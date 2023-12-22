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Ліверпуль - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 23 грудня 2023, 19:30 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
1 - 1
Оновити
44'
Арсенал
Лондон
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Хід матчу
4' Magalhaes, Gabriel 29' Мохамед Салах 35' Tsimikas, Kostas Вийшов: Gomez, Joe 38' Saka, Bukayo
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
27%
Нічия
30%
Арсенал
43%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Arsenal FC is 1-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 36 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 17 times, there have been 12 draws while Arsenal FC have won 7 times. The goal difference is 84-49 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 71 meetings, Liverpool FC have won 26 times, there have been 25 draws while Arsenal FC have won 20 times. The goal difference is 125-97 in favour of Liverpool FC.
  • Arsenal FC's last away win against Liverpool FC was in 2012.
  • Last season's matches: 2-2 (Liverpool FC at home) and 3-2 (Arsenal FC at home).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • In Premier League, Liverpool FC have 7 successive home wins.
  • Did you know that Liverpool FC scores 39% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Arsenal FC scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Liverpool FC have won 11 home matches in a row.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 21 home matches.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Arsenal FC in their last 3 encounters.
  • Liverpool FC have received 4 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 2 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 7-1-0.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 7. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (6).
  • Alexis Mac Allister has more yellow cards (5) than any other player at Liverpool FC. Kai Havertz has collected 4 for Arsenal FC.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 39 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 41% of their matches, Arsenal FC in 44% of their matches.
  • Liverpool FC wins 41% of halftimes, Arsenal FC wins 44%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Arsenal FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Arsenal FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 2, Arsenal FC won 1, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 1.6 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Arsenal FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Arsenal FC is 1.4.
  • Liverpool FC scores 2.71 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.73 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Liverpool FC were number 7 in the table with 29 points. Now they are number 2 with 38 points.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Liverpool FC.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
11
Перемог
29
Ігор
7
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.04.2023 - 18:30 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.03.2022 - 22:15 Арсенал 0 - 2 Завершено Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2021/2022
20.01.2022 - 21:45 Арсенал 0 - 2 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2023/2024
20.12.2023 - 22:00 Ліверпуль 5 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.12.2023 - 18:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.12.2023 - 19:45 Юніон Сент-Жілуаз 2 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 14:30 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Шеффілд Юнайтед 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.12.2023 - 16:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
12.12.2023 - 19:45 ПСВ 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 19:30 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.12.2023 - 22:15 Лутон Таун 3 - 4 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 17:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Вулверхемптон В
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Головні події
38'
Saka, Bukayo
Tsimikas, Kostas
Вийшов: Gomez, Joe
35'
ГООЛ! Мохамед Салах
29'
4'
Magalhaes, Gabriel ГООЛ!
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
27%
Нічия
30%
Арсенал
43%
Склади команд
1
Alisson
21
Tsimikas, Kostas
4
Вірджил ван Дейк
5
Ібраїма Конате
66
Alexander-Arnold, Trent
17
Jones, Curtis
3
Ватару Ендо
8
Szoboszlai, Dominik
7
Diaz, Luis
18
Gakpo, Cody
11
Мохамед Салах
22
Raya, David
4
White, Ben
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
35
Олександр Зінченко
8
Odegaard, Martin
41
Rice, Declan
29
Havertz, Kai
7
Saka, Bukayo
9
Jesus, Gabriel
11
Martinelli, Gabriel
Стартовий склад
  • 7
    Diaz, Luis
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
    29
  • 17
    Jones, Curtis
  • 3
    Ватару Ендо
    Півзахисник
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
    35
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 4
    White, Ben
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
    4
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
1
Удари в отвір
2
1
Блоковано ударів
2
4
Штрафні
3
1
Кутові
2
1
Сейви
3
Фоли
3
55%
Володіння м'ячем
45%
1
Удари повз
2
Офсайди
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
41'
Небезпечний момент
Каноніри втратили відмінний шанс вийти вперед! Сака вискочив віч-на-віч, але не обійшов воротаря, а Мартінеллі, який підхопив мʼяч, не влучив у площину.
38'
Жовта картка
Сака зірвав небезпечну атаку суперника та був попереджений.
35'
Заміна
Цімікас не зможе продовжити поєдинок після ігрового зіткнення. Замість нього вже вийшов Гомес.
29'
Гоооол!!!
Ліверпуль зрівнює рахунок! Дуже легко це вдалося мерсисайдцям. Салах прийняв діагональ від Трента, без особливих зусиль обіграв Зінченка та прошив Раю ударом у ближній.
20'
Класну комбінацію розіграли гості, у підсумку якої на ударній позиції опинився Едегор. Спроба норвежця забити в дальній кут не увінчалася успіхом.
14'
Салах скористався скиданням Гакпо та в дотик намагався поцілити в ближній кут. Не вийшло, влучив у сітку з зовнішнього боку.
13'
Знову каноніри доводять свою атаку до удару. Позиція в Жезуса була далеко не гольова, але бразилець все ж змусив суперників трохи понервувати.
9'
Гаверц здійснив перехоплення і ледь не вискочив віч-на-віч. Пощастило господарям, що німець не обробив мʼяч із першої спроби.
4'
Гоооол!!!
Арсенал відкриває рахунок! Габріел виграв боротьбу на другому поверсі та спрямував мʼяч у сітку. Асист зробив Едегор, виконавши штрафний.
2'
Габріел пробивав у площину після подачі з кута поля. Аліссон здійснив якісний сейв за рахунок вибору позиції.
1'
Арсенал одразу провів атаку, яка завершилася ударом. Спробу Жезуса заблокували, буде кутовий.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Кріс Кавана.
Запасні: Келлехер (в), Бредлі, Гомес, Гравенберх, Елліот, Кванса, Кларк, Макконнелл, Нуньєс.
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Аліссон — Цімікас, ван Дейк (к), Конате, Трент — Джонс, Ендо, Собослай — Діас, Гакпо, Салах. Головний тренер — Юрген Клопп.
Запасні: Рамсдейл (в), Ельнені, Жоржиньо, Ківьор, Нкетіа, Седрік, Сміт-Роу, Троссар.
Інфо
Стартовий склад Арсенала: Рая — Зінченко, Габріел, Саліба, Вайт — Гаверц, Райс, Едегор (к) — Мартінеллі, Жезус, Сака. Головний тренер — Мікель Артета.
Зустрічаються лідери чемпіонату. Головний матч туру, а можливо і всієї першої половини сезону. На момент початку зустрічі Ліверпуль поступається Арсеналу всього одним очком.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 18-го туру АПЛ Ліверпуль – Арсенал.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Арсенал 23.12.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 23.12.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Арсенал (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ліверпуль" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 09.04.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Арсенал можна подивитися 23.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 20.12.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команди Арсенал був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 17.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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