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Манчестер Юнайтед - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 17 березня 2024, 17:30
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Ліверпуль
Ливерпуль
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
31%
Нічия
26%
Ліверпуль
43%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Liverpool FC when Manchester United is playing at home is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Liverpool FC is 2-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 20 times, there have been 7 draws while Liverpool FC have won 7 times. The goal difference is 52-37 in favour of Manchester United.
  • During the last 72 meetings, Manchester United have won 33 times, there have been 15 draws while Liverpool FC have won 24 times. The goal difference is 96-92 in favour of Liverpool FC.
  • Liverpool FC have a winning streak of 7 matches.
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Manchester United have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 35% of their matches, Liverpool FC in 43% of their matches.
  • Manchester United wins 35% of halftimes, Liverpool FC wins 43%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 41% of their matches.
  • In FA Cup, Manchester United has better performance than Liverpool FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • In the last 5 meetings Manchester United won 2, Liverpool FC won 2, 1 draws.
  • Manchester United scores 1.2 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2.4 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Liverpool FC is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Liverpool FC is 1.4.
  • Manchester United scores 1.64 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.29 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC haven't lost in their last 9 games.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
10
Перемог
27
Ігор
9
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.12.2023 - 18:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023
05.03.2023 - 18:30 Ліверпуль 7 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.08.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.04.2022 - 22:00 Ліверпуль 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.03.2024 - 17:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Кубок Англії 2023/2024
28.02.2024 - 21:45 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
18.02.2024 - 18:30 Лутон Таун 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Останні матчі - Ліверпуль
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.03.2024 - 22:00 Ліверпуль 6 - 1 Завершено Спарта В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.03.2024 - 17:45 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
07.03.2024 - 19:45 Спарта 1 - 5 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Кубок Англії 2023/2024
28.02.2024 - 22:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Саутгемптон В
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Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
31%
Нічия
26%
Ліверпуль
43%
Трансляція
Інфо
"Ліверпуль": 62. Келлехер, 2. Гомес, 3. Ендо, 4. Ван Дейк, 7. Діас, 8. Собослаї, 9. Нуньєз, 10. Макаллістер, 11. Салах, 26. Робертсон, 78. Куанса
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"МЮ": 24. Онана, 2. Ліндельоф, 8. Фернандеш (к), 10. Рашфорд, 11. Гейлунд, 17. Гарначо, 19. Варан, 20. Далот, 29. Ван-Біссака, 37. Мейну, 39. Мактоміней
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Добрий день, пані та панове! Чвертьфінал Кубка Англії, на "Олд Траффорд" до "Манчестер Юнайтед" приїжджає "Ліверпуль".
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль" 17.03.2024, Кубок Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок Англії 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 17.03.2024
Час початку матчу: 17:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ліверпуль" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 17.12.2023 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль" можна подивитися 17.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Евертон - 09.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Попередній поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Спарта - 14.03.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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