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ФК Олександрія - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 26 лютого 2024, 13:30 - КСК Ника Стадион
Головний суддя: Shurman, Denys
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
0 - 0
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар
Донецк
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
33%
Нічия
25%
Шахтар
43%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Oleksandriya and FC Shakhtar Donetsk when FC Oleksandriya is playing at home is 1-2. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Oleksandriya and FC Shakhtar Donetsk is 1-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with FC Oleksandriya playing at home, FC Oleksandriya have won 1 times, there have been 4 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 9 times. The goal difference is 25-16 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 29 meetings, FC Oleksandriya have won 3 times, there have been 7 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 19 times. The goal difference is 50-28 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season's matches: 1-1 (FC Oleksandriya at home) and 2-2 (FC Shakhtar Donetsk at home).
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 33% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 19% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Oleksandriya haven't scored in 2 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's away record this season: 4-3-0.
  • FC Shakhtar Donetsk have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 25% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 44% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 25% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 44%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 1 goals.
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • FC Oleksandriya has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 games against FC Oleksandriya (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 1, FC Shakhtar Donetsk won 2, 2 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Oleksandriya scores 1.4 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 1.6 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and FC Shakhtar Donetsk is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and FC Shakhtar Donetsk is 1.6.
  • FC Oleksandriya scores 1.44 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.2 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
3
Перемог
28
Ігор
18
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.08.2023 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 2 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021/2022
11.12.2021 - 14:00 ФК Олександрія 1 - 2 Завершено Шахтар
Останні матчі - ФК Олександрія
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
12.02.2024 - 16:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Сабуртало В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
11.02.2024 - 14:30 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Люнгбю Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
08.02.2024 - 16:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Ахал В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
08.02.2024 - 10:00 ФК Олександрія 1 - 2 Завершено Видовре П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
04.02.2024 - 16:00 ФК Олександрія 0 - 3 Завершено Вайле П
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Останні матчі - Шахтар
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
22.02.2024 - 22:00 Марсель 3 - 1 Завершено Шахтар П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 19:45 Шахтар 2 - 2 Завершено Марсель Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
08.02.2024 - 16:30 Шахтар 1 - 1 Завершено Лехія Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
08.02.2024 - 12:00 Шахтар 4 - 1 Завершено Аркадаг В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
03.02.2024 - 16:30 Шахтар 2 - 3 Завершено Вележ П
Показати більше
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
33%
Нічия
25%
Шахтар
43%
Склади команд
Стартовий склад
  • 77
    Микита Шевченко
    Воротар
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 9
    Владислав Калітвінцев
    Півзахисник
  • 10
    Kulakov, Andriy
    Форвард
  • 11
    Shulianskyi, Artem
    Півзахисник
  • 18
    Сергій Логінов
    Півзахисник
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 25
    Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny
  • 30
    Юрій Копіна
    Півзахисник
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
  • 26
    Campos, Miguel
    Захисник
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 7
    Eguinaldo
    Форвард
  • 8
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 23
    Pedrinho Azevedo
    Захисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 37
    Kevin
Запасні гравці
Тренери
  • Руслан Ротань
  • Марино Пушич
Трансляція
Інфо
13:26. Відбій повітряної тривоги. Скоро з’явиться інформація про початок поєдинку.
Інфо
12:42. У Кіровоградській області повітряна тривога. Початок матчу буде перенесено.
Інфо
Арбітр — Денис Шурман.
Запасні: Долгий (в), Єрмаков (в), Де, Бєляєв, Білошевський, Джевані, Костишин, Кулаковський, Погорілий, Скорко, Смирний, Шостак.
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Шевченко — Копина, Логінов, Феррейра, Мартинюк — Калюжний, Михайленко — Шулянський, Ковалець (к), Калітвінцев — Кулаков. Головний тренер — Руслан Ротань.
Запасні: Рудько (в), Азаров, Гочолейшвілі, Міроші, Назарина, Невертон, Траоре, Цуканов, Швед.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник — Педріньйо, Матвієнко (к), Бондар, Конопля — Бондаренко — Кевін, Судаков, Криськів, Зубков — Егіналдо. Головний тренер — Маріно Пушич.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 18-го туру УПЛ Олександрія — Шахтар.
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Анонс матчу ФК Олександрія - Шахтар 26.02.2024, Прем'єр-ліга

між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 26.02.2024
Час початку матчу: 13:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь ФК Олександрія (Александрия) та командою Шахтар (Донецк):

між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 14.08.2023 закінчилось : 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Шахтар можна подивитися 26.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

команди ФК Олександрія був зіграний проти Сабуртало - 12.02.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

команди Шахтар був зіграний проти Марсель - 22.02.2024, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Марсель.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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