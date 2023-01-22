Арсенал - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - "Манчестер Юнайтед" 22.01.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Арсенал (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 22.01.2023

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 04.09.2022 закінчилось со счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти "Тоттенхем" - 15.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Предыдущий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Крістал Пелес - 18.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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