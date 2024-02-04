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Арсенал - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 лютого 2024, 18:30 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
1 - 0
Оновити
28'
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хід матчу
14' Saka, Bukayo
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
36%
Нічия
27%
Ліверпуль
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Liverpool FC when Arsenal FC is playing at home is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Liverpool FC is 1-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 13 times, there have been 12 draws while Liverpool FC have won 10 times. The goal difference is 47-42 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 73 meetings, Arsenal FC have won 20 times, there have been 26 draws while Liverpool FC have won 27 times. The goal difference is 128-98 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 3-2 (Arsenal FC at home) and 2-2 (Liverpool FC at home).
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Arsenal FC scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Liverpool FC scores 39% of their goals between the minutes 76-90?
  • Liverpool FC haven't lost in their last 11 games.
  • Liverpool FC have lost none of their last 4 away matches.
  • Liverpool FC have received 4 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 8-2-1.
  • Liverpool FC's away record this season: 6-4-1.
  • Bukayo Saka is Arsenal FC's top scorer with 7 goals. Mohamed Salah has scored 14 times for Liverpool FC.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 6. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (8).
  • A year ago, Liverpool FC were number 8 in the table with 33 points. Now they are number 1 with 51 points.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 43% of their matches, Liverpool FC in 43% of their matches.
  • Arsenal FC wins 43% of halftimes, Liverpool FC wins 43%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 38% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Arsenal FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Arsenal FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 1, Liverpool FC won 2, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Arsenal FC scores 1.2 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1.8 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Liverpool FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Liverpool FC is 1.6.
  • Arsenal FC scores 2.55 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.03 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
7
Перемог
31
Ігор
12
Перемог
Ліверпуль
Кубок Англії 2023/2024
07.01.2024 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 19:30 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.04.2023 - 18:30 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 21:30 Ноттінгем Форест 1 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.01.2024 - 14:30 Арсенал 5 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Кубок Англії 2023/2024
07.01.2024 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.12.2023 - 16:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.12.2023 - 22:15 Арсенал 0 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед П
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.01.2024 - 22:15 Ліверпуль 4 - 1 Завершено Челсі В
Кубок Англії 2023/2024
28.01.2024 - 16:30 Ліверпуль 5 - 2 Завершено Норвіч Сіті В
Кубок англійської ліги 2023/2024
24.01.2024 - 22:00 Фулгем 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.01.2024 - 18:30 Борнмут 0 - 4 Завершено Ліверпуль В
Кубок англійської ліги 2023/2024
10.01.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Фулгем В
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Головні події
ГООЛ! Saka, Bukayo
14'
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
36%
Нічия
27%
Ліверпуль
36%
Склади команд
22
Raya, David
35
Олександр Зінченко
6
Magalhaes, Gabriel
2
Saliba, William
4
White, Ben
20
Жоржиньйо
41
Rice, Declan
8
Odegaard, Martin
11
Martinelli, Gabriel
29
Havertz, Kai
7
Saka, Bukayo
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
5
Ібраїма Конате
4
Вірджил ван Дейк
2
Gomez, Joe
38
Gravenberch, Ryan
10
Mac Allister, Alexis
17
Jones, Curtis
20
Jota, Diogo
18
Gakpo, Cody
7
Diaz, Luis
Стартовий склад
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 7
    Saka, Bukayo
    14
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 4
    White, Ben
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 20
    Jota, Diogo
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 7
    Diaz, Luis
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 17
    Jones, Curtis
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
3
Штрафні
6
4
Фоли
3
47%
Володіння м'ячем
53%
2
Офсайди
2
Удари в отвір
Удари повз
1
Сейви
1
ЖК
1
1
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
25'
Жовта картка
Гомес збив із ніг Гаверца, який розганяв чергову контратаку.
24'
Можна впевнено сказати, що Арсенал сьогодні обрав контратакувальний стиль. І це працює, передачі за спини щоразу викликають нервозність у захисників Ліверпуля.
21'
Вже не вперше захисники Ліверпуля помиляються, що призводить до небезпечних моментів біля їхніх воріт. Привоз Трента виправив ван Дейк, заблокувавши удар Едегора з меж карного.
14'
Гоооол!!!
Арсенал відкриває рахунок! Провал у захисті гостей і Едегор виводить Гаверца сам на сам. Німець не переграв Аліссона, але першим на добиванні опинився Сака. Артета на бровці не стримує емоцій, стартовий відрізок його команда забрала.
13'
Гакпо уникнув офсайду, зблизився з воротами та цілив у дальній нижній кут. Непогана спроба, але мʼяч розійшовся зі стійкою.
11'
Небезпечний момент
Голкіпер Арсенала швидко кинув мʼяч вперед, після чого Мартінеллі на височенній швидкості пішов від Конате та виконав зрячу передачу на Сака. Сімка «канонірів» міг головою розстрілювати ворота, але щось завадило йому завдати акцентованого удару. Можливо, щільна опіка з боку Гомеса.
10'
Джонс виконав подачу до штрафного, мʼяч став легкою здобиччю для Раї.
5'
Передбачувано обережний початок зустрічі. Йде боротьба за центр поля, за ігрову ініціативу. Поки складно сказати, хто її виграє.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Ентоні Тейлор.
Запасні: Рамсдейл (в), Волтерс, Ельнені, Ківьор, Нелсон, Нкетіа, Седрік, Сміт-Роу, Троссар.
Інфо
Стартовий склад Арсенала: Рая — Зінченко, Габріел, Саліба, Вайт — Жоржиньо, Райс, Едегор (к) — Мартінеллі, Гаверц, Сака. Головний тренер — Мікель Артета.
Запасні: Адріан (в), Келлехер (в), Елліот, Кванса, Кларк, Макконнелл, Нуньєс, Робертсон, Алькантара.
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Аліссон — Гомес, ван Дейк (к), Конате, Трент — Джонс, Макаллістер, Гравенберх — Діас, Гакпо, Жота. Головний тренер — Юрген Клопп.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 23-го туру АПЛ Арсенал – Ліверпуль.
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Анонс матчу Арсенал - "Ліверпуль" 04.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою Арсенал (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 04.02.2024
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Арсенал (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 07.01.2024 закінчилось : 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Ліверпуль" можна подивитися 04.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

команди Арсенал був зіграний проти Ноттінгем Форест - 30.01.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Челсі" - 31.01.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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