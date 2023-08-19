Ліверпуль - Борнмут онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ліверпуль" - "Борнмут" 19.08.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 19.08.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Борнмут", тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 11.03.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Челсі" - 13.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)

Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890

Країна: Англия

Тренер: Андони Ираола



Прошедший поединок команди "Борнмут" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 12.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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