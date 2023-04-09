Ліверпуль - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ліверпуль" - Арсенал 09.04.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 09.04.2023

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Арсенал (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 09.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Прошедший матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Челсі" - 04.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 01.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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