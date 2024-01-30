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Ліверпуль - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 31 січня 2024, 22:15 - Энфилд
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
18'
Челсі
Лондон
Хід матчу
12' Caicedo, Moises
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
37%
Нічия
26%
Челсі
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Chelsea FC when Liverpool FC is playing at home is 1-1. 8 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Chelsea FC is 1-1. 15 matches have ended with this result.
  • During the last 37 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 16 times, there have been 12 draws while Chelsea FC have won 9 times. The goal difference is 55-40 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 85 meetings, Liverpool FC have won 27 times, there have been 30 draws while Chelsea FC have won 28 times. The goal difference is 97-95 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 0-0 (Liverpool FC at home) and 0-0 (Chelsea FC at home).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Liverpool FC scores 40% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Chelsea FC scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Liverpool FC haven't lost in their last 10 games.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 25 home matches.
  • Liverpool FC have received 4 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 2 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 8-2-0.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 14 goals. Cole Palmer has scored 9 times for Chelsea FC.
  • A year ago, Liverpool FC were number 7 in the table with 33 points. Now they are number 1 with 48 points.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 41% of their matches, Chelsea FC in 21% of their matches.
  • Liverpool FC wins 41% of halftimes, Chelsea FC wins 21%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Liverpool FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 2, Chelsea FC won 0, 3 draws.
  • Liverpool FC scores 0.2 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 0.2 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Chelsea FC is 0.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Chelsea FC is 0.4.
  • Liverpool FC scores 2.9 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.24 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have won 3 home matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
9
Перемог
33
Ігор
8
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.08.2023 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.04.2023 - 22:00 Челсі 0 - 0 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 14:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Челсі
Кубок Англії 2021/2022
14.05.2022 - 18:45 Челсі 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Кубок Англії 2023/2024
28.01.2024 - 16:30 Ліверпуль 5 - 2 Завершено Норвіч Сіті В
Кубок англійської ліги 2023/2024
24.01.2024 - 22:00 Фулгем 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.01.2024 - 18:30 Борнмут 0 - 4 Завершено Ліверпуль В
Кубок англійської ліги 2023/2024
10.01.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Фулгем В
Кубок Англії 2023/2024
07.01.2024 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
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Останні матчі - Челсі
Кубок Англії 2023/2024
26.01.2024 - 21:45 Челсі 0 - 0 Завершено Астон Вілла Н
Кубок англійської ліги 2023/2024
23.01.2024 - 22:00 Челсі 6 - 1 Завершено Мідлсбро В
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.01.2024 - 14:30 Челсі 1 - 0 Завершено Фулгем В
Кубок англійської ліги 2023/2024
09.01.2024 - 22:00 Мідлсбро 1 - 0 Завершено Челсі П
Кубок Англії 2023/2024
06.01.2024 - 19:30 Челсі 4 - 0 Завершено Престон Норт Енд В
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Головні події
12'
Caicedo, Moises
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
37%
Нічия
26%
Челсі
37%
Склади команд
1
Alisson
2
Gomez, Joe
4
Вірджил ван Дейк
5
Ібраїма Конате
84
Bradley, Conor
17
Jones, Curtis
10
Mac Allister, Alexis
8
Szoboszlai, Dominik
7
Diaz, Luis
9
Nunez, Darwin
20
Jota, Diogo
28
Petrovic, Djordje
2
Disasi, Axel
6
Тьяго Сілва
5
Badiashile, Benoit
21
Chilwell, Ben
25
Caicedo, Moises
8
Fernandez, Enzo
11
Madueke, Noni
23
Gallagher, Conor
7
Рахім Стерлінґ
20
Palmer, Cole
Стартовий склад
  • 7
    Diaz, Luis
  • 9
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 20
    Jota, Diogo
  • 17
    Jones, Curtis
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 84
    Bradley, Conor
    Півзахисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 11
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 7
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
    12
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 5
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Маурисио Почеттино
Статистика матчу
2
Удари в отвір
3
Штрафні
1
Офсайди
1
Сейви
2
ЖК
1
1
Блоковано ударів
1
Кутові
1
Фоли
2
Трансляція
17'
Фол від Конате перед чужим штрафним у боротьбі за відскок від подачі з правого флангу проти Палмера.
15'
Простріл Мак Аллістера з лівого флангу блокували захисники.
14'
Ліверпуль увімкнув пресинг на повну, і Челсі наразі відбивається.
12'
Жовта картка
Фол від Кайседо в центрі поля проти Мак Аллістера.
10'
Ліверпуль почав перехоплювати ініціативу цими хвилинами.
8'
Небезпечний момент
Поперечина! Нуньєс шаленим ударом здалеку з лівого флангу влучив у верхній каркас воріт.
6'
Падіння Галлагера на лівому фланзі штрафного увагу арбітра не привабило.
5'
Діагональ Бадьяшиля на лівий фланг атаки була невдалою.
4'
Перші спроби гостей пресингувати на чужій половині.
2'
Ліверпуль доволі пасивний вигляд справляє наразі
1'
Челсі тримає м'яч на старті зустрічі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Челсі йде десятим із 9 перемогами, 4 нічиїми та 8 поразками — 31 очко.
Інфо
Ліверпуль іде першим із 14 перемогами, 6 нічиїми та 1 поразкою — 48 очок.
Запасні: Бергстром, Гілкріст, Гюсто, Касадеї, Чуквуемека, Мудрик, Вашингтон, Нкунку, Броя.
Челсі: Петрович — Дісасі, Сілва, Бадьяшиль, Чілвелл — Кайседо, Галлагер — Мадуеке, Енцо, Стерлінг — Палмер.
Запасні: Келлегер, Гакпо, Елліотт, Робертсон, Гравенберх, Кларк, Макконнелл, Александер-Арнольд, Кванса.
Ліверпуль: Аліссон — Бредлі, Конате, ван Дейк, Гомес — Собослаї, Мак Аллістер, Джонс — Діас, Жота, Нуньєс.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Пол Тірні (Ланкашир, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Енфілд (Ліверпуль, Англія) зіграють Ліверпуль та лондонський Челсі.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Челсі" 31.01.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 31.01.2024
Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Челсі" (Лондон):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Челсі" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 13.08.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Челсі" можна подивитися 31.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

команди "Ліверпуль" був зіграний проти Норвіч Сіті - 28.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

команди "Челсі" був зіграний проти "Астон Вілла" - 26.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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