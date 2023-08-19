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Ліверпуль - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 19 серпня 2023, 17:00 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Bramall, Thomas
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Борнмут
Борнмут
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
36%
Нічия
32%
Борнмут
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and AFC Bournemouth is 3-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 6 times, there have been 1 draws while AFC Bournemouth have won 0 times. The goal difference is 21-3 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 15 meetings, Liverpool FC have won 12 times, there have been 1 draws while AFC Bournemouth have won 2 times. The goal difference is 42-10 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 9-0 (Liverpool FC at home) and 1-0 (AFC Bournemouth at home).
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to AFC Bournemouth in their last 7 encounters.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 36% of their matches, AFC Bournemouth in 28% of their matches.
  • Liverpool FC wins 36% of halftimes, AFC Bournemouth wins 28%.
  • The winner of their last meeting was AFC Bournemouth.
  • On their last meeting AFC Bournemouth won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than AFC Bournemouth.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 4, AFC Bournemouth won 1, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 3.4 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 0.4 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and AFC Bournemouth is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and AFC Bournemouth is 2.6.
  • Liverpool FC scores 2.39 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
9
Перемог
13
Ігор
2
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 14:30 Борнмут 1 - 0 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Ліверпуль 9 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
07.03.2020 - 14:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
07.03.2020 - 14:15 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Борнмут
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.08.2023 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Саутгемптон 4 - 4 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Астон Вілла Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.05.2023 - 22:00 Лестер Сіті 0 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 19:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Брентфорд В
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Евертон 1 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Борнмут 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 3 Завершено Челсі П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
36%
Нічия
32%
Борнмут
32%
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - "Борнмут"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Борнмут: Нето - Ааронс, Забарний, Сенесі, Керкез - Біллінг, Ротвелл - Семеніо, Крісті, Ентоні - Соланке.
Ліверпуль: Аліссон - Трент, Конате, ван Дейк, Робертсон - Собослай, Макаллістер, Гакпо - Салах, Жота, Діас.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу другого туру АПЛ, у якому Ліверпуль зіграє проти Борнмута.
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Останні матчі
Завершено 22:30 - Вчора Валенсія Валенсія 1 Лас-Пальмас Лас-Пальмас 0 Завершено 22:15 - Вчора Каса Піа Каса Піа 1 Спортинг Спортинг 2 Завершено 22:00 - Вчора Лідс Юнайтед Лідс Юнайтед 1 Вест Бромвіч Альбіон Вест Бромвіч Альбіон 1 Завершено 21:45 - Вчора Ауд-Хеверле Левен Ауд-Хеверле Левен 1 Ройял Антверпен Ройял Антверпен 1 Завершено 21:45 - Вчора Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 2 Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 1

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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Борнмут" 19.08.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 19.08.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Борнмут", тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 11.03.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Борнмут" можна подивитися 19.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Челсі" - 13.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Прошедший поединок команди "Борнмут" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 12.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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