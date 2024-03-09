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Чорноморець - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 09 березня 2024, 13:00 - Черноморец
Головний суддя: Dmytro, Yevtukhov
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
0 - 0
Оновити
54'
Ворскла
Полтава
Хід матчу
14' Микола Ковталюк 45' Iyede, Samson
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
44%
Нічия
36%
Ворскла
20%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Chernomorets Odessa and FC Vorskla Poltava is 1-2. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 18 meetings with FC Chernomorets Odessa playing at home, FC Chernomorets Odessa have won 5 times, there have been 4 draws while FC Vorskla Poltava have won 9 times. The goal difference is 18-13 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • During the last 36 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 9 times, there have been 8 draws while FC Vorskla Poltava have won 19 times. The goal difference is 40-25 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • FC Chernomorets Odessa's last home win against FC Vorskla Poltava was in 2014.
  • Last season FC Vorskla Poltava won both games against FC Chernomorets Odessa (2-1 at home and 1-0 away).
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 31% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 8% of their goals between the minutes 31-45? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 20% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Chernomorets Odessa haven't won any of their last 3 games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Chernomorets Odessa have received 6 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 1 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 4 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Andriy Shtogrin is FC Chernomorets Odessa's top scorer with 7 goals. Ruslan Yuriiovych Stepanyuk has scored 5 times for FC Vorskla Poltava.
  • FC Chernomorets Odessa have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 40% of their matches, FC Vorskla Poltava in 30% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 40% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 30%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 1 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 1, FC Vorskla Poltava won 3, 1 draws.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.8 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 1.2 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Vorskla Poltava is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Vorskla Poltava is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.47 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.52 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Чорноморець
6
Перемог
25
Ігор
15
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.08.2023 - 17:00 Ворскла 2 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.04.2023 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2021/2022
01.11.2021 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 15:30 Динамо 1 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
01.02.2024 - 14:30 Чорноморець 1 - 4 Завершено Алашкерт П
Прем'єр-ліга 2023/2024
10.12.2023 - 15:00 Чорноморець 1 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.12.2023 - 15:35 Чорноморець 1 - 3 Завершено ЛНЗ П
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 15:30 Ворскла 2 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 13:55 Зоря 1 - 0 Завершено Ворскла П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
15.02.2024 - 14:00 Ворскла 1 - 0 Завершено Сабуртало В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
06.02.2024 - 14:00 Ворскла 3 - 1 Завершено Согдиана В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
02.02.2024 - 14:00 Ворскла 1 - 0 Завершено Термаліка В
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Головні події
Iyede, Samson
45'
14'
Микола Ковталюк
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
44%
Нічия
36%
Ворскла
20%
Склади команд
Стартовий склад
  • 20
    Артур Авагімян
    Півзахисник
  • 39
    Badibanga, Ziguy
    Форвард
  • 11
    Богдан Бойчук
    Форвард
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 5
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 70
    Iyede, Samson
    Форвард
    45
  • 7
    Орест Кузик
    Півзахисник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 77
    Shtogrin, Andriy
    Форвард
  • 1
    Varakuta, Danylo
    Воротар
  • 27
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 38
    Артем Челядін
    Півзахисник
  • 44
    Daniil Sergeevich
  • 9
    Korniienko, Viktor
    Захисник
  • 22
    Микола Ковталюк
    Форвард
    14
  • 27
    Krupskyi Illia
  • 33
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 4
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 92
    Sissoko, Sambou
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Романс Григорчукс
  • Dolganskyi, Sergiy
Статистика матчу
9
Штрафні
6
5
Фоли
9
Удари в отвір
2
5
Удари повз
5
4
Кутові
2
2
Сейви
1
ЖК
1
1
Офсайди
2
Блоковано ударів
Трансляція
46'
Заміна
Присяжнюка випустили замість Ієде.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Такий собі перший тайм у виконанні обох команд. Ворскла відверто не дотиснула у власних моментах, а Чорноморець знову демонструє якийсь незрозумілий футбол. Але непоганий темп руху є, тож не все ще втрачено.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 1 хв.
45'
Жовта картка
Ієде отримав картку за відмашку.
45'
Зіткнення головами поміж Ієде та Бацулою в боротьбі в центрі поля.
43'
Пердуту виштовхнув у рекламні щити на лівому фланзі оборони Брагару.
40'
Небезпечний момент
Варакута забрав до рук дальній постріл Сіссоко із зони перед штрафним, який той закрутив у праву дев'ятку.
39'
Зігі без проблем цього разу зупинив дриблінг Мякушка на вході до лівого флангу штрафного.
37'
Над воротами пішов м'яч під час дальнього пострілу Васильєва із центральної зони перед штрафним.
35'
Дальні удари від Чорноморця послідовно вибили з гри Ковталюка та Челядіна.
34'
Бацула зрубав Кузика перед власним штрафним.
33'
Небезпечний момент
Зігі отримав м'яч поміж ніг на правому фланзі штрафного від Мякушка з передачі Степанюка, після чого суперник закрутив повз дальню стійку.
32'
Авагімяна чітко й без фолу зупинив Челядін на правому фланзі оборони.
29'
Полтавці проводять позиційну атаку на чужій половині.
27'
Офсайд
Гучек на дальній в офсайді діставався до подачі Брагару з лівого флангу.
25'
Штогрін випустив м'яч за лицьову під час дриблінгу на лівому фланзі штрафного.
23'
Небезпечний момент
Авагімян стрімко ввірвався дор лівого флангу штрафного повз трьох суперників, але в ближній не влучив.
21'
Пас на Кузика до правого флангу атаки перевів у аут Корнієнко в підкаті.
18'
Сіссоко вистрілив здалеку в центральній зоні перед штрафним, але у лівий кут не поцілив.
16'
Мякушко на лівому фланзі атаки завершив каскад фінтів передачею на дальню для Крупського, але той трохи не встиг.
13'
Жовта картка
Гучек ударив Ковталюка по нозі на правому фланзі штрафного, але замість пенальті форвард отримав жовту.
12'
Авагімян на лівому фланзі штрафного завалився на газон, але Пердута проти нього під час відбирання точно не фолив.
10'
Ієде не дали відіграти в пас на Бойчука до правого флангу атаки.
9'
Степанюка фолом зупинив біля центральної лінії Сіссоко.
7'
Брагару перед чужим штрафним перехопив передачу Сіссоко з лівого флангу оборони, але суперники миттєво зажували м'яч.
5'
Чорноморець віддає контроль на власному полі. Це вже новаторство чи ще ні?
3'
Небезпечний момент
Випадковий відскок від суперника в центрі штрафного ударом із розвороту завершував Степанюк, але пробив точно до рук Варакуті.
1'
Контроль м'яча від господарів поля на власній половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі перемогла Ворскла — 2:1.
Інфо
Ворскла йде сьомою з 7 перемогами, 5 нічиїми та 7 поразками — 26 очок.
Інфо
Чорноморець іде десятим із 7 перемогами, 2 нічиїми та 9 поразками — 23 очки.
Запасні: Домолега, Прус, Галас, Павлюк, Толі, Воккрі, Сантана, Рамірес.
Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Хрипчук, Бацула, Корнієнко — Степанюк, Челядін, Сіссоко, Мякушко — Ковталюк.
Запасні: Вічний, Білик, Ухань, Зе Гомеш, Шаповал, Альваренга, Присяжнюк, Ситников, Арсич, Данилюк, Голуб.
Чорноморець: Варакута — Бадібанга, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик, Васильєв, Авагімян — Бойчук, Ієде, Штогрін.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Дмитро Євтухов (Дніпро, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Чорноморець (Одеса, Україна) зіграють одеський Чорноморець та полтавська Ворскла.
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Анонс матчу Чорноморець - Ворскла 09.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою Чорноморець (Одесса) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 09.03.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Чорноморець (Одесса) та командою Ворскла (Полтава):

між командами закінчився перемогою на користь Ворскла, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 27.08.2023 закінчилось : 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - Ворскла можна подивитися 09.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

команди Чорноморець був зіграний проти Динамо - 02.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

команди Ворскла був зіграний проти Верес - 02.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Слідкуйте за результатами матчу Чорноморець - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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