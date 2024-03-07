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Шахтар - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 08 березня 2024, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Maksym, Kozyryatsky
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
1 - 1
Оновити
56'
Колос
Ковалевка
Хід матчу
8' Олег Ільїн
46' Єгор Назарина Вийшов: Traore, Lassina Franck 46' Pedrinho Azevedo Вийшов: Kevin 46' Veleten, Vladyslav Вийшов: Salabay, Anton Alexandrovich
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
43%
Нічия
34%
Колос
23%
Цікаві факти
  • During the last 11 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 10 times, there have been 1 draws while Kolos Kovalivka have won 0 times. The goal difference is 29-6 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season FC Shakhtar Donetsk won both games against Kolos Kovalivka (3-0 at home and 3-1 away).
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 19% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Shakhtar Donetsk haven't won in their last 4 games.
  • Kolos Kovalivka haven't won any of their last 4 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • When playing at home, FC Shakhtar Donetsk have not lost to Kolos Kovalivka in their last 4 encounters.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 3 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's away record this season: 2-5-1.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 42% of their matches, Kolos Kovalivka in 29% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 42% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 29%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 2 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 4, Kolos Kovalivka won 0, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.2 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 0.4 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and Kolos Kovalivka is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and Kolos Kovalivka is 1.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.7 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.75 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk have 3 successive home wins.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Dmytro Kryskiv is FC Shakhtar Donetsk's top scorer with 6 goals. Andriy Tsurikov has scored 3 times for Kolos Kovalivka.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
10
Перемог
13
Ігор
0
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.08.2023 - 15:00 Колос 0 - 2 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 17:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Колос 1 - 3 Завершено Шахтар
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 18:00 Шахтар 5 - 2 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 14:40 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
22.02.2024 - 22:00 Марсель 3 - 1 Завершено Шахтар П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 19:45 Шахтар 2 - 2 Завершено Марсель Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
08.02.2024 - 16:30 Шахтар 1 - 1 Завершено Лехія Н
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 13:00 Верес 0 - 2 Завершено Колос В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
07.02.2024 - 16:00 Колос 2 - 2 Завершено Пахтакор Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
06.02.2024 - 16:00 Колос 0 - 2 Завершено Вардар П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
01.02.2024 - 16:00 Колос 1 - 1 Завершено Динамо Ческе-Будеёвице Н
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Головні події
Єгор Назарина
Вийшов: Traore, Lassina Franck
46'
Pedrinho Azevedo
Вийшов: Kevin
46'
46'
Veleten, Vladyslav
Вийшов: Salabay, Anton Alexandrovich
8'
Олег Ільїн ГООЛ!
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
43%
Нічия
34%
Колос
23%
Склади команд
Стартовий склад
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 5
    Bondar, Valerii
  • 8
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 14
    Sikan, Danylo
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 23
    Pedrinho Azevedo
    Захисник
    46
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 29
    Єгор Назарина
    Півзахисник
    46
  • 23
    Fesyun, Kiril
    Воротар
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 15
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 6
    Микита Бурда
    Захисник
  • 27
    Валерій Лучкевич
    Захисник
  • 90
    Андрій Богданов
    Півзахисник
  • 2
    Cucos, Catalin
    Захисник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Півзахисник
    46
  • 69
    Олег Ільїн
    Півзахисник
    8
  • 99
    Paulauskas, Gytis
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Марино Пушич
  • Vyshnyak, Yaroslav
Статистика матчу
4
Штрафні
4
3
Фоли
4
3
Удари в отвір
1
2
Удари повз
4
Блоковано ударів
7
Кутові
Сейви
3
1
Офсайди
68%
Володіння м'ячем
32%
Трансляція
52'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Шахтар)
52'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот - (Колос)
52'
Кутовий
Угловой удар - (Колос)
50'
Гоооол!!!
ГОЛ! - (Шахтар)
48'
Кутовий
Угловой удар - (Шахтар)
48'
Кутовий
Угловой удар - (Шахтар)
Начался второй тайм
46'
Заміна
Замена - (Колос)
46'
Заміна
Замена - (Шахтар)
46'
Заміна
Замена Єгор Назарина - (Шахтар)
Свисток
Тайм завершен
Счет периода
45+1'
Інфо
Показано дополнительное время + 1
44'
Кутовий
Угловой удар - (Шахтар)
41'
Сейв - (Колос)
41'
Небезпечний момент
Удар по воротам - (Шахтар)
41'
Кутовий
Угловой удар - (Шахтар)
39'
Офсайд
Вне игры - (Шахтар)
36'
Кутовий
Угловой удар - (Шахтар)
35'
Кутовий
Угловой удар - (Шахтар)
34'
Кутовий
Угловой удар - (Шахтар)
31'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Колос)
31'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот - (Шахтар)
30'
Штрафной удар - (Шахтар)
27'
Штрафной удар - (Шахтар)
21'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Колос)
19'
Штрафной удар - (Колос)
19'
Штрафной удар - (Колос)
17'
Сейв - (Колос)
17'
Небезпечний момент
Удар по воротам - (Шахтар)
13'
Кутовий
Угловой удар - (Шахтар)
12'
Сейв - (Колос)
12'
Небезпечний момент
Удар по воротам - (Шахтар)
8'
Гоооол!!!
ГОЛ! Олег Ільїн - (Колос)
7'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Колос)
7'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот - (Шахтар)
7'
Штрафной удар - (Шахтар)
6'
Штрафной удар - (Шахтар)
3'
Штрафной удар - (Колос)
Свисток
Матч начался
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Анонс матчу Шахтар - Колос 08.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою Шахтар (Донецк) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 08.03.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Шахтар (Донецк) та командою Колос (Ковалевка):

між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Шахтар у попередньому футбольному матчі 27.08.2023 закінчилось : 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Vyshnyak, Yaroslav розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Колос можна подивитися 08.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

команди Шахтар був зіграний проти Кривбас - 03.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

команди Колос був зіграний проти Рух - 02.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.

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