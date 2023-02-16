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Манчестер Юнайтед - Барселона онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 23 лютого 2023, 22:00 - Олд Траффорд . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 1
Оновити
42'
Барселона
Барселона
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Хід матчу
18' Роберт Левандовскі
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
29%
Нічия
32%
Барселона
39%
Цікаві факти
  • During the last 12 meetings, Manchester United have won 4 times, there have been 3 draws while FC Barcelona have won 5 times.
  • Manchester United haven't lost in their last 8 games.
  • Manchester United haven't lost in any of their last 17 home matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 18 games.
  • FC Barcelona have a winning streak of 9 matches away from home.
  • The result of the first leg: FC Barcelona - Manchester United 2-2.
  • Manchester United have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 40% of their matches, FC Barcelona in 52% of their matches.
  • Manchester United wins 40% of halftimes, FC Barcelona wins 52%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 95% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Manchester United has better performance than FC Barcelona.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 1, FC Barcelona won 3, 1 draws.
  • Manchester United scores 1 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 1.6 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and FC Barcelona is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and FC Barcelona is 1.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa League.
  • Manchester United scores 2 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.22 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
0
Перемог
4
Ігор
3
Перемог
Барселона
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 19:45 Барселона 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Ліга чемпіонів УЄФА 2020
16.04.2019 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Ліга чемпіонів УЄФА 2018
10.04.2019 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2010/2011
28.05.2011 - 21:45 Барселона 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.02.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 19:45 Барселона 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.02.2023 - 16:00 Лідс Юнайтед 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Лідс Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023
04.02.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Крістал Пелес В
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.02.2023 - 22:00 Барселона 2 - 0 Завершено Кадіс В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 19:45 Барселона 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.02.2023 - 22:00 Вільярреал 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.02.2023 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Бетіс 1 - 2 Завершено Барселона В
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Новини команд
Головні події
18'
Роберт Левандовскі ГООЛ!
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
29%
Нічия
32%
Барселона
39%
Склади команд
1
De Gea, David
23
Shaw, Luke
25
Martinez, Lisandro
19
Рафаель Варан
29
Wan-Bissaka, Aaron
17
Fred
18
Карлос Каземiро
25
Sancho, Jadon
27
Weghorst, Wout
8
Fernandes, Bruno
11
Rashford, Marcus
22
Ter Stegen, Marc-Andre
23
Kounde, Jules
4
Araujo, Ronald
15
Андреас Крістенсен
28
Balde, Alejandro
21
De Jong, Frenkie
5
Серхiо Бускетс
19
Kessie, Franck
22
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
20
Серхi Роберто
Стартовий склад
  • 11
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 25
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 27
    Weghorst, Wout
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 17
    Fred
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 25
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
  • 22
    Raphinha
    Захисник
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
    18
  • 20
    Серхi Роберто
    Півзахисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 19
    Kessie, Franck
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 22
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Xavi
Статистика матчу
2
Удари в отвір
1
Удари повз
1
1
Блоковано ударів
Сейви
2
39%
Володіння м'ячем
61%
5
Штрафні
3
3
Фоли
5
1
Кутові
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
40'
Роберто скинув під удар Рафіньї, але той не надто вдало спіймав м'яч, котрий стрибав - в дотик бразилець пробив вище воріт.
38'
Араухо у жорсткому підкаті чисто вибив м'яч з-під ніг Рашфорда. Не дають Маркусу зробити нічого - по двоє гравців його опікають.
36'
Небезпечний момент
Ох Фред чи то вигадав, чи то у нього так випадково вийшло: бразилець в дотик з правої лінії штрафного переправив пас партнера на сітку воріт. Ледь не влучив у площину.
32'
Довге закидання через центр на Санчо, але захисники зняли м'яч з ноги англійця.
30'
Трохи заспокоїлася гра у нас. МЮ намагається взяти під контроль м'яч.
26'
Мартінес у центрі поля фолить на Левандовському - тен Хаг дуже гостро сприймає свисток арбітра. Тюрпен востаннє нагадує нідерландцю, що з ним так говорити не треба.
23'
Фернандеш після довгої передачі партнера в дотик несильно пробив по воротах - м'яч полетів до рук тер Штегена.
20'
Араухо отримав ушкодження - аж медики на полі з'явилися. Після надання допомоги захисник гостей повернувся до гри.
18'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Левандовський пробив у правий кут. На кроці намагався зловити поляк іспанця, однак де Хеа відгадав напрямок польоту м'яча. Давід доторкнувся до круглого, але м'яч від руки полетів у стійку, а потім у ворота.
16'
Небезпечний момент
Пенальті у нашому матчі! У ворота де Хеа будуть бити іспанці. Фернандеш сфолив проти Бальде у власному штрафному.
14'
Рашфорд двічі за хвилину у двох різних атаках грав у штрафному майданчику, однак спочатку його зупинив Бускетс, а потім - Кунде.
13'
Кессьє віддав у штрафну на забігання Роберто, але іспанцю вдалося тільки грубо зіграти в ногу Мартінесу. Фол зафіксував арбітр.
10'
Фернандеш зі стандарту закинув у штрафну, але винесли м'яч гості. Другим темпом з лівого флангу навішував Ван-Біссака, але лівою ногою в нього це не вдалося добре зробити.
7'
Швидко вибігає МЮ в атаку, однак наступ зупиняється поблизу чужого штрафного.
4'
Спроба Рафіньї пробити з-за меж штрафного - м'яч полетів надто вище воріт.
3'
Небезпечний момент
Ось вже і відразу момент у нашому поєдинку. Фернандеш вийшов сам на сам з голкіпером під кутом, але тер Штеген ногою парирував удар.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Головний арбітр - француз Клеман Тюрпен.
Інфо
У першому матчі команди між собою зіграли з рахунком 2:2.
Запасні гостей: Тенас, Пенья, Касадо, Торре, Алонсо, Альба, Гарсія, Торрес, Фаті.
Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде - де Йонг, Бускетс, Кессьє - Рафінья, Левандовський, Роберто.
Запасні господарів: Хітон, Пельїстрі, Мейну, Еланга, Гарначо, Антоні, Далот, Забітцер, Лінделеф, Магвайр, Матоміней, Маласія.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Ван-Біссака, Варан, Мартінес, Шоу - Каземіро, Фред - Рашфорд, Рашфорд, Санчо - Вегхорст.
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів. UA-Футбол проведе для вас текстовий онлайн матчу стикового матчу плей-оф Ліги Європи, у якому Манчестер Юнайтед зіграє з Барселоною.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" 23.02.2023, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 23.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Барселона" (Барселона):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Барселона" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 16.02.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" можна подивитися 23.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Лестер Сіті - 19.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти Кадіс - 19.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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