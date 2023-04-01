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ФК Олександрія - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 01 квітня 2023, 15:00 - КСК Ника Стадион
Головний суддя: Kozik, Vasyl
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
0 - 0
Оновити
12'
Ворскла
Полтава
Хід матчу
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
38%
Нічия
24%
Ворскла
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Oleksandriya and FC Vorskla Poltava is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with FC Oleksandriya playing at home, FC Oleksandriya have won 3 times, there have been 2 draws while FC Vorskla Poltava have won 3 times. The goal difference is 11-9 in favour of FC Oleksandriya.
  • During the last 20 meetings, FC Oleksandriya have won 8 times, there have been 6 draws while FC Vorskla Poltava have won 6 times. The goal difference is 26-24 in favour of FC Oleksandriya.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 3% of their goals between the minutes 31-45? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 23% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Oleksandriya haven't won in their last 7 games.
  • FC Oleksandriya haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 0 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 1 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya's home record this season: 5-3-1.
  • Maksym Tretyakov is FC Oleksandriya's top scorer with 7 goals. Taulant Seferi Sulejmanov has scored 8 times for FC Vorskla Poltava.
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 5 in the table with 33 points. Now they are number 9 with 20 points.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 26% of their matches, FC Vorskla Poltava in 32% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 26% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 32%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 games against FC Oleksandriya (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 1, FC Vorskla Poltava won 3, 1 draws.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Oleksandriya scores 1 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 1.4 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and FC Vorskla Poltava is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and FC Vorskla Poltava is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Oleksandriya scores 2.22 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.15 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
8
Перемог
17
Ігор
5
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.09.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021/2022
17.10.2021 - 19:30 ФК Олександрія 1 - 2 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2020/2021
27.02.2021 - 17:00 Ворскла 3 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021
19.09.2020 - 14:00 ФК Олександрія 0 - 2 Завершено Ворскла
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
17.03.2023 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 12:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.02.2023 - 13:00 ФК Олександрія 3 - 3 Завершено Металіст 1925 Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
17.02.2023 - 10:00 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Алай П
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 13:01 Верес 2 - 2 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 13:05 Ворскла 2 - 3 Завершено Зоря П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
18.02.2023 - 18:30 Ворскла 2 - 2 Завершено Полісся Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
15.02.2023 - 19:30 Ворскла 1 - 0 Завершено Верес В
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Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
38%
Нічия
24%
Ворскла
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 77
    Микита Шевченко
    Воротар
  • 14
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 8
    Kulakov, Andriy
    Форвард
  • 10
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 13
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 17
    Олег Кожушко
    Форвард
  • 18
    Сергій Логінов
    Півзахисник
  • 29
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 37
    Сергій Рибалка
    Півзахисник
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Півзахисник
  • 51
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 3
    Василь Кравець
    Захисник
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 5
    Ramires, Lucas
    Захисник
  • 10
    Владлен Юрченко
    Півзахисник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 16
    Seferi Sulejmanov, Taulant
    Півзахисник
  • 22
    Lopes, Ricardo
  • 44
    Daniil Sergeevich
  • 95
    Rodrigues dos Santos, Felipe
    Захисник
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Руслан Ротань
  • Виктор Скрипник
Статистика матчу
1
Штрафні
Фоли
1
Трансляція
7'
В центрі поля гра в ці хвилини. Ворскла намагається й сама щось створити, проте поки навіть на відстань удару підійти не може.
4'
Господарі одразу загострюють. Мірошніченко з правого флангу після вкидання з аута отримав м'яч назад та виконував передачу до центра штрафного, проте ніхто з партнерів захисника Олександрії не очікував на це закидання.
1'
Свисток
Матч розпочався. Ворскла розіграла з центра поля.
Олександрія на даний момент посідає п'ятий рядок у таблиці, який є прохідним для Ліги конференцій. Проте у 2023-му команда Руслана Ротаня лише грає унічию. Ворскла наразі десята із однією поразкою та двома нічиїми у календарному році.
Інфо
Олександрія (старт): Шевченко - Бабогло, Ковалець, Кулаков, Третьяков, Мірошніченко, Кожушко, Логінов, Цуріков, Рибалка, Мустафаєв.
Інфо
Ворскла (старт): Ісенко – Кравець, Пердута, Рамірес, Юрченко, Степанюк, Сефері, Павлюк, Лопес, Хрипчук, Феліпе.
Інфо
Олександрія (запас): Горох, Єрмаков - Бондаренко, Волошин, Калітвінцев, Кобзар, Копина, Михайленко, Савченко, Сігеєв, Скорко, Шулянський.
Інфо
Ворскла (запас): Домолега - Бацула, Кане, Крупський, Кулаковський, Нестеренко, Олійник, Скляр, Челядін.
Усім привіт та ласкаво просимо на текстовий онлайн матчу УПЛ. Олександрія з Русланом Ротанем на чолі приймає Ворсклу.
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Останні матчі
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Анонс матчу ФК Олександрія - Ворскла 01.04.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 01.04.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами ФК Олександрія (Александрия) та командою Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ворскла та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 12.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Ворскла можна подивитися 01.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Прошедший поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Металіст - 17.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший поединок команди Ворскла був зіграний проти Металіст 1925 - 18.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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