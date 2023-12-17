Манчестер Юнайтед - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль" 17.03.2024, Кубок Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок Англії 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 17.03.2024

Час початку матчу: 17:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ліверпуль" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 17.12.2023 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Попередній поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Евертон - 09.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Попередній поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Спарта - 14.03.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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