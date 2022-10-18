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ФК Олександрія - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 18 жовтня 2022, 15:05 - КСК Ника Стадион
Головний суддя: Новохатный, Владимир
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
2 - 0
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76'
Кривбас
Кривой Рог
Хід матчу
7' Дмитро Хомченовський 34' Владислав Бабогло 35' Максим Задерака 41' Олексій Хобленко Вийшов: Ustymenko, Denys
46' Demchenko, Oleksandr Вийшов: Кирило Ковалець 46' Олег Кожушко Вийшов: Voloshyn, Vikentii 49' Diachuk, Maksym 53' Ustymenko, Denys 61' Максим Третьяков
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
43%
Нічия
27%
Кривбас
30%
Цікаві факти
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't won in their last 7 games.
  • When playing away, FC Kryvbas Kriviy Rih have not scored a goal so far this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's away record this season: 0-1-2.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 35% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 25% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 35% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 25%.
  • The winner of their last meeting was FC Oleksandriya.
  • On their last meeting FC Oleksandriya won by 1 goals.
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • FC Oleksandriya scores 1.5 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.86 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
1
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Кривбас
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
17.07.2021 - 18:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Кривбас
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
17.07.2021 - 16:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Кривбас
Перша ліга України 2014/2015
04.04.2015 - 17:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Кривбас
Перша ліга України 2014/2015
27.08.2014 - 17:00 Кривбас 0 - 2 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 15:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.09.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.09.2022 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 3 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.08.2022 - 15:00 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.08.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено ФК Олександрія В
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 15:00 Кривбас 0 - 0 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 17:00 Зоря 2 - 2 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.09.2022 - 15:00 Кривбас 0 - 1 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.09.2022 - 17:00 Кривбас 0 - 0 Завершено ФК Львів Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 15:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Кривбас П
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Головні події
ГООЛ! Максим Третьяков
61'
53'
Ustymenko, Denys
Diachuk, Maksym
49'
Demchenko, Oleksandr
Вийшов: Кирило Ковалець
46'
Олег Кожушко
Вийшов: Voloshyn, Vikentii
46'
41'
Олексій Хобленко
Вийшов: Ustymenko, Denys
35'
Максим Задерака
Владислав Бабогло
34'
ГООЛ! Дмитро Хомченовський
7'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
43%
Нічия
27%
Кривбас
30%
Склади команд
Стартовий склад
  • 31
    Олег Білик
    Воротар
  • 4
    Владислав Бабогло
    Захисник
    34
  • 6
    Dryshliuk, Kyrylo
    Півзахисник
  • 9
    Владислав Калітвінцев
    Півзахисник
  • 10
    Максим Третьяков
    Півзахисник
    61
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 14
    Diachuk, Maksym
    Захисник
    49
  • 17
    Олег Кожушко
    Форвард
    46
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
    46
  • 29
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 37
    Сергій Рибалка
    Півзахисник
  • 23
    Богдан Сарнавський
    Воротар
  • 24
    Yakimets, Volodymyr
    Півзахисник
  • 25
    Lovric, Dragan
    Захисник
  • 15
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 39
    Євген Опанасенко
    Захисник
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
    7
  • 94
    Максим Задерака
    Півзахисник
    35
  • 11
    Tatarkov, Mykyta
  • 9
    Олексій Хобленко
    Форвард
    41
  • 19
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
  • 8
    Kapic, Rifet
Запасні гравці
Тренери
  • Gura, Yury
  • Вернидуб, Юрий
Статистика матчу
16
Штрафні
12
11
Фоли
15
2
Удари в отвір
1
2
Удари повз
3
3
Кутові
4
1
Сейви
1
46%
Володіння м'ячем
54%
2
ЖК
2
1
Офсайди
1
Трансляція
66'
64'
Небезпечний момент
Щастить Кривбасу! М'яч після удару Владислава Калітвінцева зі штрафного влучив у стійку, та, зрикошетивши в спину Богдана Сарнавського, залишив межі поля.
61'
Гоооол!!!
Олександрія забиває другий! Владислав Калітвінцев вирізав ідеальну подачу з флангу, а Максим Третьяков завдав точного удару головою. Серйозна заявка на перемогу!
56'
Тимур Стецьков наважився на прямий удар зі штрафного, але не зумів перебити стінку.
52'
Жовта картка
Денис Устименко відмахнувся від Владислава Бабогла.
49'
Жовта картка
Максим Дячук виконав грубий підкат проти Дениса Устименка.
46'
Заміна
У перерві Кирило Ковалець і Вікентій Волошин замінили Олександра Демченка та Олега Кожушко.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Ініціатива за Кривбасом, але вікдрити рахунок вдалося Олександрії. У другому таймі підопічним Вернидуба доведеться проявити характер, якщо вони хочуть сьогодні взяти очки.
45+3'
Свисток
Перерва.
45'
Інфо
Додано дві хвилини.
41'
Заміна
Олексій Хобленко невдало приземлився на газон і отримав травму руки. Замість нього на поле вийшов Денис Устименко.
35'
Жовта картка
Максим Задерака зірвав небезпечну контратаку суперника.
34'
Жовта картка
Владислав Бабогло навмисно зіграв рукою.
31'
Небезпечний момент
Кирило Дришлюк міг подвоювати перевагу своєї команди! Півзахисник Олександрії вбіг до штрафного майданчика з глибини та в дотик пробив по воротах. Позиція була вбивчою, але м'яч пройшов вище воріт.
29'
Євген Опанасенко підключився до атаки своєї команди та навіть завдав удару по воротах. От тільки жодної загрози володінням Олега Білика ця спроба не становила.
23'
Тимур Стецьков виграв другий поверх у чужому карному майданчику, але завдати акцентованого удару по воротах не зміг.
20'
Назарій Волошин непогано відкрився під передачу з глибини, але програв боротьбу за м'яч Олегові Білику.
18'
Максим Задерака був готовий із м'ячем увійти до карного, але Кирило Дришлюк поставив суперникові заслін. Арбітр не вгледів порушення.
14'
Небезпечний момент
Олег Білик знову рятує свою команду! Цього разу воротар Олександрії відбив небезпечний удар Олексія Хобленка після подачі з кутового.
12'
Олексій Хобленко, скориставшись передачею Максима Задераки, намагався пробити в падінні через себе, але пролетів повз м'яч.
7'
Гоооол!!!
Олександрія відкриває рахунок! Дмитро Хомченовський відправив м'яч у власні ворота після навісу Владислава Калітвінцева з правого флангу. Прикра помилка!
5'
Владислав Калітвінцев пристрілюється з-за меж штрафного. Поки невдало – м'яч пройшов над перекладиною.
4'
Олег Білик зіграв надійно, підстрахувавши Олександра Демченка, який розташовувався на ближній стійці при подачі кутового. Драгану Ловричу не дозволили пробити по воротах.
3'
Микита Татарков увірвався до карного суперника з глибини та пробив у дальній кут. Олег Білик парирував удар, виставивши ногу.
2'
Владислав Бабогло жорстко, але за правилами зустрів у штрафному майданчику Микиту Татаркова.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Головний арбітр зустрічі – Володимир Новохатний.
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Білик – Цуріков, Дячук, Бабогло, Мірошніченко – Рибалка, Дришлюк, Демченко – Третяьков (к), Кожушко, Калітвінцев.
Інфо
Стартовий склад Кривбаса: Сарнавський – Опанасенко, Стецьков, Ловрич, Якимець – Хомченовський (к), Капич, Татарков – Волошин, Хобленко, Задерака.
UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 8-го раунду УПЛ між Олександрією та Кривбасом.
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Анонс матчу ФК Олександрія - Кривбас 18.10.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 18.10.2022
Час початку матчу: 15:05

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами ФК Олександрія (Александрия) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Олександрія та Кривбас у попередньому футбольному матчі 17.07.2021 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Gura, Yury и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Кривбас можна подивитися 18.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Предыдущий поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Чорноморець - 02.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий матч команди Кривбас був зіграний проти ФК Минай - 09.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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