Ліверпуль - Челсі онлайн трансляція матчу

21.01.2023 в 09:07 Чекаємо на Мудрика. Ліверпуль – Челсі. Анонс та прогноз центрального матчу 21-го туру АПЛ на 21.01.2023 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "червоними" та "синіми" у рамках чемпіонату Англії