли
4
4
Удари повз
1
3
Офсайди
1
67%
Володіння м'ячем
33%
3
Удари в отвір
Сейви
3
2
ЖК
2
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
55'
Небезпечний момент
Гарначо майже вирвався віч-на-віч і вже готував удар, але Трент в останній момент вибив мʼяч з-під ніг суперника.
50'
Дуже гостро стріляв на ближню стійку Салах, але Онана випередив Нуньєса в боротьбі за мʼяч.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Сумний перший тайм на Енфілді. Можна було очікувати більшого, особливо від Ліверпуля в атаці. Але сподіваємося, що в другій половині гра розкриється.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+2'
Жовта картка
Ендо сфолив проти Амрабата у безпосередній близькості до штрафного та був попереджений.
45+1'
Інфо
Додано 2 хвилини.
42'
Салах завдав удару з-за меж штрафного майданчика. Розминка для Онана.
40'
Манчестер Юнайтед виглядає в атаці просто безнадійно, якщо чесно. Хоча, це не має дивувати. Наразі в команді лише один гравець топ-рівня, та й він пропускає сьогоднішній матч через перебір жовтих карток.
37'
Конате мав момент, схожий на нагоду ван Дейка 10 хвилин тому. Француз пробив повз ворота, тому і загрози візуально було менше.
35'
Жовта картка
Амрабат не соромлячись зривав атаку суперника і присів на жовту картку.
28'
Небезпечний момент
Перший повноцінний сейв до свого активу додав Онана. Зреагував на удар ван Дейка головою після подачі з кутового.
26'
Жовта картка
Ендо та Мейну пішли в обопільний підкат, манкуніанець не встиг зіграти у мʼяч і влетів у суперника.
21'
Жовта картка
Нуньєс спочатку порушив правила, а потім вдарив по м’ячу після свистка.
16'
Пожежа в карному гостей виникла після верхової передачі Трента, зусиллями Онана вдалося захистити ворота.
10'
Юнайтед намагається відповідати. Гарначо наважився на удар з межі карного, дуже далеко від цілі пішов мʼяч.
5'
Салах підхопив мʼяч на дальньому куті штрафного та завдав удару злету. Нуньєс міг переправити цей постріл у ворота, але не встиг.
2'
Ліверпуль максимально активно розпочав поєдинок. Вже були і стандарти, і заблоковані удари. Трибуни женуть уперед своїх улюбленців.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Майкл Олівер.
Запасні: Адріан (в), Келлехер (в), Бредлі, Гакпо, Гомес, Джонс, Елліот, Кванса, Макконнелл.
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Аліссон — Цімікас, ван Дейк (к), Конате, Трент — Гравенберх, Ендо, Собослай — Діас, Нуньєс, Салах. Головний тренер — Юрген Клопп.
Запасні: Баїндир (в), Ван-Біссака, ван де Бек, Гор, Камбвала, Межбрі, Пельїстрі, Рашфорд, Регілон.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Онана — Шоу, Варан, Еванс, Далот — Амрабат, Мактоміней (к), Мейну — Гарначо, Гейлунд, Антоні. Головний тренер — Ерік тен Хаг.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 17-го раунду АПЛ між Ліверпулем і Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Манчестер Юнайтед" 17.12.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 17.12.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 05.03.2023 закінчилось с таким счетом: 7:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 17.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Юніон Сент-Жілуаз" - 14.12.2023, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Юніон Сент-Жілуаз".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Баварія" - 12.12.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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