Зоря - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Зоря - ФК Олександрія 18.11.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Зоря (Луганск) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 18.11.2022

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Зоря (Луганск) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Зоря у попередньому футбольному матчі 29.11.2021 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Van Leeuwen, Patrick и Gura, Yury розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Зоря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Патрик ван Леувен



Прошедший поединок команди Зоря був зіграний проти Шахтар - 13.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Юрий Гура



Предыдущий матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Верес - 13.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

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