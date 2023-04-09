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Ліверпуль - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 09 квітня 2023, 18:30 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
5'
Арсенал
Лондон
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Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
30%
Нічия
30%
Арсенал
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Arsenal FC is 1-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 17 times, there have been 11 draws while Arsenal FC have won 7 times. The goal difference is 82-47 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 70 meetings, Liverpool FC have won 26 times, there have been 24 draws while Arsenal FC have won 20 times. The goal difference is 123-95 in favour of Liverpool FC.
  • Arsenal FC's last away win against Liverpool FC was in 2012.
  • Last season Liverpool FC won both games against Arsenal FC (4-0 at home and 2-0 away).
  • In Premier League, Liverpool FC have 3 successive home wins.
  • Arsenal FC have a winning streak of 7 matches in Premier League.
  • Did you know that Liverpool FC scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Arsenal FC scores 24% of their goals between the minutes 46-60?
  • Liverpool FC have lost 3 matches in a row.
  • Arsenal FC have lost none of their last 4 away matches.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 9-3-1.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 12 goals. Gabriel Martinelli has scored 13 times for Arsenal FC.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 8. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (10).
  • Fabinho has more yellow cards (6) than any other player at Liverpool FC. Bukayo Saka has collected 5 for Arsenal FC.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 30% of their matches, Arsenal FC in 48% of their matches.
  • Liverpool FC wins 30% of halftimes, Arsenal FC wins 48%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Liverpool FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Arsenal FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 3, Arsenal FC won 1, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 2 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 0.6 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Arsenal FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Arsenal FC is 1.
  • Liverpool FC scores 2.23 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.85 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC haven't won in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
11
Перемог
28
Ігор
7
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.03.2022 - 22:15 Арсенал 0 - 2 Завершено Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2021/2022
20.01.2022 - 21:45 Арсенал 0 - 2 Завершено Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2021/2022
13.01.2022 - 21:45 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Арсенал
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.04.2023 - 22:00 Челсі 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Ліверпуль П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
15.03.2023 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 14:30 Борнмут 1 - 0 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023
05.03.2023 - 18:30 Ліверпуль 7 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 17:00 Арсенал 4 - 1 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.03.2023 - 16:00 Арсенал 4 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.03.2023 - 22:00 Арсенал 1 - 2 Завершено Спортинг П
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.03.2023 - 16:00 Фулгем 0 - 3 Завершено Арсенал В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 19:45 Спортинг 2 - 2 Завершено Арсенал Н
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
30%
Нічия
30%
Арсенал
39%
Склади команд
1
Alisson
26
Robertson, Andy
4
Вірджил ван Дейк
13
Ібраїма Конате
66
Alexander-Arnold, Trent
17
Jones, Curtis
3
Фабiньо
14
Джордан Хендерсон
21
Jota, Diogo
18
Gakpo, Cody
11
Мохамед Салах
13
Ramsdale, Aaron
4
White, Ben
16
Роб Холдінг
6
Magalhaes, Gabriel
35
Олександр Зінченко
10
Odegaard, Martin
5
Partey, Thomas
34
Ґраніт Джака
7
Saka, Bukayo
9
Jesus, Gabriel
11
Martinelli, Gabriel
Стартовий склад
  • 21
    Jota, Diogo
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 17
    Jones, Curtis
  • 3
    Фабiньо
    Захисник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Півзахисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 13
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 10
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 4
    White, Ben
  • 16
    Роб Холдінг
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 13
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Arteta, Mikel
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
1'
Уже на першій хвилині загострюють господарі. Мартінеллі оббіг двох суперників, дібрався до лицьової лінії, але далі його простріл перехопив Аліссон.
Свисток
Поєдинок стартував!
Інфо
Перед цим матчем Арсенал лідирує у турнірній таблиці, маючи в активі 72 очки. Ліверпуль іде на восьмій позиції із 43 заліковими балами.
Інфо
Головний арбітр: Пол Тірні.
Запасні гостей: Тернер, Волтерс, Вієйра, Троссард, Тірні, Жоржинью, Ківьор, Сміт-Роу, Нелсон.
Арсенал: Рамсдейл - Вайт, Холдінг, Габріел, Зінченко - Едегор, Партей, Джака - Сака, Жезус, Мартінеллі.
Запасні господарів: Келлехер, Гомес, Елліот, Матіп, Мілнер, Тьяго, Нуньєс, Цімікас, Фірміно.
Ліверпуль: Аліссон - Александр-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабінью, Джонс - Салах, Гакпо, Жота.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 30-го туру АПЛ, у якому Ліверпуль зіграє проти Арсеналу.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Арсенал 09.04.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 09.04.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Арсенал (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 09.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Арсенал можна подивитися 09.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Челсі" - 04.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 01.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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