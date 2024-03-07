Шахтар - Колос онлайн трансляція матчу

між командою Шахтар (Донецк) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 08.03.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь Шахтар (Донецк) та командою Колос (Ковалевка):
між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Шахтар у попередньому футбольному матчі 27.08.2023 закінчилось : 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Vyshnyak, Yaroslav розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
команди Шахтар був зіграний проти Кривбас - 03.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.
Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
команди Колос був зіграний проти Рух - 02.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.
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