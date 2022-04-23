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Манчестер Юнайтед - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 вересня 2022, 18:30 - Олд Траффорд
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Оновити
35'
Арсенал
Лондон
Хід матчу
24' Saliba, William
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
22%
Нічия
36%
Арсенал
42%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Arsenal FC when Manchester United is playing at home is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 21 times, there have been 8 draws while Arsenal FC have won 6 times. The goal difference is 58-26 in favour of Manchester United.
  • During the last 70 meetings, Manchester United have won 31 times, there have been 19 draws while Arsenal FC have won 20 times. The goal difference is 99-76 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 3-2 (Manchester United at home) and 3-1 (Arsenal FC at home).
  • Arsenal FC have a winning streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that Arsenal FC scores 18% of their goals between the minutes 0-15?
  • Arsenal FC have a winning streak of 11 matches.
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches away from home.
  • When playing away, Arsenal FC have not conceded a goal so far this season.
  • A year ago, Manchester United were number 1 in the table with 10 points. Now they are number 8 with 6 points.
  • A year ago, Arsenal FC were number 13 in the table with 6 points. Now they are number 1 with 15 points.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 35% of their matches, Arsenal FC in 50% of their matches.
  • Manchester United wins 35% of halftimes, Arsenal FC wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 2 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 23% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Manchester United.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 1, Arsenal FC won 3, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Manchester United scores 0.8 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1.6 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Arsenal FC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Arsenal FC is 1.4.
  • Manchester United scores 1.48 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.7 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Arsenal FC scores 23% of their goals between the minutes 16-30?
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
9
Перемог
24
Ігор
7
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
23.04.2022 - 14:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.12.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2020/2021
30.01.2021 - 19:30 Арсенал 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2019/2020
01.11.2020 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Арсенал
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.09.2022 - 22:00 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 14:30 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.08.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 19:30 Брентфорд 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.08.2022 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 21:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 19:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 19:30 Борнмут 0 - 3 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Арсенал 4 - 2 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.08.2022 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Арсенал В
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Новини команд
Головні події
24'
Saliba, William
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
22%
Нічия
36%
Арсенал
42%
Склади команд
1
De Gea, David
12
Malacia, Tyrell
16
Martinez, Lisandro
19
Рафаель Варан
20
Dalot, Diogo
14
Крістіан Еріксен
39
Mctominay, Scott
25
Sancho, Jadon
8
Fernandes, Bruno
21
Santos, Antony
10
Rashford, Marcus
1
Ramsdale, Aaron
4
White, Ben
18
Saliba, William
22
Magalhaes, Gabriel
35
Олександр Зінченко
23
Sambi Lokonga, Albert
34
Ґраніт Джака
11
Saka, Bukayo
10
Odegaard, Martin
22
Martinelli, Gabriel
18
Jesus, Gabriel
Стартовий склад
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 25
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 39
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
  • 12
    Malacia, Tyrell
    Захисник
  • 16
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
  • 18
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 11
    Saka, Bukayo
  • 10
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 22
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 23
    Sambi Lokonga, Albert
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 4
    White, Ben
  • 18
    Saliba, William
    Захисник
    24
  • 22
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 1
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
4
Штрафні
3
3
Фоли
4
Блоковано ударів
1
72%
Володіння м'ячем
28%
1
Удари в отвір
1
2
Удари повз
2
Сейви
1
ЖК
1
Кутові
2
Трансляція
33'
Простріл Мартінеллі з лівого флангу прийшовся на ногу Варану.
31'
Едегор накинув м'яч на лівий кут воротарського, де Мартінеллі набіг із ударом головою, але карколомний стрибок де Хеа врятував ворота!
29'
Мартінеллі прострілив із лівого флангу штрафного на ближню, але де Хеа перевів м'яч на кутовий.
27'
Локонга атакував зі спини Фернандеша на чужій половині, але фолу там не було.
26'
Варан без фолу зупинив просування Жезуса на лівий фланг штрафного.
24'
Жовта картка
Саліба зупинив фолом просування Тірні через лівий фланг.
23'
Тримання м'яча в центрі поля від Арсенала.
21'
Постріл Антоні здалеку на правому фланзі відправив м'яч значно вище воріт.
19'
На кутовий перевели подачу від Вайта з правого флангу захисники.
17'
Жезус підіграв собі рукою на прийомі ауту з лівого флангу від Зінченка.
16'
Закидання з лівого флангу до штрафного від Зінченка перехопив Варан.
15'
Небезпечний момент
ГОЛ СКАСОВАНО! Фол Едегора.
14'
Інфо
Дивляться повтор арбітри.
12'
Небезпечний момент
ГОЛ! Едегор обіграв у центрі поля Еріксена, після чого Сака запустив Мартінеллі передачею на хід до лівого флангу штрафного, а той пробив у дальній кут!
11'
Небезпечний момент
Санчо зачепився за передачу на лівий фланг штрафного, після чого бив низом у ближній, але Рамсдейл склався!
9'
Небезпечний момент
До Саліба відскочив м'яч у центрі штрафного від блокованого прострілу з лівого флангу, але захисник пробив над воротами.
8'
Небезпечний момент
Подачу від Далота з правого флангу на дальній стійці замикав Еріксен, але зльоту не влучив у ворота.
6'
Мактоміней жорстко прийняв на стегно Жезуса на правому фланзі атаки.
4'
Джака здалеку на правому фланзі пробив у захисника.
2'
Жезуса збив Мартінес на лівому фланзі захисту.
1'
Простріл Далота від лицьової на лівому фланзі штрафного не дали замкнути Антоні.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Манчестер Юнайтед із трьома перемогами та двома поразками йде восьмим, а Арсенал із бездоганним результатом — одноосібний лідер.
Запасні: Тернер, Тірні, Голдінг, Суареш, Томіясу, Сміт-Роу, Вієйра, Нкетіа, Маркіньйос.
Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Локонга, Джака — Сака, Едегор, Мартінеллі — Габріел Жезус.
Запасні: Дубравка, Гітон, Лінделеф, Магвайр, Шоу, Фред, Каземіро, Роналду, Еланга.
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Мартінес, Маласія — Мактоміней, Еріксен — Антоні, Фернандеш, Санчо — Рашфорд.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Пол Тірні (Ланкашир, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Олд Траффорд (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Юнайтед та лондонський Арсенал.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Арсенал 04.09.2022, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 04.09.2022
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Арсенал (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 23.04.2022 закінчилось с такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Арсенал можна подивитися 04.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Лестер Сіті - 01.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команди Арсенал був зіграний проти Астон Вілла - 31.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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