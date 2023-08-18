ФК Олександрія - Зоря онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Олександрія - Зоря 03.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 03.03.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь ФК Олександрія (Александрия) та командою Зоря (Луганск):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Зоря та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 18.08.2023 закінчилось : 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



команди ФК Олександрія був зіграний проти Шахтар - 26.02.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Заря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Юрий Коваль



команди Зоря був зіграний проти Ворскла - 26.02.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Зоря.

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