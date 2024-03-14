ФК Олександрія - Ворскла онлайн трансляція матчу

між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні КСК Ника Стадион.
Дата проведення матчу: 15.03.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь ФК Олександрія (Александрия) та командою Ворскла (Полтава):
між командами закінчився перемогою на користь Ворскла, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 02.09.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
команди ФК Олександрія був зіграний проти Полісся - 09.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский
команди Ворскла був зіграний проти Чорноморець - 09.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ворскла.
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