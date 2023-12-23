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Арсенал - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 07 січня 2024, 18:30 . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
0 - 0
Оновити
13'
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хід матчу
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
32%
Нічия
26%
Ліверпуль
41%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Liverpool FC when Arsenal FC is playing at home is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Liverpool FC is 1-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 13 times, there have been 12 draws while Liverpool FC have won 9 times. The goal difference is 47-40 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 72 meetings, Arsenal FC have won 20 times, there have been 26 draws while Liverpool FC have won 26 times. The goal difference is 126-98 in favour of Liverpool FC.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 4 games.
  • Arsenal FC wins 1st half in 42% of their matches, Liverpool FC in 40% of their matches.
  • Arsenal FC wins 42% of halftimes, Liverpool FC wins 40%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 45% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Arsenal FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 1, Liverpool FC won 2, 2 draws.
  • Arsenal FC scores 1.2 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1.8 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Liverpool FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Liverpool FC is 1.8.
  • Arsenal FC scores 2.57 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.81 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Арсенал
7
Перемог
30
Ігор
11
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 19:30 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.04.2023 - 18:30 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.03.2022 - 22:15 Арсенал 0 - 2 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.12.2023 - 16:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.12.2023 - 22:15 Арсенал 0 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 19:30 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.12.2023 - 16:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
12.12.2023 - 19:45 ПСВ 1 - 1 Завершено Арсенал Н
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.01.2024 - 22:00 Ліверпуль 4 - 2 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 19:30 Бернлі 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 19:30 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Кубок англійської ліги 2023/2024
20.12.2023 - 22:00 Ліверпуль 5 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.12.2023 - 18:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Показати більше
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
32%
Нічия
26%
Ліверпуль
41%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
  • 4
    White, Ben
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 15
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 24
    Nelson, Reiss
    Форвард
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 7
    Diaz, Luis
  • 9
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 17
    Jones, Curtis
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 19
    Elliott, Harvey
    Форвард
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 78
    Quansah, Jarell
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
2
Удари повз
1
Штрафні
2
2
Фоли
1
1
Удари в отвір
3
Блоковано ударів
1
Кутові
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
7'
Сака віддав пас під удар Нелсону, але Маккалістер встиг заблокувати цей постріл.
5'
Після навісу Трента зі стандарту Ківьор виграв боротьбу у Конате.
3'
Небезпечний момент
І відразу ж момент! Рамсдейл виніс м'яч від своїх воріт, Нелсон вийшов сам на сам з Аліссоном, обіграв його, але у площину з гострого кута не влучив!
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Зінченко не зіграє сьогодні через травму. Це другий поспіль матч, який пропускає українець.
Запасні гостей: Келлехер, Ніоні, Бредлі, Чамберс, Макконнелл, Клару, Гордон, Гравенберх, Жота. - ("Ліверпуль")
Ліверпуль: Аліссон - Трент, Кванса, Конате, Гомес, Гакпо, Джонс, Макаллістер, Нуньєс, Діас, Елліот. - ("Ліверпуль")
Запасні господарів: Рая, Волтерс, Соуза, Троссард, Нванері, Нкетіа, Мартінеллі, Седрік, Сміт-Роу. - (Арсенал)
Арсенал: Рамсдейл - Вайт, Саліба, Габріел Ківьор, Жоржиньо, Едегор, Райс, Гаверц, Нелсон, Сака.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 1/32 фіналу Кубка Англії, у якому Арсенал зіграє проти Ліверпуля.
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Анонс матчу Арсенал - "Ліверпуль" 07.01.2024, Кубок Англії

між командою Арсенал (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках по футболу: Кубок Англії 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 07.01.2024
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Арсенал (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ліверпуль" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 23.12.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

команди Арсенал був зіграний проти Фулгем - 31.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Ньюкасл" - 01.01.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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