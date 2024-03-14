ФК Олександрія - Ворскла онлайн трансляція матчу

Криваве зіткнення Мартинюка та Степанюка перед самою перервою добре відображає те, що відбувалося на полі в першому таймі. Жодна зі сторін не хотіла поступатися в боротьбі. У підсумку ніхто не переміг, а дивитися було неприємно.