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Рух - Полісся онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 25 лютого 2024, 18:00 - Skif Stadium
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
До початку
00 : 00 : 00
Полісся
Житомир
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Рух
28%
Нічия
30%
Полісся
41%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 32% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 42% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Rukh Lviv have won 3 home matches in a row.
  • FC Polissya Zhytomyr have lost none of their last 5 away matches.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 3 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 3 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv's home record this season: 2-6-1.
  • A year ago, FC Rukh Lviv were number 12 in the table with 17 points. Now they are number 6 with 26 points.
  • FC Polissya Zhytomyr have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 20% of their matches, FC Polissya Zhytomyr in 27% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 20% of halftimes, FC Polissya Zhytomyr wins 27%.
  • The winner of their last meeting was FC Rukh Lviv.
  • On their last meeting FC Rukh Lviv won by 1 goals.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya Zhytomyr's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Rukh Lviv scores 1.29 goals when playing at home and FC Polissya Zhytomyr scores 1.55 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Полісся 0 - 1 Завершено Рух
Останні матчі - Рух
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
10.02.2024 - 15:30 Рух 2 - 0 Завершено Прімор’є В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
10.02.2024 - 12:30 Рух 0 - 2 Завершено Gorica П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
03.02.2024 - 14:30 Рух 1 - 1 Завершено Хартберг Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
30.01.2024 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершено Штурм Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
30.01.2024 - 12:30 Рух 0 - 3 Завершено НК Браво П
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Останні матчі - Полісся
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
07.02.2024 - 16:00 Полісся 1 - 1 Завершено Стьярнан Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
02.02.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Kalmar П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
27.01.2024 - 16:00 Полісся 1 - 1 Завершено Сталь Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
23.01.2024 - 13:00 Реал Мурсия 1 - 2 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.12.2023 - 15:00 Полісся 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Показати більше
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Рух
28%
Нічия
30%
Полісся
41%
Трансляція
Інфо
Арбітр матчу: Балакін Микола. Арбітр VAR: Андрій Коваленко
Головний тренер Полісся: Юрій Калітвінцев
На лаві запасних: Назаренко, Козак, Таллес, Ндукве, Мустафаєв, Смоляков, Кравченко, Жаржу, Чечер, Кудрик
Інфо
Стартовий склад Полісся: Бойко - Шабанов, Чоботенко, Михайліченко, Тейлор - Танковський, Крушинський, Грицук (с), Фортюне - Макуана, Будківський
Головний тренер Руху: Віталій Пономарьов
На лаві запасних: Герета, Холод, Матвіїв, Кітела, Столярчук, Притула, Таллес, Теслюк, Карабін, Плюман, Непейпієв
Інфо
Стартовий склад Руху: Ледвій - Дідик, Слюбик, Сич, Лях - Підгурський, Федор, Пастух, Квасниця, Руніч - Климчук (с)
Наразі Рух розташовується на шостій сходинці турнірної таблиці і має в своєму активі 26 очок. Відставання від зони єврокубків складає п'ять балів. Полісся йде на третій сходинці з 32 очками, а Кривбас, який лідирує в Українській Прем'єр-лізі, випереджає Полісся на п'ять балів
Матч пройде у Львові на "Арені Львів" та розпочнеться о 18:00
Вітаємо всіх шанувальників українського футболу на текстовій трансляції матчу вісімнадцятого туру Української Прем'єр-ліги, в якому Рух зіграє проти Полісся
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Останні матчі
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Анонс матчу Рух - Полісся 25.02.2024, Прем'єр-ліга

між командою Рух (Львов) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 25.02.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Рух (Львов) та командою Полісся (Житомир):

між командами закінчився перемогою на користь команди Рух, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Рух у попередньому футбольному матчі 12.08.2023 закінчилось : 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Полісся можна подивитися 25.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

команди Рух був зіграний проти Прімор’є - 10.02.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

команди Полісся був зіграний проти Стьярнан - 07.02.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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