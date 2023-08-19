  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Борнмут - Ліверпуль Дивитися онлайн
У тренді

Борнмут - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 01 листопада 2023, 21:45
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
1 - 2
Оновити
76'
Ліверпуль
Ливерпуль
Хід матчу
31' Gakpo, Cody
53' Kerkez, Milos 55' Gakpo, Cody 55' Scott, Alex 60' Ватару Ендо Вийшов: Alexander-Arnold, Trent 61' Elliott, Harvey Вийшов: Mac Allister, Alexis 61' Jones, Curtis Вийшов: Nunez, Darwin 61' Billing, Philip Вийшов: Tavernier, Marcus 64' Kluivert, Justin 70' Nunez, Darwin 74' Kluivert, Justin Вийшов: Traoré, Hamed Junior 74' Semenyo, Antoine Вийшов: Девід Брукс
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
32%
Нічия
32%
Ліверпуль
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Liverpool FC is 0-3. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 2 times, there have been 0 draws while Liverpool FC have won 6 times. The goal difference is 21-7 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 16 meetings, AFC Bournemouth have won 2 times, there have been 1 draws while Liverpool FC have won 13 times. The goal difference is 45-11 in favour of Liverpool FC.
  • AFC Bournemouth have lost 3 matches in a row.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 28 consecutive matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 26% of their matches, Liverpool FC in 40% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 26% of halftimes, Liverpool FC wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 53% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 15% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In EFL Cup, AFC Bournemouth has better performance than Liverpool FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 1, Liverpool FC won 4, 0 draws.
  • AFC Bournemouth scores 0.6 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 3.4 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Liverpool FC is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Liverpool FC is 2.8.
  • AFC Bournemouth scores 1.38 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.89 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC haven't lost in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Борнмут
2
Перемог
14
Ігор
10
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 14:30 Борнмут 1 - 0 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Ліверпуль 9 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
07.03.2020 - 14:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Борнмут
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 2 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Евертон 3 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Борнмут 0 - 4 Завершено Арсенал П
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Борнмут 2 - 0 Завершено Сток Сіті В
Показати більше
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
26.10.2023 - 22:00 Ліверпуль 5 - 1 Завершено Тулуза В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 14:30 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
08.10.2023 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
05.10.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Юніон Сент-Жілуаз В
Показати більше
Новини команд
Залізний гравець основи. Забарному підкорилося потужне досягнення 30.10.2023 в 13:02 Залізний гравець основи. Забарному підкорилося потужне досягнення Українцю довіряють
АПЛ. Борнмут – Бернлі 2:1. Андеграунд-альтернатива Ель Класіко, переможний гол із центру поля і міліметровий офсайд на останніх секундах 28.10.2023 в 18:59 АПЛ. Борнмут – Бернлі 2:1. Андеграунд-альтернатива Ель Класіко, переможний гол із центру поля і міліметровий офсайд на останніх секундах Якщо ви не дивилися матч "Барселона" – "Реал", то, можливо, стежили за екс-динамівцем?
Гвардіола вважає Ліверпуль головним суперником Манчестер Сіті за час роботи в клубі 31.10.2023 в 15:34 Гвардіола вважає Ліверпуль головним суперником Манчестер Сіті за час роботи в клубі Пеп назвав Ліверпуль головним суперником Сіті
Влада Колумбії призначила винагороду за інформацію про перебування батька Луїса Діаса 30.10.2023 в 15:22 Влада Колумбії призначила винагороду за інформацію про перебування батька Луїса Діаса Понад 120 солдатів разом із поліцією шукають батька футболіста
Головні події
Kluivert, Justin
Вийшов: Traoré, Hamed Junior
74'
Semenyo, Antoine
Вийшов: Девід Брукс
74'
70'
Nunez, Darwin ГООЛ!
ГООЛ! Kluivert, Justin
64'
61'
Elliott, Harvey
Вийшов: Mac Allister, Alexis
61'
Jones, Curtis
Вийшов: Nunez, Darwin
Billing, Philip
Вийшов: Tavernier, Marcus
61'
60'
Ватару Ендо
Вийшов: Alexander-Arnold, Trent
55'
Gakpo, Cody
Scott, Alex
55'
Kerkez, Milos
53'
31'
Gakpo, Cody ГООЛ!
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
32%
Нічия
32%
Ліверпуль
36%
Статистика матчу
10
Штрафні
12
9
Фоли
9
30%
Володіння м'ячем
70%
2
Блоковано ударів
5
3
Кутові
6
6
Удари в отвір
6
4
Сейви
5
3
Офсайди
1
6
Удари повз
3
2
ЖК
1
Трансляція
76'
Заміна
Клюйверт та Семеніо залишили поле. У гру увійшли Брукс та Траоре. Ось такі заміни у господарів поля.
74'
Александр-Арнольд після сольного рейду наважився на удар, але голкіпер без проблем забрав м'яч до рук.
71'
Гоооол!!!
Дочекалися свого шансу гості. Нуньєс змістився з флангу в центрі і пробив у верхній дальній кут - 1:2. Шикарний гол.
67'
Гол додав господарям поля впевненості у власних силах. Відзначимо якісний вихід з оборони в атаку футболістів "Борнмута".
64'
Гоооол!!!
Стандарт приніс господарям поля успіх. Після подачі з кутового переправив м'яч у сітку Клюйверт - 1:1.
63'
Активно грають після перерви господарі поля, але довести свої атаки до логічного завершення вони не можуть.
62'
Небезпечний момент
Після передачі Клюйверта з меж штрафної пробивав Семеніо, але повз ворота. Помилилися захисники "Ліверпуля".
60'
Заміна
Відразу три заміни у складі гостей. На поле виходять Нуньєс, Арнольд та Макаллістер. Залишили поле Елліотт, Джонс та Ендо.
56'
На початку другої половини зустрічі чимало порушень правил, але з конструктивом у команд суттєві проблеми.
54'
Жовта картка
Керкез за грубу гру проти Джонса отримує перше попередження у нашому матчі.
52'
Ендо за фол проти Клюйверта мав отримувати попередження, але арбітр вирішив пробачити японського хавбека.
50'
Відзначимо високий пресинг господрарів поля на початку другої половині зустрічі. Непросто гостям виходити в атаку.
48'
Алекс Скотт наважився на удар з-за меж штрафної, але набагато вище воріт.
47'
У перерві тренери обійшлися без замін. Очікуємо на зміни ближче до середини другої половини зустрічі.
Свисток
Другий тайм розпочався!
У першій половині зустрічі солідніше грали гості, але легко їм точно не було. Господарі поля при першій можливості вибігали у атаку, але їм не вистачало завершального удару.
Свисток
Перший тайм завершився - 0:1!
Інфо
У першому таймі залишилося зіграти всього одну хвилину.
41'
Вдалося дещо збити атакувальний порив суперника гостям. Зараз футболісти "Ліверпуля" контролюють м'яч.
37'
Собослай пробивав з-за меж штрафної, але м'яч пролетів дещо вище воріт. Непогана атака у виконанні господарів.
34'
Після пропущеного голу грають першим номером господарі поля, але без загострення у заключній третині поля.
31'
Гоооол!!!
Гості відкривають рахунок. На удар Елліотта зреагував голкіпер, але першим на добиванні опинився Гакпо - 0:1.
28'
Небезпечний момент
А ось і відповідь від гостей. Після прострілу з флангу пробивав Елліотт, але прямо в руки голкіперу. По центру і не сильно.
26'
Після швидкої атаки пробивав Раян Крісті, але у площину воріт він не влучив. Помилилися у цьому епізоді захисники "Ліверпуля".
23'
Варто відзначити організовану гру господарів поля, які не дають вільних зон супернику. При першій можливості футболісти "Борнмута" вибігають в атаку.
20'
Офсайд
Мохамед Салах опинився у положенні поза грою. Варто відзначити Забарного, який зіграв уважно.
18'
Інфо
На цю хвилину 64% м'ячем володіють гості, але за ударами у площину воріт перевага у футболістів "Борнмута" - 2 удари проти жодного.
15'
Небезпечний момент
А ось і перший момент у нашому матчі. Клюйверт пробивав з меж штрафної, але надійно зіграв Келлехер, який забрав м'яч до рук.
13'
Вся основна боротьба зараз йде за ініціативу в центрі поля. Поки що не можна комусь віддати перевагу, хоч і більше контролюють м'яч гості.
10'
На початку зустрічі чимало помиляються футболісти обох команд у перехідних фазах. Поки що без ударів по воротам.
7'
Гості у ці хвилини грають першим номером, але поки що захисники господарів грають уважно і не дають вільних зон.
5'
Після подачі з флангу намагався пробити по воротах Салах, але нападнику "Ліверпуля" завадили захисники.
3'
На перших хвилинах багато боротьби, але без просування вперед. Поки що неможливо комусь із суперників віддати перевагу.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Ліверпуль" (стартовий состав): Келлехер - Гакпо, Гомес, Джонс, Елліотт, Ендо, Матіп, Кванса, Цімікас, Собослай, Салах
Інфо
"Борнмут" (стартовий склад): Раду - Біллінг, Забарний, Клюйверт, Керкез, Крісті, Мефам, Семеніо, Скотт, Соланке, Сміт
Минулого сезону "Борнмут" примудрився обіграти кризового гранда. Але решта 8 попередніх матчів приносили перемоги мерсисайдцям, у тому числі і, 3:1, уже в серпні цього року.
Сьогодні на "Віталіті" пройде матч 1/8 фіналу Кубка Ліги Англії, в якому "Борнмут" зустрінеться з "Ліверпулем". Старт поєдинку заплановано на 21:45.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні ХХС ХХС 2 Хераклес Хераклес 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Хольштайн Хольштайн 2 Магдебург Магдебург 2 Завершено 19:00 - Сьогодні Боруссія Боруссія 1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Фрайбург Фрайбург 1 Падерборн Падерборн 3 Завершено 19:00 - Сьогодні Зандхаузен Зандхаузен 2 Байєр Байєр 5

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу "Борнмут" - "Ліверпуль" 01.11.2023, Кубок англійської ліги

Противостояние між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок англійської ліги 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 01.11.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Борнмут" (Борнмут) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 19.08.2023 закінчилось со следующими результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - "Ліверпуль" можна подивитися 01.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Предыдущий поединок команди "Борнмут" був зіграний проти "Бернлі" - 28.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 29.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Кубок англійської ліги та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.