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Арсенал - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 вересня 2023, 18:30 - Эмирейтс
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
0 - 1
Оновити
27'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
43%
Нічия
32%
Манчестер Юнайтед
25%
Цікаві факти
  • During the last 32 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 14 times, there have been 9 draws while Manchester United have won 9 times. The goal difference is 49-40 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 73 meetings, Arsenal FC have won 21 times, there have been 19 draws while Manchester United have won 33 times. The goal difference is 106-80 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 3-2 (Arsenal FC at home) and 3-1 (Manchester United at home).
  • Arsenal FC haven't lost in their last 6 games.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Manchester United in their last 5 encounters.
  • A year ago, Manchester United were number 14 in the table with 3 points. Now they are number 8 with 6 points.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 44% of their matches, Manchester United in 37% of their matches.
  • Arsenal FC wins 44% of halftimes, Manchester United wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 2 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 45% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 17% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Arsenal FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 2, Manchester United won 3, 0 draws.
  • Arsenal FC scores 1.8 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 2.2 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Manchester United is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Manchester United is 2.
  • Arsenal FC scores 2.31 goals when playing at home and Manchester United scores 1.23 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Arsenal FC were number 1 in the table with 9 points. Now they are number 5 with 7 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
8
Перемог
26
Ігор
10
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.09.2022 - 18:30 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
23.04.2022 - 14:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.12.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.08.2023 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 15:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Ноттінгем Форест В
Суперкубок Англії 2023
06.08.2023 - 18:00 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Арсенал 5 - 0 Завершено Вулверхемптон В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 19:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.08.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Кубок Англії 2022/2023
03.06.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Фулгем В
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
43%
Нічия
32%
Манчестер Юнайтед
25%
Склади команд
1
Ramsdale, Aaron
35
Олександр Зінченко
6
Magalhaes, Gabriel
2
Saliba, William
4
White, Ben
29
Havertz, Kai
41
Rice, Declan
8
Odegaard, Martin
11
Martinelli, Gabriel
14
Nketiah, Edward
7
Saka, Bukayo
24
Андре Онана
29
Wan-Bissaka, Aaron
2
Віктор Нільссон-Лінделеф
6
Martinez, Lisandro
20
Dalot, Diogo
18
Карлос Каземiро
14
Крістіан Еріксен
21
Santos, Antony
8
Fernandes, Bruno
10
Rashford, Marcus
9
Антоні Марсьяль
Стартовий склад
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 14
    Nketiah, Edward
    Форвард
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 4
    White, Ben
  • 1
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
  • 9
    Антоні Марсьяль
    Форвард
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 2
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
3
Блоковано ударів
4
Кутові
1
Штрафні
3
3
Фоли
1
1
Удари повз
Трансляція
22'
Сака на газоні. Рашфорд помстився йому за жорстку накладку в ногу Далоту, яка трапилася хвилиною раніше. Зустріч-то принципова.
20'
Тен Хаг дуже характерно похитує головою. Йому не подобається те, що відбувається в першій половині першої 45-хвилинки у виконанні своєї команди.
18'
Удар Райса головою з корнера - над поперечиною. Сака знайшов Деклана, але хавбек промахнувся.
15'
Мартінеллі заробив кутовий. Ось це хороший старт від "Арсеналу", реально класно грають підопічні Артета. З ідеєю, віддачею.
13'
Небезпечний момент
Хавертц і Нкетія по черзі не влучили по м'ячу після метушні у штрафному "МЮ". В останній момент Мартінес вибив снаряд з-під ноги Едді.
12'
Тейлор фіксує фол на гравцеві гостей, із м'ячем спробує "МЮ" трохи побути.
10'
"Арсенал" володіє м'ячем, перекидає снаряд із флангу на фланг. Небезпечних моментів у поєдинку поки що не виникає.
7'
"Арсенал" має кращий вигляд у перші хвилини матчу, тисне на "червоних дияволів".
Інфо
Сьогодні "МЮ" грає у формі, схожій на екіпіровку "Ньюкасла". Потрібно звикнути.
3'
Кутовий подав "Арсенал". Нічого зробити не зміг на корнері колектив Артети.
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
"МЮ": Онана, Ліндельоф, Мартінес, Марсіаль, Рашфорд, Еріксен, Каземіро, Далот, Антоні, Ван-Біссака
Інфо
"Арсенал": Рамздейл, Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко, Райс, Хавертц, Едегор, Сака, Мартінеллі, Нкетія
Інфо
Добрий вечір! Центральний матч 4-го туру АПЛ між лондонським "Арсеналом" і "Манчестер Юнайтед", ми проведемо текстову трансляцію поєдинку!
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Анонс матчу Арсенал - "Манчестер Юнайтед" 03.09.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Арсенал (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 03.09.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 22.01.2023 закінчилось с таким счетом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 03.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти Фулгем - 26.08.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 26.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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