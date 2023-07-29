ФК Олександрія - Кривбас онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Олександрія - Кривбас 30.07.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 30.07.2023

Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 29.04.2023 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Прошедший поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти ЛНЗ - 23.07.2023, у рамках чемпионата Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Предыдущий поединок команди Кривбас був зіграний проти СК Дніпро-1 - 18.07.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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