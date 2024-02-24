Челсі - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Як?! Як "Челсі" не забив?! Галлахер прострілив, Стерлінг не вдарив, але м'яч відскочив до Палмера, той з метра пробив прямо в Келлехера, а Джексон уже на добиванні пальнув у Ендо!