Колос - Рух онлайн трансляція матчу

між командою Колос (Ковалевка) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Колос.
Дата проведення матчу: 02.03.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь Колос (Ковалевка) та командою Рух (Львов):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та Колос у попередньому футбольному матчі 19.08.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
команди Колос був зіграний проти Верес - 25.02.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Колос.
Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
команди Рух був зіграний проти Полісся - 25.02.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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