ФК Олександрія - Ворскла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Олександрія - Ворскла 01.04.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 01.04.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами ФК Олександрія (Александрия) та командою Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ворскла та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 12.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Прошедший поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Металіст - 17.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Прошедший поединок команди Ворскла був зіграний проти Металіст 1925 - 18.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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