Борнмут - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Гра була рівна, рахунок відповідний. Ліверпуль створив трохи більше, але точно на гол не награв. Борнмут чудово зіграв в обороні і намагався щось будувати на контратаках. Не вийшло. Не вистачає обом командам креативу поблизу чужих воріт.