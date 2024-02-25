Рух - Полісся онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рух - Полісся 25.02.2024, Прем'єр-ліга

між командою Рух (Львов) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 25.02.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Рух (Львов) та командою Полісся (Житомир):

між командами закінчився перемогою на користь команди Рух, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Рух у попередньому футбольному матчі 12.08.2023 закінчилось : 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



команди Рух був зіграний проти Прімор’є - 10.02.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)

Рік заснування Полесье (Житомир): 2016

Країна: Украина

Тренер: Юрий Калитвинцев



команди Полісся був зіграний проти Стьярнан - 07.02.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився нічиєю.

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