ФК Олександрія - Шахтар онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Олександрія - Шахтар 26.02.2024, Прем'єр-ліга

між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 26.02.2024

Час початку матчу: 13:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь ФК Олександрія (Александрия) та командою Шахтар (Донецк):

між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 14.08.2023 закінчилось : 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



команди ФК Олександрія був зіграний проти Сабуртало - 12.02.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



команди Шахтар був зіграний проти Марсель - 22.02.2024, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Марсель.

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