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Арсенал - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 22 січня 2023, 18:30 - Эмирейтс
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
2 - 2
Оновити
64'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хід матчу
17' Rashford, Marcus 19' White, Ben 24' Nketiah, Edward
46' White, Ben Вийшов: Tomiyasu, Takehiro 47' Antony 53' Saka, Bukayo
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
46%
Нічия
34%
Манчестер Юнайтед
20%
Цікаві факти
  • During the last 31 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 13 times, there have been 9 draws while Manchester United have won 9 times. The goal difference is 46-38 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 71 meetings, Arsenal FC have won 20 times, there have been 19 draws while Manchester United have won 32 times. The goal difference is 102-77 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 3-1 (Arsenal FC at home) and 3-2 (Manchester United at home).
  • Manchester United have a winning streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that Arsenal FC scores 29% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester United scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Arsenal FC haven't lost in their last 5 games.
  • Manchester United have a winning streak of 7 matches.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Manchester United in their last 4 encounters.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 1 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 7-1-0.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 7. Christian Eriksen is Manchester United's biggest assister (6).
  • Manchester United have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 50% of their matches, Manchester United in 44% of their matches.
  • Arsenal FC wins 50% of halftimes, Manchester United wins 44%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 2 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Arsenal FC.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 2, Manchester United won 2, 1 draws.
  • Arsenal FC scores 1.4 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.4 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Manchester United is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Manchester United is 1.2.
  • Arsenal FC scores 2.3 goals when playing at home and Manchester United scores 1.35 goals when playing away (on average).
  • Martin Odegaard is Arsenal FC's top scorer with 8 goals. Marcus Rashford has scored 8 times for Manchester United.
  • Arsenal FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Manchester United haven't lost in their last 8 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
7
Перемог
25
Ігор
10
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.09.2022 - 18:30 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
23.04.2022 - 14:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.12.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2020/2021
30.01.2021 - 19:30 Арсенал 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.01.2023 - 18:30 Тоттенхем 0 - 2 Завершено Арсенал В
Кубок Англії 2022/2023
09.01.2023 - 22:00 Оксфорд Юнайтед 0 - 3 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 21:45 Арсенал 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 4 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.01.2023 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Кубок англійської ліги 2022/2023
10.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Чарльтон Атлетік В
Кубок Англії 2022/2023
06.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Борнмут В
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Головні події
ГООЛ! Saka, Bukayo
53'
47'
Antony
White, Ben
Вийшов: Tomiyasu, Takehiro
46'
ГООЛ! Nketiah, Edward
24'
White, Ben
19'
17'
Rashford, Marcus ГООЛ!
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
46%
Нічия
34%
Манчестер Юнайтед
20%
Склади команд
23
Ramsdale, Aaron
35
Олександр Зінченко
6
Magalhaes, Gabriel
17
Saliba, William
21
White, Ben
34
Ґраніт Джака
5
Partey, Thomas
10
Odegaard, Martin
26
Martinelli, Gabriel
14
Nketiah, Edward
17
Saka, Bukayo
1
De Gea, David
29
Wan-Bissaka, Aaron
19
Рафаель Варан
25
Martinez, Lisandro
23
Shaw, Luke
14
Крістіан Еріксен
39
Mctominay, Scott
21
Santos, Antony
8
Fernandes, Bruno
11
Rashford, Marcus
27
Weghorst, Wout
Стартовий склад
  • 26
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 14
    Nketiah, Edward
    Форвард
    24
  • 17
    Saka, Bukayo
    53
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 10
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 17
    Saliba, William
    Захисник
  • 21
    White, Ben
    46 19
  • 23
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
  • 27
    Weghorst, Wout
    Форвард
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
    47
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 11
    Rashford, Marcus
    Форвард
    17
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 39
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 25
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
4
Удари повз
5
Блоковано ударів
9
Штрафні
6
7
Кутові
3
5
Фоли
6
1
ЖК
1
52%
Володіння м'ячем
48%
2
Удари в отвір
4
1
Офсайди
3
2
Сейви
Трансляція
59'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подачу кутового з лівого флангу від Еріксена Рамсдейл невдало перехопив у власному воротарському, після чого Мартінес у падінні добив перекиданням головою в падінні!
57'
Перехопили захисники передачу на Нкетіа до лівого флангу контратаки.
55'
Небезпечний момент
На силу пробив Рашфорд із лівого флангу штрафного низом у дальній кут, але Рамсдейл потягнув.
53'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сака завершив дриблінг на правому фланзі пострілом здалеку в дальній нижній кут!
51'
Із носка штовхнув м'яч до воротарського через центральну зону Едегор на Джаку, але тому не дав пробити в підкаті Мартінес.
49'
Навіс від Зінченка з лівого флангу перед воротарським перехопив Мартінес.
48'
Закидання до правого флангу штрафного на Антоні перехопив Партей.
47'
Жовта картка
За синхронний фол Бруну та Антоні на правому фланзі чужої половини проти Зінченка картку дістав бразилець.
47'
Джака відштовхнув Антоні, коли той на лівому фланзі захисту перекинув м'яч йому над головою.
46'
Заміна
Замість Вайта гратиме Томіясу.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Якісний перший тайм у виконанні обох команд із високими швидкостями та належним атакувальним налаштуванням. Арсенал виглядає трохи успішнішим у володінні м'ячем, тоді як Юнайтед створили кількісно більше гарних нагод для забитих м'ячів. Зінченко добре взаємодіє з партнерами на фланзі, тоді як у гостей яскраво помітний Рашфорд.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+1'
Марітнеллі з лівого флангу скинув назад на Зінченка, але пас того в дотик на дальній не дістав Нкетіа.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 2 хв.
43'
Вайт збив Рашфорда на чужій половині поля на прийомі суперником м'яча.
41'
Рамсдейл на середньому виході забрав до рук подачу від Антоні з правого флангу.
39'
Тривала підготовча фаза в Арсенала в центрі поля завершується втратою за загострення повсякчас.
37'
Сака влучив у Вайта подачею з правого флангу.
35'
Важкувато почав виглядати Юнайтед під тиском.
33'
Жовта картка
Артета нагримав на арбітрів за фол Шоу проти Едегора перед його очима.
31'
Офсайд
Сака зіграв у продовження до правого флангу штрафного на Едегора, але той був в офсайді.
28'
Небезпечний момент
Передачу з правого флангу до меж штрафного Мактоміней у дотик завершував у ближній кут, але Рамсдейл потягнув на кутовий.
25'
Нкетіа та Едегор послідовними подачами з флангів невдало спробували завантажити м'яч до штрафного.
23'
Гоооол!!!
ГОЛ! Джака виконав подачу з лівого флангу до воротарського, де Нкетіа зіграв головою!
21'
Джака в центрі штрафного скинув передачу з правого флангу від Саки на Нкетію, але удар від того блокували.
20'
Зінченко набирав лівим флангом до центральної зони, але Антоні його зупинив.
19'
Жовта картка
Рашфорду в ноги стрибнув Вайт підкатом біля центральної лінії.
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Партей влучив у ногу Рашфорду передачею на правому фланзі захисту, після чого отримав прокидання поміж ніг, а потім суперник здалеку пробив у лівий нижній!
16'
Офсайд
Пас на Бруну до правого флангу атаки піймав того в офсайд.
15'
Біссака перевів на дальній кутовий м'яку подачу Саки з правого флангу.
13'
Арсенал поступово підтискає суперників пресингом на чужій половині.
11'
Побрехались Бруну та Габріель на половині Юнайтед.
10'
Відскок у центрі штрафного забрав собі Мартінеллі, але другим дотиком вгатив у Шоу.
9'
Мартінеллі від лівого кута штрафного запустив м'яч над воротами.
8'
Володіння м'ячем на чужій половині від Арсенала.
6'
Закидання до центру штрафного з глибини на Бруну встиг перехопити Рамсдейл у центрі штрафного, і від суперника м'яч пішов за лицьову.
5'
Фол від Едегора на власній половині проти Еріксена.
3'
Простріл від Джаки з лівого флангу на ближній стійці не зумів перевести у ворота Партей.
2'
Джака з лівого флангу прострілив на Едегора до центру штрафного, але удар від того блокували.
1'
І одразу Арсенал вантажить м'яч до чужої половини поля.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Манчестер Юнайтед іде четвертим із 12 перемогами, 3 нічиїми та 4 поразками — 39 очок.
Інфо
Арсенал іде першим із 15 перемогами, 2 нічиїми та 1 поразкою — 47 очок.
Запасні: Гітон, Лінделеф, Магвайр, Маласія, Фред, Пеллістрі, Мейну, Еланга, Гарначо.
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Мартінес, Шоу — Еріксен, Мактоміней — Антоні, Фернандеш, Рашфорд — Веггорст.
Запасні: Тернер, Тірні, Голдінг, Томіясу, Сміт-Роу, Вієйра, Локонга, Троссар, Маркіньйос.
Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Партей, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ентоні Тейлор (Вайсеншейв, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Емірейтс (Лондон, Англія) зіграють лондонський Арсенал та Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу Арсенал - "Манчестер Юнайтед" 22.01.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Арсенал (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 22.01.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 04.09.2022 закінчилось со счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 22.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти "Тоттенхем" - 15.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Крістал Пелес - 18.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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