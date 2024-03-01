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Колос - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 02 березня 2024, 18:00 - Колос . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Виталий Романов
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
0 - 1
Оновити
44'
Рух
Львов
Хід матчу
3' Sych, Oleksiy
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Колос
38%
Нічия
29%
Рух
33%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Kolos Kovalivka playing at home, Kolos Kovalivka have won 2 times, there have been 1 draws while FC Rukh Lviv have won 2 times. The goal difference is 6-5 in favour of Kolos Kovalivka.
  • During the last 10 meetings, Kolos Kovalivka have won 5 times, there have been 2 draws while FC Rukh Lviv have won 3 times. The goal difference is 12-8 in favour of Kolos Kovalivka.
  • Last season Kolos Kovalivka won both games against FC Rukh Lviv (2-0 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 31% of their goals between the minutes 61-75?
  • Kolos Kovalivka haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • FC Rukh Lviv haven't won any of their last 6 away matches.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 5 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 2 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's home record this season: 3-4-2.
  • Kolos Kovalivka have not managed to score in their last 3 matches.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 30% of their matches, FC Rukh Lviv in 20% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 30% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 20%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • Kolos Kovalivka has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Kolos Kovalivka have lost just 1 of their last 5 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 2, FC Rukh Lviv won 1, 2 draws.
  • Kolos Kovalivka have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv have won just 1 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka scores 1.2 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 0.8 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Rukh Lviv is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and FC Rukh Lviv is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Kolos Kovalivka scores 0.71 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1.12 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, Kolos Kovalivka has better performance than FC Rukh Lviv.
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • A year ago, FC Rukh Lviv were number 14 in the table with 17 points. Now they are number 6 with 27 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Колос
4
Перемог
8
Ігор
2
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.08.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2021/2022
15.08.2021 - 17:00 Колос 1 - 1 Завершено Рух
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 13:00 Верес 0 - 2 Завершено Колос В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
07.02.2024 - 16:00 Колос 2 - 2 Завершено Пахтакор Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
06.02.2024 - 16:00 Колос 0 - 2 Завершено Вардар П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
01.02.2024 - 16:00 Колос 1 - 1 Завершено Динамо Ческе-Будеёвице Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
10.12.2023 - 15:00 Чорноморець 1 - 0 Завершено Колос П
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Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Полісся Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
10.02.2024 - 15:30 Рух 2 - 0 Завершено Прімор’є В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
10.02.2024 - 12:30 Рух 0 - 2 Завершено Gorica П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
03.02.2024 - 14:30 Рух 1 - 1 Завершено Хартберг Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
30.01.2024 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершено Штурм Н
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Головні події
3'
Sych, Oleksiy ГООЛ!
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Колос
38%
Нічия
29%
Рух
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 90
    Андрій Богданов
    Півзахисник
  • 5
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 6
    Микита Бурда
    Захисник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 23
    Fesyun, Kiril
    Воротар
  • 27
    Валерій Лучкевич
    Захисник
  • 99
    Paulauskas, Gytis
    Форвард
  • 70
    Дмитро Топалов
    Півзахисник
  • 30
    Андрій Тотовицький
    Півзахисник
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 19
    Silva Nascimento Santos, Diego
    Півзахисник
  • 30
    Brener De Paula, Talles
    Форвард
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
  • 9
    Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
    Форвард
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Півзахисник
  • 20
    Pidgurskyi, Denys
    Півзахисник
  • 22
    Plumain, Ange-Freddy
    Форвард
  • 93
    Roman, Vitalii
    Захисник
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Півзахисник
    3
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Vyshnyak, Yaroslav
  • Ponomarov, Vitaliy
Статистика матчу
Удари в отвір
1
Кутові
1
Трансляція
38'
Таллес подавав з правого флангу, але ніхто з його партнерів не зміг пробити по воротам.
35'
У ці хвилини навіть більше грають першим номером гості. Підопічні Вишняка відверто розчаровують в атаці.
32'
Андрій Тотовицький отримав пошкодження. Пауза у нашому матчі. Можливо навіть доведеться проводити заміну.
30'
Футболісти львівської команди впевнено себе почувають і швидко переходять центр поля. Проте, моментів все ж не вистачає.
27'
Плюмен намагався пробити у верхній кут, але влучити у площину воріт не зміг. М'яч пролетів занадто високо.
24'
Варто віддати належне підопічним Пономарьова, які досить організовано обороняються і при першій можливості вибігають в атаку.
21'
Більше контролюють м'яч господарі поля, але роботи у голкіпера львівського клуба поки що не було.
18'
Сич подавав з правого флангу, а Квасниця головою пробив прямо в руки голкіперу. Непогано грають на флангах гості.
16'
Зараз досить повільний темп матчу. Багато боротьби у центрі поля, а ось конструктиву не вистачає.
13'
Демченко подавав у штрафну, але литовський нападник "Колоса" Паулаускас не зміг акцентовано пробити головою.
10'
Футболісти обох команд намагаються якомога швидше доставляти м'яч до заключної третини поля, але ударів все ж не вистачає.
7'
Після передачі Цурікова пробивав Демченко, але м'яч пролетів набагато вище воріт. Перший удар у господарів поля.
4'
Гоооол!!!
Перший удар і відразу гол. Квасниця віддав на правого захисника Олексія Сича, який за неймовірною траекторією відправив м'яч у кут - 0:1.
3'
На перших хвилинах неможливо комусь віддати ініціативу. Багато боротьби у центрі поля, але без ударів.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Рух" (запасні): Герета, Холод, Лях, Сич, Притула, Руніч, Карабін, Федор
Інфо
"Рух" (стартовий склад): Ледвій - Слюбик, Дідик, Сич, Роман, Підгурський, Таллес, Пастух,Квасниця, Плюман, Климчук
Інфо
"Колос" (запасні): Горох, Мисак, Ємець, Ільїн, Чорноморець, Кукош, Гончаренко, Мілько, Велетень, Гусол, Салабай, Безбородько
Інфо
"Колос" (стартовий склад): Фесюн - Цуріков, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Богданов, Демченко, Дієго, Тотовицький, Топалов, Паулаускас
У разі перемоги господарі зможуть наздогнати "Рух" у турнірній таблиці. Відзначимо, що із шести зустрічей команд лише одного разу перемогли львів'яни.
Сьогодні о 18:00 "Колос" в рамках 19-го туру УПЛ у Ковалівці прийматиме "Рух". Запрошуємо вас на текстову трансляцію цього матчу.
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Анонс матчу Колос - Рух 02.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою Колос (Ковалевка) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 02.03.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Колос (Ковалевка) та командою Рух (Львов):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та Колос у попередньому футбольному матчі 19.08.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - Рух можна подивитися 02.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

команди Колос був зіграний проти Верес - 25.02.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

команди Рух був зіграний проти Полісся - 25.02.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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