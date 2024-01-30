Ліверпуль - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ліверпуль" - "Челсі" 31.01.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 31.01.2024

Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Челсі" (Лондон):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Челсі" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 13.08.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



команди "Ліверпуль" був зіграний проти Норвіч Сіті - 28.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



команди "Челсі" був зіграний проти "Астон Вілла" - 26.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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