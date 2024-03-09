Чорноморець - Ворскла онлайн трансляція матчу

між командою Чорноморець (Одесса) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Черноморец.
Дата проведення матчу: 09.03.2024
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь Чорноморець (Одесса) та командою Ворскла (Полтава):
між командами закінчився перемогою на користь Ворскла, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 27.08.2023 закінчилось : 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
команди Чорноморець був зіграний проти Динамо - 02.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.
Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский
команди Ворскла був зіграний проти Верес - 02.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ворскла.
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