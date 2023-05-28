ФК Олександрія - Зоря онлайн трансляція матчу

Не працює в Олександрії нічого належним чином у цьому матчі. Важко в атаці, проблеми в захисті, а тут ще й Зоря постійно вмикає пресинг. Двічі команда ван Леувена вже забила й, якщо не наробить помилок, то має втримати результат.