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Борнмут - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 21 січня 2024, 18:30 - Виталити Стадион . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
0 - 0
Оновити
48'
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хід матчу
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
30%
Нічия
30%
Ліверпуль
39%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 2 times, there have been 0 draws while Liverpool FC have won 7 times. The goal difference is 23-8 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 17 meetings, AFC Bournemouth have won 2 times, there have been 1 draws while Liverpool FC have won 14 times. The goal difference is 47-12 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 1-0 (AFC Bournemouth at home) and 9-0 (Liverpool FC at home).
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Liverpool FC scores 40% of their goals between the minutes 76-90?
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 7 games.
  • Liverpool FC have received 4 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 3 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's away record this season: 5-4-1.
  • Dominic Solanke is AFC Bournemouth's top scorer with 12 goals. Mohamed Salah has scored 14 times for Liverpool FC.
  • Marcus Tavernier has assisted the most goals for AFC Bournemouth with 4. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (8).
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 26% of their matches, Liverpool FC in 39% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 26% of halftimes, Liverpool FC wins 39%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 35% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Liverpool FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 1, Liverpool FC won 4, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • AFC Bournemouth scores 0.8 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 3.2 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Liverpool FC is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Liverpool FC is 2.6.
  • AFC Bournemouth scores 1.35 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.9 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Борнмут
2
Перемог
15
Ігор
11
Перемог
Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Борнмут 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 14:30 Борнмут 1 - 0 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Ліверпуль 9 - 0 Завершено Борнмут
Останні матчі - Борнмут
Кубок Англії 2023/2024
06.01.2024 - 17:00 Квінз Парк Рейнджерс 2 - 3 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.12.2023 - 16:00 Тоттенхем 3 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 17:00 Борнмут 3 - 0 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Ноттінгем Форест 2 - 3 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Лутон Таун Н
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Останні матчі - Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2023/2024
10.01.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Фулгем В
Кубок Англії 2023/2024
07.01.2024 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.01.2024 - 22:00 Ліверпуль 4 - 2 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 19:30 Бернлі 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 19:30 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Арсенал Н
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Новини команд
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
30%
Нічия
30%
Ліверпуль
39%
Склади команд
1
Нето
23
Hill, James
6
Mepham, Chris
27
Ілля Забарний
37
Aarons, Max
10
Christie, Ryan
4
Cook, Lewis
16
Tavernier, Marcus
19
Kluivert, Justin
17
Sinisterra, Luis
9
Домінік Соланке
1
Alisson
84
Bradley, Conor
5
Ібраїма Конате
4
Вірджил ван Дейк
2
Gomez, Joe
19
Elliott, Harvey
10
Mac Allister, Alexis
17
Jones, Curtis
9
Nunez, Darwin
20
Jota, Diogo
7
Diaz, Luis
Стартовий склад
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 17
    Sinisterra, Luis
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 23
    Hill, James
    Захисник
  • 6
    Mepham, Chris
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 37
    Aarons, Max
    Захисник
  • 1
    Нето
    Воротар
  • 9
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 20
    Jota, Diogo
  • 7
    Diaz, Luis
  • 19
    Elliott, Harvey
    Форвард
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 17
    Jones, Curtis
  • 84
    Bradley, Conor
    Півзахисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Андони Ираола
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
4
Кутові
3
39%
Володіння м'ячем
61%
7
Штрафні
3
3
Фоли
7
Удари повз
2
1
Удари в отвір
2
2
Сейви
1
1
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу "Борнмут" - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Гра була рівна, рахунок відповідний. Ліверпуль створив трохи більше, але точно на гол не награв. Борнмут чудово зіграв в обороні і намагався щось будувати на контратаках. Не вийшло. Не вистачає обом командам креативу поблизу чужих воріт.
Свисток
Перерва!
45+1'
Кутовий
Подача гостей з кутового завершилася помилкою судді і ударом від воріт.
45'
Інфо
Дві хвилини додано до першого тайму.
43'
Таверньє і Соланке потенційно могли щось цікаве створити біля чужих воріт, але все-таки втратили м'яч.
40'
Дальній удар Крісті полетів точно в Аліссона.
39'
Довго готував удар Джонс з лінії штрафного майданчика, і все-таки накрив його Кук.
38'
Жота протиснув опонента і прострілив у центр на Нуньєса. Однак уругваєць пробити з меж штрафного не зміг: йому завадив Забарний.
35'
Нето забрав до рук м'яч після дальнього удару Діаса.
33'
Ван Дейк перервав передачу Крісті вперед на Соланке. Поки ексфорвард Ліверпуля нічим не запам'ятався у грі проти своєї колишньої команди.
32'
Ліверпуль більше контролює м'яч, однак поки без особливого загострення. Борнмут грає другим номером.
30'
Нуньєс після подачі Діаса спробував пробити ударом через себе, але просто не влучив по м'ячу.
29'
Елліот цікавою передачею на Діаса загострював атаку, однак Мефам у підкаті перервав цей наступ гостей.
25'
Кутовий
Забарний впорався з подачею з кутового від Елліота.
24'
Дальній удар Нуньєса полетів у площину, однак тут Нето зіграв чітко.
22'
Конате ефектно зіграв проти Таверньє поблизу власного штрафного, поклавши його хибним замахом на газон. Ще й точну передачу вперед на Нуньєса віддав.
20'
Неточно Макалістер навісив під час подачі зі стандарту.
19'
Перший удар у матчі від Ліверпуля. Макалістеру дали простір у центрі і він з-аз меж штрафного пробив поруч з лівою стійкою.
17'
Джонс в темп віддав Нуньєсу в напрямку штрафного майданчика вперед, той відіграв Мефама, однак далі з суперниками впоратися не зміг.
14'
Хілл своїм поперечним пасом поблизу штрафного господарів ледь не підставив Забарного, але українець встиг до м'яча і просто виніс його в аут.
11'
Непогана атака могла вийти у Борнмута, але Ааронс неточно закинув вперед на Соланке.
8'
Передача Аліссона знайшла попереду Нуньєса, але Забарний з партнером не дали уругвайцю розвернутися.
7'
Кутовий
Тут уже полетів з кутового класичний навіс у штрафну гостей. Аліссон добре зіграв кулаком на виході.
6'
Кутовий
Після розіграшу кутового Таверньє підступно бив у ближній кут воріт, але Аліссон не заснув.
5'
Після атаки лівим флангом довго Нуньєс тягнув з прострілом. Встигли вернутися господарі і накрили пас.
2'
Відразу в пресинг іде Борнмут. Високо тиснуть на Джонса атакуючі футболісти господарів.
Свисток
Матч розпочався!
Ліверпуль: Аліссон - Бредлі, Конате, ван Дейк, Гомес - Елліот, Макалістер, Джонс - Жота, Нуньєс, Діас.
Борнмут: Нето - Ааронс, Забарний, Мефам, Хілл - Кук, Крісті - Сіністерра, Клюйверт, Таверньє - Соланке.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Інфо
Перед цим матчем "вишеньки" перебувають на 12 місці АПЛ, у той час як "мерсісайдці" лідирують у турнірній таблиці.
Вітаємо всіх читачів. UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 21 туру АПЛ, у якому Борнмут зіграє проти Ліверпуля.
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Анонс матчу "Борнмут" - "Ліверпуль" 21.01.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 21.01.2024
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Борнмут" (Борнмут) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 01.11.2023 закінчилось : 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - "Ліверпуль" можна подивитися 21.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

команди "Борнмут" був зіграний проти Квінз Парк Рейнджерс - 06.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

команди "Ліверпуль" був зіграний проти Фулгем - 10.01.2024, у рамках Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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