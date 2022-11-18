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Зоря - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 18 листопада 2022, 13:00 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi
Головний суддя: Арановский, Евгений
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
0 - 0
Оновити
3'
ФК Олександрія
Александрия
Хід матчу
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
39%
Нічия
39%
ФК Олександрія
22%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and FC Oleksandriya is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 11 meetings with FC Zorya Lugansk playing at home, FC Zorya Lugansk have won 4 times, there have been 4 draws while FC Oleksandriya have won 3 times. The goal difference is 15-12 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • During the last 28 meetings, FC Zorya Lugansk have won 10 times, there have been 10 draws while FC Oleksandriya have won 8 times. The goal difference is 29-24 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Last season's matches: 0-1 (FC Zorya Lugansk at home) and 0-1 (FC Oleksandriya at home).
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk have 3 successive home wins.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 22% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 29% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Zorya Lugansk have won 4 home matches in a row.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 0 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's home record this season: 3-1-0.
  • FC Oleksandriya have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 31% of their matches, FC Oleksandriya in 37% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 31% of halftimes, FC Oleksandriya wins 37%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 1 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Oleksandriya.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against FC Oleksandriya (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 4, FC Oleksandriya won 1, 0 draws.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.2 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 0.6 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Oleksandriya is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Oleksandriya is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.88 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1.29 goals when playing away (on average).
  • Igor Kyryukhantsev is FC Zorya Lugansk's top scorer with 4 goals. Andriy Tsurikov has scored 5 times for FC Oleksandriya.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
11
Перемог
29
Ігор
8
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021/2022
29.11.2021 - 19:30 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
25.07.2021 - 19:30 Зоря 0 - 1 Завершено ФК Олександрія
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
23.06.2021 - 16:00 Зоря 2 - 2 Завершено ФК Олександрія
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
23.06.2021 - 14:00 Зоря 3 - 3 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.11.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 13:00 Зоря 3 - 2 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.10.2022 - 17:00 Металіст 1925 0 - 3 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Верес 0 - 1 Завершено Зоря В
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 14:35 ФК Олександрія 3 - 2 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 15:00 Динамо 3 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 13:15 ФК Олександрія 4 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.10.2022 - 15:00 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено ФК Львів В
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Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
39%
Нічия
39%
ФК Олександрія
22%
Склади команд
Стартовий склад
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Воротар
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 77
    Олег Данченко
    Захисник
  • 20
    В'ячеслав Чурко
    Півзахисник
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
  • 70
    Kyryukhantsev, Igor
    Захисник
  • 22
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
  • 31
    Олег Білик
    Воротар
  • 14
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 15
    Dryshliuk, Kyrylo
    Півзахисник
  • 10
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 17
    Олег Кожушко
    Форвард
  • 18
    Денис Костишин
    Форвард
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 29
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 37
    Сергій Рибалка
    Півзахисник
  • 66
    Валерій Бондаренко
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Van Leeuwen, Patrick
  • Gura, Yury
Трансляція
Інфо
Олександрія з 7 перемогами, 2 нічиїми та 2 поразками йде п'ятою — 23 очки.
Інфо
Зоря з 7 перемогами, 2 нічиїми та 3 поразками йде третьою — 23 очки.
Запасні: Горох, Мельник, Ковалець, Авагімян, Дячук, Волошин, Шулянський, Скорко, Копина, Кобзар, Єрмаков, Мустафаєв.
Олександрія: Білик — Мірошніченко, Бабогло, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Рибалка, Дришлюк — Костишин, Кожушко, Третьяков.
Запасні: Турбаєвський, Сапутін, Нагнойний, Алібеков, Кисіль, Алефіренко, Снурніцин, Гулько, Хлань, Вантух, Русин, Сміян.
Зоря: Мацапура — Данченко, Імереков, Батагов, Бутко — Бражко — Кирюханцев, Чурко, Булеца, Антюх — Мишньов.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Євген Арановський (Київ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського (Київ, Україна) зіграють луганська Зоря та Олександрія.
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Анонс матчу Зоря - ФК Олександрія 18.11.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Зоря (Луганск) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 18.11.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Зоря (Луганск) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Зоря у попередньому футбольному матчі 29.11.2021 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Van Leeuwen, Patrick и Gura, Yury розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - ФК Олександрія можна подивитися 18.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Прошедший поединок команди Зоря був зіграний проти Шахтар - 13.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Предыдущий матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Верес - 13.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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