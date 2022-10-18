ФК Олександрія - Кривбас онлайн трансляція матчу

Матч між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні КСК Ника Стадион.
Дата проведення матчу: 18.10.2022
Час початку матчу: 15:05
Історія протистоянь между командами ФК Олександрія (Александрия) та командою Кривбас (Кривой Рог):
Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Олександрія та Кривбас у попередньому футбольному матчі 17.07.2021 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Gura, Yury и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Юрий Гура
Предыдущий поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Чорноморець - 02.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Предыдущий матч команди Кривбас був зіграний проти ФК Минай - 09.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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