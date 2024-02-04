Арсенал - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - "Ліверпуль" 04.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою Арсенал (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 04.02.2024

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Арсенал (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 07.01.2024 закінчилось : 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



команди Арсенал був зіграний проти Ноттінгем Форест - 30.01.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Челсі" - 31.01.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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