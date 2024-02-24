  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Челсі - Ліверпуль Дивитися онлайн
У тренді

Челсі - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 25 лютого 2024, 17:00 - Уэмбли . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
-
Оновити
45'
Ліверпуль
Ливерпуль
Дивитись трансляцію
Хід матчу
28' Gravenberch, Ryan Вийшов: Gomez, Joe
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
32%
Нічия
34%
Ліверпуль
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Liverpool FC is 1-1. 15 matches have ended with this result.
  • During the last 40 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 17 times, there have been 14 draws while Liverpool FC have won 9 times. The goal difference is 50-33 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 86 meetings, Chelsea FC have won 28 times, there have been 30 draws while Liverpool FC have won 28 times. The goal difference is 99-98 in favour of Liverpool FC.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Liverpool FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 24% of their matches, Liverpool FC in 41% of their matches.
  • Chelsea FC wins 24% of halftimes, Liverpool FC wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 3 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 21% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 35% of their matches.
  • In EFL Cup, Liverpool FC has better performance than Chelsea FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 0, Liverpool FC won 2, 3 draws.
  • Chelsea FC scores 0.4 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Liverpool FC is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Liverpool FC is 0.8.
  • Chelsea FC scores 1.71 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.06 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
8
Перемог
34
Ігор
10
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.01.2024 - 22:15 Ліверпуль 4 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.08.2023 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.04.2023 - 22:00 Челсі 0 - 0 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 14:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.02.2024 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 3 Завершено Челсі В
Кубок Англії 2023/2024
07.02.2024 - 22:00 Астон Вілла 1 - 3 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 16:00 Челсі 2 - 4 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.01.2024 - 22:15 Ліверпуль 4 - 1 Завершено Челсі П
Показати більше
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.02.2024 - 21:30 Ліверпуль 4 - 1 Завершено Лутон Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 14:30 Брентфорд 1 - 4 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.01.2024 - 22:15 Ліверпуль 4 - 1 Завершено Челсі В
Показати більше
Головні події
28'
Gravenberch, Ryan
Вийшов: Gomez, Joe
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
32%
Нічия
34%
Ліверпуль
34%
Склади команд
28
Petrovic, Djordje
21
Chilwell, Ben
26
Colwill, Levi
2
Disasi, Axel
27
Gusto, Malo
8
Fernandez, Enzo
25
Caicedo, Moises
7
Рахім Стерлінґ
23
Gallagher, Conor
20
Palmer, Cole
15
Jackson, Nicolas
62
Kelleher, Caoimhin
84
Bradley, Conor
5
Ібраїма Конате
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
10
Mac Allister, Alexis
3
Ватару Ендо
38
Gravenberch, Ryan
19
Elliott, Harvey
18
Gakpo, Cody
7
Diaz, Luis
Стартовий склад
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 7
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 26
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 27
    Gusto, Malo
    Захисник
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Воротар
  • 19
    Elliott, Harvey
    Форвард
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 7
    Diaz, Luis
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 3
    Ватару Ендо
    Півзахисник
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
    28
  • 84
    Bradley, Conor
    Півзахисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 62
    Kelleher, Caoimhin
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Маурисио Почеттино
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
7
Штрафні
8
7
Фоли
6
2
Удари в отвір
3
Блоковано ударів
2
1
Кутові
3
Сейви
2
46%
Володіння м'ячем
54%
1
Офсайди
1
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - "Ліверпуль"
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
40'
Небезпечний момент
У штангу влучає "Ліверпуль"! Робертсон навісив, Гакпо кивнув - і каркас воріт грає за Петровича.
36'
Робертсон встигає випередити Палмера після прострілу Галлахера на лінію воротарського майданчика.
32'
Офсайд
Гол забиває "Челсі": Палмер віддав на Джексона, Ніколас прострілив на Стерлінга, а той розстріляв Келлехера. Але офсайд вгледіли в Ніколаса, по руці дивилися. Сантиметри все визначили.
31'
Гра плавно відновилася, поки нічого цікавого не відбувається, "Челсі" володіє м'ячем на своїй половині поля.
27'
Заміна
Жорстко Кайседо влучив у ногу Гравенберху, дивно, що навіть без жовтої. Хавбека забрали на ношах, Гомес виходить на поле.
24'
Гравенберх отримав пошкодження після стику з Кайседо. Пауза, медики на полі.
21'
Небезпечний момент
Як?! Як "Челсі" не забив?! Галлахер прострілив, Стерлінг не вдарив, але м'яч відскочив до Палмера, той з метра пробив прямо в Келлехера, а Джексон уже на добиванні пальнув у Ендо!
16'
Часто дуже сьогодні "Челсі" фолить на своєму лівому фланзі. Чілвелл зробив поштовх і сфолив. Подача зі стандарту - "Челсі" відбився і майже розігнав свою контратаку.
14'
Тепер Макаллістер з метрів 30 вдарив з напівфлангу - Петрович на місці. Потім Джордже парирував більш небезпечний удар Діаса, з меж штрафного.
13'
Гюсто вдарив зльоту після відскоку - у руки Келлехеру.
12'
Келлехер вибив м'яч кулаками після подачі з корнера в штрафний "Ліверпуля".
10'
Застряг м'яч у центрі поля, "Челсі" трохи відсунув "Ліверпуль".
8'
Рукою зіграв Конате під час ще однієї подачі в штрафний "Челсі".
6'
Подача зі стандарту від "Ліверпуля" - "Челсі" відбився, але в тій же точці привіз собі ще один штрафний, Кайседо не за правилами зупинив Ендо.
5'
Колвілл занадто далеко відпустив від себе м'яч і заїхав по нозі Макаллістеру. Штрафний для "червоних".
4'
Тепер м'яч до "Челсі" перейшов. "Ліверпуль" тисне "синіх", номінальним господарям важко вийти зі своєї половини поля.
3'
Володіння "Ліверпуля" на перших секундах зустрічі спостерігаємо.
1'
Свисток
Поїхали, фінал Кубка ліги стартував!
Інфо
"Ліверпуль" (стартовий склад): Келлехер - Бредлі, Ван Дейк, Гакпо, Гравенберх, Діас, Елліотт, Ендо, Конате, Макаллістер, Робертсон
Інфо
Михайло Мудрик ("Челсі) залишився у запасі.
Інфо
"Челсі" (стартовий склад): Петрович - Галлагер, Густо, Джексон, Дісасі, Кайседо, Колвілл, Палмер, Стерлінг, Чілвелл, Фернандес
Інфо
Розпочнеться матч о 17:00 та пройде на Вемблі. Судитиме гру Кріс Кавана
Усім доброго вечора! Сьогодні в Англії буде розіграний перший трофей цього сезону - фінал Кубка Ліги, в якому зійдуться Ліверпуль та Челсі! Цей матч в якості текстового онлайна і пропонує до вашої уваги UA-Футбол!
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 15:30 - Сьогодні Твенте Твенте 3 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 0 Завершено 15:30 - Сьогодні Алмере Алмере 0 Феєноорд Феєноорд 1 Завершено 15:30 - Сьогодні Вулверхемптон Вулверхемптон 1 Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 0 Завершено 15:30 - Сьогодні Металіст 1925 Металіст 1925 2 Динамо Динамо 4 Завершено 15:15 - Сьогодні Лугано Лугано 2 Цюрих Цюрих 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Челсі" - "Ліверпуль" 25.02.2024, Кубок англійської ліги

між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках по футболу: Кубок англійської ліги 2023/2024 , матч на стадіоні Уэмбли.

Дата проведення матчу: 25.02.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Челсі" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 31.01.2024 закінчилось : 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Ліверпуль" можна подивитися 25.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

команди "Челсі" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

команди "Ліверпуль" був зіграний проти Лутон Таун - 21.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Кубок англійської ліги та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.