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ФК Олександрія - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 15 березня 2024, 18:00 - КСК Ника Стадион
Головний суддя: Омельченко, Александр
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
0 - 0
Оновити
76'
Ворскла
Полтава
Хід матчу
45' Руслан Степанюк 45' Martinyuk, Oleksandr
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
36%
Нічия
31%
Ворскла
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Oleksandriya and FC Vorskla Poltava is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with FC Oleksandriya playing at home, FC Oleksandriya have won 4 times, there have been 2 draws while FC Vorskla Poltava have won 3 times. The goal difference is 14-9 in favour of FC Oleksandriya.
  • During the last 23 meetings, FC Oleksandriya have won 10 times, there have been 6 draws while FC Vorskla Poltava have won 7 times. The goal difference is 31-26 in favour of FC Oleksandriya.
  • Last season's matches: 3-0 (FC Oleksandriya at home) and 0-0 (FC Vorskla Poltava at home).
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 33% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 20% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Oleksandriya haven't won in their last 4 games.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 4 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 4 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya have not managed to score in their last 4 matches.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 25% of their matches, FC Vorskla Poltava in 27% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 25% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 27%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 1 goals.
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than FC Oleksandriya.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
  • FC Oleksandriya has streak of 4 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 2, FC Vorskla Poltava won 2, 1 draws.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Oleksandriya scores 1.2 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 0.8 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and FC Vorskla Poltava is 2.
  • FC Oleksandriya scores 1.17 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.48 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Artem Shulyanskyi is FC Oleksandriya's top scorer with 4 goals. Ruslan Yuriiovych Stepanyuk has scored 5 times for FC Vorskla Poltava.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
9
Перемог
19
Ігор
6
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 15:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.09.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021/2022
17.10.2021 - 19:30 ФК Олександрія 1 - 2 Завершено Ворскла
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 15:30 Полісся 1 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 14:40 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
12.02.2024 - 16:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Сабуртало В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
11.02.2024 - 14:30 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Люнгбю Н
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 15:30 Ворскла 2 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 13:55 Зоря 1 - 0 Завершено Ворскла П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
15.02.2024 - 14:00 Ворскла 1 - 0 Завершено Сабуртало В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
06.02.2024 - 14:00 Ворскла 3 - 1 Завершено Согдиана В
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Головні події
45'
Руслан Степанюк
Martinyuk, Oleksandr
45'
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
36%
Нічия
31%
Ворскла
34%
Склади команд
Стартовий склад
  • 77
    Микита Шевченко
    Воротар
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 8
    Siheiev, Kyrylo
    Півзахисник
  • 9
    Владислав Калітвінцев
    Півзахисник
  • 10
    Kulakov, Andriy
    Форвард
  • 11
    Shulianskyi, Artem
    Півзахисник
  • 18
    Сергій Логінов
    Півзахисник
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Захисник
    45
  • 26
    Campos, Miguel
    Захисник
  • 30
    Юрій Копіна
    Півзахисник
  • 55
    Євген Смірний
    Півзахисник
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 9
    Korniienko, Viktor
    Захисник
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
    45
  • 33
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 38
    Артем Челядін
    Півзахисник
  • 22
    Микола Ковталюк
    Форвард
  • 92
    Sissoko, Sambou
  • 44
    Daniil Sergeevich
  • 27
    Krupskyi Illia
Запасні гравці
Тренери
  • Руслан Ротань
  • Dolganskyi, Sergiy
Статистика матчу
1
ЖК
1
Трансляція
68'
Гоооол!!!
Олександрія відкриває рахунок!
52'
Жовта картка
46'
Заміна
46'
Свисток
Криваве зіткнення Мартинюка та Степанюка перед самою перервою добре відображає те, що відбувалося на полі в першому таймі. Жодна зі сторін не хотіла поступатися в боротьбі. У підсумку ніхто не переміг, а дивитися було неприємно.
45+2'
Свисток
Перерва.
45'
Жовта картка
Мартинюк і Степанюк отримали розсічення в жорсткому зіткненні. Гравець Олександрії не встиг зіграти в мʼяч, тому отримав картку.
45'
Жовта картка
Руслан Ротань втратив самоконтроль і наговорив зайвого судді.
44'
Цікаво розіграли штрафний гравці Олександрії, вивівши Шулянського на удар. Мʼяч пройшов через натовп гравців, але легко дістався Ісенку.
35'
Мякушко майже накрутив Копину на швидкості, але в останній момент захисник Олександрії заблокував спробу прострілу.
32'
Калітвінцев прийняв передачу за спинами в захисників, але зіграв максимально передбачувано. Ісенко одразу зрозумів, що суперник буде прострілювати та пішов на перехоплення.
30'
Не дають команди інтенсивності, цікавих рішень. Боротьби більше, ніж футболу. Небезпечний момент був лише один.
24'
Стандарте положення завершилося заблокованим ударом Шулянського із зони підбору.
23'
Пердута перехопив навіс Шулянського, який ішов на Калітвінцева та вибив мʼяч на кутовий.
18'
Ковалець зачепився за мʼяч, залишивши його в межах поля, а Кулаков міг завершувати атаку ударом. Завадив це зробити Бацула.
13'
Небезпечний момент
Корнієнко прострілив точно на Степанюка, який залишився один на одинадцятиметровій позначці. Руслан цілком міг забивати, але не піймав мʼяч на ногу та відправив його значно вище воріт.
5'
Кулаков отримав мʼяч у чужому штрафному через грубу помилку захисника, але не зміг цим подарунком скористатися. Заробив лише кутовий, який Олександрія виконала невдало.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Долгий (в), Єрмаков (в), Де, Беззера, Бєляєв, Білошевський, Костишин, Кравченко, Михайленко, Погорілий, Скорко, Хуліо.
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Шевченко — Мартинюк, Логінов, Кампуш, Копина — Смирний, Сігєєв — Шулянський, Ковалець, Калітвінцев — Кулаков. Головний тренер — Руслан Ротань.
Запасні: Домолега (в), Рамірес, Вокррі, Сантана, Толі, Павлюк, Нестеренко, Галас, Кане.
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко — Корнієнко, Бацула, Хрипчук, Пердута — Сіссоко, Челядін — Мякушко, Степанюк, Крупський — Ковталюк. Головний тренер — Сергій Долганський.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 21-го раунду УПЛ між Олександрією і Ворскла.
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Анонс матчу ФК Олександрія - Ворскла 15.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 15.03.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь ФК Олександрія (Александрия) та командою Ворскла (Полтава):

між командами закінчився перемогою на користь Ворскла, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 02.09.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Ворскла можна подивитися 15.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

команди ФК Олександрія був зіграний проти Полісся - 09.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

команди Ворскла був зіграний проти Чорноморець - 09.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ворскла.

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