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ФК Олександрія - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 30 липня 2023, 19:00 - КСК Ника Стадион . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Kozik, Yaroslav
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
0 - 0
Оновити
7'
Кривбас
Кривой Рог
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Хід матчу
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
36%
Нічия
26%
Кривбас
38%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 2-0 (FC Oleksandriya at home) and 2-1 (FC Kryvbas Kriviy Rih at home).
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 34% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 14% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 34% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 14%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 1 goals.
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 4 games against FC Kryvbas Kriviy Rih (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Oleksandriya won 2, FC Kryvbas Kriviy Rih won 1, 1 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 4 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have won just 1 of their last 4 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya scores 1.5 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and FC Kryvbas Kriviy Rih is 2.5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and FC Kryvbas Kriviy Rih is 0.75.
  • FC Oleksandriya scores 2.12 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1 goals when playing away (on average).
  • FC Oleksandriya have a winning streak of 3 matches.
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 4 games.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
2
Перемог
6
Ігор
1
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Кривбас 2 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 15:05 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Кривбас
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
17.07.2021 - 18:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Кривбас
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
17.07.2021 - 16:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Кривбас
Останні матчі - ФК Олександрія
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
23.07.2023 - 17:00 ФК Олександрія 5 - 1 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 0 - 2 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 15:00 Верес 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 5 Завершено Динамо П
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Останні матчі - Кривбас
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
18.07.2023 - 17:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Кривбас Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
16.07.2023 - 18:00 Кривбас 1 - 4 Завершено ФК Минай П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
12.07.2023 - 18:00 Кривбас 6 - 0 Завершено ФК Хуст В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
09.07.2023 - 18:00 Кривбас 0 - 1 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Кривбас П
Показати більше
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
36%
Нічия
26%
Кривбас
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 19
    Plaksa, Rodion
    Півзахисник
  • 21
    Олександр Бєляєв
    Півзахисник
  • 55
    Євген Смірний
    Півзахисник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 10
    Kulakov, Andriy
    Форвард
  • 9
    Владислав Калітвінцев
    Півзахисник
  • 18
    Сергій Логінов
    Півзахисник
  • 11
    Shulianskyi, Artem
    Півзахисник
  • 30
    Юрій Копіна
    Півзахисник
  • 77
    Микита Шевченко
    Воротар
  • 8
    Siheiev, Kyrylo
    Півзахисник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 11
    Tatarkov, Mykyta
  • 13
    Beskorovainyi, Danylo
    Захисник
  • 14
    Lunov, Maksym
    Форвард
  • 17
    Semotyuk, Vladislav
    Півзахисник
  • 27
    Роман Дебелко
    Півзахисник
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 78
    Олег Кожушко
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Руслан Ротань
  • Вернидуб, Юрий
LIVE
Трансляція матчу ФК Олександрія - Кривбас
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Початок матчу відкладено через повітряну тривогу на невизначений час.
Запасні: Маханьков, Хома, Рябов, Вілівальд, Приходько, Задерака, Бізімана, Іліч, Блізніченко, Гончарук, Устименко.
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Семотюк, Луньов, Татарков — Хомченовський, Дебелко, Кожушко.
Запасні: Долгий, Мельник, Чубатий, Савченко, Авагімян, Андрейчук, Базаєв, Ващенко, Скорко, Калюжний, Матюшенко, Єрмаков.
Олександрія: Шевченко — Плакса, Бабогло, Логінов, Копина — Шулянський, Сігеєв, Смирний — Калітвінцев, Кулаков, Беляєв.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ярослав Козик (Мукачево, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону КСК Ніка (Олександрія, Україна) зіграють Олександрія та криворізький Кривбас.
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Анонс матчу ФК Олександрія - Кривбас 30.07.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 30.07.2023
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 29.04.2023 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Кривбас можна подивитися 30.07.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Прошедший поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти ЛНЗ - 23.07.2023, у рамках чемпионата Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий поединок команди Кривбас був зіграний проти СК Дніпро-1 - 18.07.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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