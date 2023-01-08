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Манчестер Сіті - Челсі онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 08 січня 2023, 18:30
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
0 - 0
Оновити
3'
Челсі
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
57 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
30%
Нічия
40%
Челсі
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Chelsea FC when Manchester City is playing at home is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester City and Chelsea FC is 0-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 12 times, there have been 2 draws while Chelsea FC have won 12 times. The goal difference is 33-28 in favour of Manchester City.
  • During the last 60 meetings, Manchester City have won 23 times, there have been 8 draws while Chelsea FC have won 29 times. The goal difference is 84-70 in favour of Chelsea FC.
  • Manchester City haven't lost in their last 5 games.
  • Chelsea FC haven't won any of their last 4 games against Manchester City.
  • Manchester City have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 45% of their matches, Chelsea FC in 38% of their matches.
  • Manchester City wins 45% of halftimes, Chelsea FC wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 62% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In FA Cup, Chelsea FC has better performance than Manchester City.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • In the last 5 meetings Manchester City won 4, Chelsea FC won 1, 0 draws.
  • Manchester City scores 1 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 0.2 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Chelsea FC is 1.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Chelsea FC is 0.2.
  • Manchester City scores 2.93 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.48 goals when playing away (on average).
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
16
Перемог
32
Ігор
11
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.01.2023 - 22:00 Челсі 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.01.2022 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
25.09.2021 - 14:30 Челсі 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.01.2023 - 22:00 Челсі 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.12.2022 - 22:00 Лідс Юнайтед 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Кубок англійської ліги 2022/2023
22.12.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Брентфорд П
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.01.2023 - 22:00 Челсі 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.01.2023 - 18:30 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.12.2022 - 19:30 Челсі 2 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Челсі П
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Челсі П
Показати більше
Хто переможе?
57 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
30%
Нічия
40%
Челсі
30%
Склади команд
18
Ortega, Stefan
21
Gomez, Sergio
24
Laporte, Aymeric
25
Мануель Аканджі
2
Кайл Уокер
47
Foden, Phil
16
Родрi
20
Silva, Bernardo
80
Palmer, Cole
19
Alvarez, Julian
26
Mahrez, Riyad
1
Кепа Аррiзабалага
42
Humphreys, Bashir
26
Koulibaly, Kalidou
14
Трево Чалоба
67
Hall, Lewis
8
Матео Ковачіч
5
Жоржиньйо
19
Мейсон Маунт
22
Хакім Зієш
29
Havertz, Kai
26
Gallagher, Conor
Стартовий склад
  • 80
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 21
    Gomez, Sergio
    Форвард
  • 24
    Laporte, Aymeric
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
  • 22
    Хакім Зієш
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 26
    Gallagher, Conor
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 5
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 19
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 42
    Humphreys, Bashir
    Захисник
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 14
    Трево Чалоба
  • 67
    Hall, Lewis
    Півзахисник
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Поттер, Грэм
Трансляція
1'
Свисток
Погнали, матч розпочався!
Хвилина пам'яті по Джанлуці Віаллі
На полі вже команди
Інфо
Стартовий склад Челсі: Кепа, Чалоба, Кулібалі, Хампфріс, Халл, Жоржіньо, Ковачич, Зієш, Галлахер, Маунт, Хавертц
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Морено, Вокер, Аканжи, Лапорт, Гомес, Родріго, Бернардо, Палмер, Марез, Алварес, Фоден
Цікаво, що три дні тому команди вже грали між собою, але в рамках АПЛ. Тоді гра проходила в Лондоні та мінімальну перемогу 1:0 здобули городяни
Інфо
Матч розпочнеться о 18:30, судити гру буде Роберт Джонс
Сьогодні UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн поєдинку 3-го раунду Кубка Англії Манчестер Сіті - Челсі
Доброго дня всім шанувальникам англійського футболу. Але Англія - це не тільки АПЛ, а й Кубок країни, де дуже часто бувають цікаві пари та не менш цікаві матчі.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Челсі 08.01.2023, Кубок Англії

Поединок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Англії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 08.01.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Челсі (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Челсі залишилася з поразкою . Зіткнення Челсі та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 05.01.2023 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Челсі можна подивитися 08.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Челсі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Челсі - 05.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Прошедший матч команди Челсі був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 05.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Челсі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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