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Челсі - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 13 серпня 2023, 18:30 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
38%
Нічия
30%
Ліверпуль
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Liverpool FC is 1-1. 14 matches have ended with this result.
  • During the last 39 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 17 times, there have been 13 draws while Liverpool FC have won 9 times. The goal difference is 49-32 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 84 meetings, Chelsea FC have won 28 times, there have been 29 draws while Liverpool FC have won 27 times. The goal difference is 96-94 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 0-0 (Chelsea FC at home) and 0-0 (Liverpool FC at home).
  • Chelsea FC haven't lost in their last 6 games.
  • Chelsea FC have played 8 home matches in a row without winning.
  • Liverpool FC have lost none of their last 7 away matches.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 23% of their matches, Liverpool FC in 36% of their matches.
  • Chelsea FC wins 23% of halftimes, Liverpool FC wins 36%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 61% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Chelsea FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 0, Liverpool FC won 2, 3 draws.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 0.4 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 0.4 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Liverpool FC is 0.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Liverpool FC is 0.8.
  • Chelsea FC scores 1.41 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.89 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
8
Перемог
32
Ігор
9
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.04.2023 - 22:00 Челсі 0 - 0 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 14:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Челсі
Кубок Англії 2021/2022
14.05.2022 - 18:45 Челсі 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2021/2022
27.02.2022 - 18:30 Челсі 0 - 0 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.05.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.05.2023 - 18:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Челсі 2 - 2 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 3 Завершено Челсі В
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Саутгемптон 4 - 4 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Астон Вілла Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.05.2023 - 22:00 Лестер Сіті 0 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 19:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Фулгем В
Показати більше
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
38%
Нічия
30%
Ліверпуль
32%
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
У чотирьох останніх особистих зустрічах команди не забили жодного м'яча в основний час. Двічі переможець у кубкових баталіях визначався за допомогою серії пенальті, ще два рази арбітри фіксували нульові нічиї.
Запасні гостей: Келлехер, Матіп, Цімікас, Гомес, Доук, Джонс, Елліот, Макконнелл, Нуньєс.
Ліверпуль: Аліссон - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон - Собослай, Макаллістер, Гакпо - Салах, Жота, Діас.
Запасні господарів: Бергстрем, Густо, Сантос, Кукурелья, Берстоу, Матсен, Мадуеке, Мудрик, Угочукву.
Челсі: Санчес - Дісасі, Сілва, Колвілл - Джеймс, Галлагер, Енцо, Чуквуемека, Чілвелл - Стерлінг, Джексон.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу першого туру АПЛ, у якому Челсі зустрінеться з Ліверпулем.
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Анонс матчу "Челсі" - "Ліверпуль" 13.08.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 13.08.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Челсі" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Челсі" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 04.04.2023 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Ліверпуль" можна подивитися 13.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший поединок команди "Челсі" був зіграний проти "Ньюкасл" - 28.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Саутгемптон" - 28.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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