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Ліверпуль - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 21 січня 2023, 14:30 - Энфилд
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
11'
Челсі
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
29%
Нічия
23%
Челсі
48%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Chelsea FC when Liverpool FC is playing at home is 1-1. 8 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Chelsea FC is 1-1. 14 matches have ended with this result.
  • During the last 36 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 16 times, there have been 11 draws while Chelsea FC have won 9 times. The goal difference is 55-40 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 82 meetings, Liverpool FC have won 27 times, there have been 27 draws while Chelsea FC have won 28 times. The goal difference is 96-94 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 1-1 (Liverpool FC at home) and 2-2 (Chelsea FC at home).
  • Did you know that Liverpool FC scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Liverpool FC scores 9% of their goals between the minutes 16-30? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Chelsea FC scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Chelsea FC have lost 3 matches in a row.
  • Chelsea FC haven't won in their last 4 games.
  • Chelsea FC haven't won any of their last 6 away matches.
  • Chelsea FC have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 3 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 6-2-1.
  • Liverpool FC have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 37% of their matches, Chelsea FC in 33% of their matches.
  • Liverpool FC wins 37% of halftimes, Chelsea FC wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Chelsea FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 2, Chelsea FC won 1, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 0.6 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 0.8 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Chelsea FC is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Chelsea FC is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Liverpool FC scores 2.21 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.5 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
  • Trent Alexander-Arnold has more yellow cards (3) than any other player at Liverpool FC. Jorginho has collected 4 for Chelsea FC.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
9
Перемог
30
Ігор
8
Перемог
Челсі
Кубок Англії 2021/2022
14.05.2022 - 18:45 Челсі 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2021/2022
27.02.2022 - 18:30 Челсі 0 - 0 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.01.2022 - 18:30 Челсі 2 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Ліверпуль
Кубок Англії 2022/2023
17.01.2023 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 0 Завершено Ліверпуль П
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.01.2023 - 19:30 Брентфорд 3 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.12.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Лестер Сіті В
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.01.2023 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.01.2023 - 22:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Челсі П
Кубок Англії 2022/2023
08.01.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.01.2023 - 22:00 Челсі 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.01.2023 - 18:30 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Челсі Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
29%
Нічия
23%
Челсі
48%
Склади команд
1
Alisson
26
Robertson, Andy
2
Gomez, Joe
24
Ібраїма Конате
7
Джеймс Мілнер
6
Тьяго Алькантара
43
Bajcetic Maquieira, Stefan
8
Набі Кейта
18
Gakpo, Cody
11
Мохамед Салах
21
Elliott, Harvey
1
Кепа Аррiзабалага
14
Трево Чалоба
6
Тьяго Сілва
4
Badiashile, Benoit
32
Cucurella, Marc
26
Gallagher, Conor
5
Жоржиньйо
22
Хакім Зієш
19
Мейсон Маунт
67
Hall, Lewis
29
Havertz, Kai
Стартовий склад
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 21
    Elliott, Harvey
    Форвард
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Півзахисник
  • 43
    Bajcetic Maquieira, Stefan
    Захисник
  • 8
    Набі Кейта
    Півзахисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 24
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 7
    Джеймс Мілнер
    Півзахисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 22
    Хакім Зієш
  • 19
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 67
    Hall, Lewis
    Півзахисник
  • 26
    Gallagher, Conor
  • 5
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 14
    Трево Чалоба
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 4
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 32
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Поттер, Грэм
Статистика матчу
Штрафні
1
1
Фоли
Кутові
1
Трансляція
8'
Чалоба завершив просування правим флангом атаки втратою м'яча в боротьбі проти Конате.
6'
Постріл Гакпо здалеку на правому фланзі пройшов повз ближню стійку.
4'
Офсайд
ГОЛ СКАСОВАНО! Офсайд був у Гаверца.
3'
Небезпечний момент
ГОЛ! Кутовий із лівого флангу завершився скидання Бадьяшиля до ближньої стійки, у яку потім влучив Сілва, а Гаверц добив відскок!
2'
Робертсон пройшовся по ногах Галлагера на лівому фланзі захисту.
1'
Контроль м'яча від Челсі на перших хвилинах.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Нападник Ліверпуля Гарві Елліотт проводить 50 матч за Ліверпуль.
Інфо
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп проводить 1000 матч у тренерській кар'єрі.
Інфо
Челсі йде десятим із 8 перемогами, 4 нічиїми та 7 поразками — 28 очок.
Інфо
Ліверпуль іде дев'ятим із 8 перемогами, 4 нічиїми та 6 поразками — 28 очок.
Запасні: Беттінеллі, Аспілікуета, Гамфріс, Кулібалі, Чуквуемека, Лофтус-Чік, Мудрик, Обамеянг, Д. Фофана.
Челсі: Аррісабалага — Чалоба, Сілва, Бадьяшиль, Голл — Галлагер, Жоржиньйо — Зієш, Маунт, Кукурелья — Гаверц.
Запасні: Келлегер, Цимікас, Матіп, Александер-Арнольд, Фабіньо, Гендерсон, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Нуньєс.
Ліверпуль: Аліссон — Мілнер, Конате, Гомес, Е. Робертсон — Кейта, Алькантара, Байцетич — Елліотт, Салах, Гакпо.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Майкл Олівер (Ашингтон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Енфілд (Ліверпуль, Англія) зіграють Ліверпуль та лондонський Челсі.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Челсі 21.01.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 21.01.2023
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Челсі (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда Челсі залишилася з поразкою . Зіткнення Челсі та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 14.05.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Челсі можна подивитися 21.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Челсі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Вулверхемптон - 17.01.2023, у рамках турнира Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Предыдущий матч команди Челсі був зіграний проти Крістал Пелес - 15.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Челсі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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