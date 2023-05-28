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ФК Олександрія - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 28 травня 2023, 15:00 - КСК Ника Стадион . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Maksym, Kozyryatsky
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
0 - 2
Оновити
69'
Зоря
Луганск
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Хід матчу
9' Rusyn, Nazary 24' Buletsa, Sergiy
46' Сергій Рибалка Вийшов: Mustafaev, Emil
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
41%
Нічия
29%
Зоря
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Oleksandriya and FC Zorya Lugansk when FC Oleksandriya is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Oleksandriya and FC Zorya Lugansk is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with FC Oleksandriya playing at home, FC Oleksandriya have won 5 times, there have been 4 draws while FC Zorya Lugansk have won 5 times. The goal difference is 10-9 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • During the last 29 meetings, FC Oleksandriya have won 8 times, there have been 10 draws while FC Zorya Lugansk have won 11 times. The goal difference is 33-25 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Last season's matches: 0-1 (FC Oleksandriya at home) and 0-1 (FC Zorya Lugansk at home).
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 7 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 2% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 20% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Oleksandriya have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 7 matches.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 1 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 3 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Maksym Tretyakov is FC Oleksandriya's top scorer with 7 goals. Nazary Rusyn has scored 10 times for FC Zorya Lugansk.
  • FC Oleksandriya have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Zorya Lugansk have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • FC Zorya Lugansk have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 33% of their matches, FC Zorya Lugansk in 34% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 33% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 34%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 3 goals.
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Oleksandriya.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against FC Oleksandriya (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 1, FC Zorya Lugansk won 4, 0 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Oleksandriya scores 0.8 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 1.6 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and FC Zorya Lugansk is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and FC Zorya Lugansk is 0.6.
  • FC Oleksandriya scores 1.86 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.62 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
8
Перемог
30
Ігор
12
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.11.2022 - 13:00 Зоря 4 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021/2022
29.11.2021 - 19:30 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
25.07.2021 - 19:30 Зоря 0 - 1 Завершено ФК Олександрія
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
23.06.2021 - 16:00 Зоря 2 - 2 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 15:00 Верес 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 5 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.05.2023 - 15:00 Колос 0 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024
11.05.2023 - 12:57 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Шахтар Н
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 17:00 Зоря 0 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 14:00 Зоря 2 - 0 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 13:00 Металіст 0 - 5 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 17:00 Зоря 3 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Зоря 1 - 0 Завершено Верес В
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Головні події
Сергій Рибалка
Вийшов: Mustafaev, Emil
46'
24'
Buletsa, Sergiy ГООЛ!
9'
Rusyn, Nazary ГООЛ!
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
41%
Нічия
29%
Зоря
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 14
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 30
    Юрій Копіна
    Півзахисник
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 8
    Kulakov, Andriy
    Форвард
  • 18
    Сергій Логінов
    Півзахисник
  • 13
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 37
    Сергій Рибалка
    Півзахисник
    46
  • 77
    Микита Шевченко
    Воротар
  • 20
    Shulianskyi, Artem
    Півзахисник
  • 14
    Siheiev, Kyrylo
    Півзахисник
  • 22
    Skorko, Danil
    Захисник
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
    24
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 22
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
    9
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 28
    Євген Шахов
    Півзахисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Кравченко, Сергей
  • Van Leeuwen, Patrick
Статистика матчу
8
Штрафні
10
9
Фоли
7
Удари в отвір
2
1
Офсайди
1
2
Удари повз
2
3
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу ФК Олександрія - Зоря
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
58'
Небезпечний момент
Цікавий рикошет від ноги Батаго завалював м'яч за комірець воротарю після дальнього удару Мустафаєва з лівого флангу, але траєкторія пішла на кутовий.
56'
Триває контроль м'яча від господарів. Зоря сидить у середньому блоці. Її все влаштовує.
54'
Жовта картка
Попереджений Мірошніченко за підкат проти Антюха на правому фланзі атаки.
51'
Важкувато виглядають команди, але рухаються в центрі поля. Не стоять.
49'
Пресинг від Олександрії на чужій половині. Хоч щось.
47'
Мустафаєв віддав із глибини на хід до правого флангу штрафного, але Кулаков не встиг на м'яч.
46'
Заміна
Замість Рибалки вийшов Мустафаєва.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Не працює в Олександрії нічого належним чином у цьому матчі. Важко в атаці, проблеми в захисті, а тут ще й Зоря постійно вмикає пресинг. Двічі команда ван Леувена вже забила й, якщо не наробить помилок, то має втримати результат.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:2 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 2 хв.
43'
Ковалець із лівого флангу зіграв до штрафного, але суперники перехопили.
41'
Зоря намагається заспокоїти гру перед перервою.
39'
Антюх перед штрафним суперників упав на прийомі м'яча, але Логінова підкат був у межах правил.
37'
Ковалець відкрився під передачу до правого флангу штрафного, але передачу від лицьової віддав невдало.
35'
Скорко на правому фланзі захисту збив Антюха.
33'
Кулаков абикуди виконав навіс із лівого флангу штрафного.
31'
Шулянський красиво прокинув поміж ніг Мишньову на лівому фланзі атаки, але потім подав до рук воротаря.
29'
Олександрія намагається чіплятись за м'яч у центрі поля, але виходить це якось не дуже вдало.
27'
Кулаков у зіткненні з Бражко в центрі поля пошкодив коліно.
26'
Якийсь конфлікт поміж Мишньовим та Бабогло на правому фланзі штрафного господарів.
24'
Гоооол!!!
ГОЛ! Втрата м'яча від Лоінгова під час передачі на лівий фланг захисту на Копину завершилась перехопленням Русина, який дійшов до штрафного, прострілив на Булецу, а той розстріляв ворота!
23'
Зоря повернулась з атаками на чужу половину.
21'
Небезпечний момент
Кутовий із правого флангу дійшов на дальній кут воротарського на Копину, той скинув на Бабогла, але партнер пробив повз ліву стійку.
19'
Багато помилок у центрі поля від обох команд. Може сонце напекло, хто його знає.
17'
Офсайд
Офсайд майже в центрі поля в Мишньова під час вибивання м'яча від Сапутіна від власного штрафного.
15'
Офсайд
Ковалець із лівого флангу штрафного пробив над воротами, але скидання Шулянський робив на нього в офсайд.
13'
Зоря намагається грати через фланги, але перед штрафним суперники виглядають більш-менш.
11'
Не виходить у Олександрії перетинати центр поля.
9'
Гоооол!!!
ГОЛ! Шахов із центральної зони перед штрафним покотив ліворуч, а Русин поклав у дальню дев'ятку.
6'
Зоря ввімкнула пресинг. Господарям дуже важко його обходити.
4'
Подача з правого флангу від Мірошніченка перелетіла над штрафним та полетіла в аут.
2'
Офсайд
Закидання з глибини до центральної зони перед штрафним пішло на Кулакова до офсайду.
1'
Інфо
Ковалець провів 100 матч в УПЛ.
1'
Інфо
Бабогло зіграв 100 матч за Олександрію.
1'
Олександрія під тиском на власній половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі Зоря перемогла з рахунком 4:1.
Інфо
Олександрія йде п'ятою з 10 перемогами, 13 нічиїми та 5 поразками — 43 очки.
Інфо
Зоря йде третьою з 19 перемогами, 4 нічиїми та 5 поразками — 61 очок.
Запасні: Кучерук, Жилкін, Полегенько, Сміян, Кисіль, Токар, Хахльов, Дришлюк, Погорілий, Почапський.
Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Вантух — Бражко, Шахов — Мишньов, Булеца, Антюх — Русин.
Запасні: Горох, Савченко, Чубатий, Ващенко, Кожушко, Гунічев, Давиденко, Матюшенко, Кобзар, Єрмаков, Мустафаєв.
Олександрія: Шевченко — Скорко, Логінов, Бабогло, Копина — Сігеєв, Рибалка, Ковалець — Шулянський, Кулаков, Мірошніченко.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Максим Козиряцький (Запоріжжя, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 29-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону КСК Ніка (Олександрія, Україна) зіграють Олександрія та луганська Зоря.
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Анонс матчу ФК Олександрія - Зоря 28.05.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 28.05.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между ФК Олександрія (Александрия) та командою Зоря (Луганск):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 18.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Кравченко, Сергей и Van Leeuwen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Зоря можна подивитися 28.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Предыдущий поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Верес - 24.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Предыдущий матч команди Зоря був зіграний проти Шахтар - 24.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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