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ФК Олександрія - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 03 березня 2024, 15:30 - КСК Ника Стадион . Трансляція: UPL-TV
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
До початку
00 : 00 : 00
Зоря
Луганск
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
35%
Нічия
29%
Зоря
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Oleksandriya and FC Zorya Lugansk when FC Oleksandriya is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Oleksandriya and FC Zorya Lugansk is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings with FC Oleksandriya playing at home, FC Oleksandriya have won 5 times, there have been 4 draws while FC Zorya Lugansk have won 6 times. The goal difference is 12-9 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • During the last 31 meetings, FC Oleksandriya have won 8 times, there have been 11 draws while FC Zorya Lugansk have won 12 times. The goal difference is 35-25 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Last season FC Zorya Lugansk won both games against FC Oleksandriya (4-1 at home and 2-0 away).
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 33% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Zorya Lugansk haven't lost in their last 5 games.
  • FC Zorya Lugansk haven't won any of their last 5 away matches.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 3 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 1 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's away record this season: 2-4-2.
  • Kyrylo Sigeev has more yellow cards (5) than any other player at FC Oleksandriya. Ihor Snurnitsyn has collected 4 for FC Zorya Lugansk.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 26% of their matches, FC Zorya Lugansk in 36% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 26% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 36%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • FC Oleksandriya has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against FC Oleksandriya (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 1, FC Zorya Lugansk won 3, 1 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Oleksandriya scores 0.4 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 1.4 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and FC Zorya Lugansk is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and FC Zorya Lugansk is 0.8.
  • FC Oleksandriya scores 1.24 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.67 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 33% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Oleksandriya have not managed to score in their last 3 matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
8
Перемог
32
Ігор
13
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.08.2023 - 19:00 Зоря 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 0 - 2 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.11.2022 - 13:00 Зоря 4 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021/2022
29.11.2021 - 19:30 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Зоря
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 14:40 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
12.02.2024 - 16:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Сабуртало В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
11.02.2024 - 14:30 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Люнгбю Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
08.02.2024 - 16:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Ахал В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
08.02.2024 - 10:00 ФК Олександрія 1 - 2 Завершено Видовре П
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 13:55 Зоря 1 - 0 Завершено Ворскла В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
17.02.2024 - 15:00 Зоря 2 - 1 Завершено Валмієра В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
14.02.2024 - 15:00 Зоря 2 - 2 Завершено Динамо Батуми Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
10.02.2024 - 15:00 Зоря 4 - 0 Завершено Пюнік В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
04.02.2024 - 15:15 Зоря 1 - 0 Завершено Динамо Тбилиси В
Показати більше
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
35%
Нічия
29%
Зоря
35%
Трансляція
Інфо
Запасні Зорі: Турбаєвський, Жилкін, Боль, Вантух, Хахльов, Мічин, Мишньов, Антюх, Бенедюк, Горбач, Слесар
Інфо
Стартовий склад Зорі: Сапутін, Жуніор, Батагов, Джордан, Бутко, Башич, Яцик, Чурко, Бугай, Герреро, Кірюханцев
Інфо
Запасні Олександрії: Довгий, Сігєєв, Кулаковський, Білошевський, Бєляєв, Джевані, Скорко, Смирний, Ксотишин, Шостак, Єрмаков, Де
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Шевченко, Ковалець, Калітвінцев, Кулаков, Шулянський, Логінов, Мартинюк, Калюжний, Кампос, Копина, Михайленко
Команди є сусідами у турнірній таблиці. Олександрія йде на 11-му місці (17 очок), Зоря – на 12-й позиції (15 балів)
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судитиме гру буде Олексій Деревінський. Також на матчі буде ВАР
Доброго дня всім шанувальникам УПЛ! UA-футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 19-го туру, в якому Олександрія прийме Зорю
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Останні матчі
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Анонс матчу ФК Олександрія - Зоря 03.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 03.03.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь ФК Олександрія (Александрия) та командою Зоря (Луганск):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Зоря та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 18.08.2023 закінчилось : 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Зоря можна подивитися 03.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

команди ФК Олександрія був зіграний проти Шахтар - 26.02.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

команди Зоря був зіграний проти Ворскла - 26.02.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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