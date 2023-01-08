Манчестер Сіті - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Челсі 08.01.2023, Кубок Англії

Поединок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Англії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 08.01.2023

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Челсі (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Челсі залишилася з поразкою . Зіткнення Челсі та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 05.01.2023 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Челсі - 05.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)

Рік заснування Челси (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Грэм Поттер



Прошедший матч команди Челсі був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 05.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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