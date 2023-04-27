Верес - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Верес - ФК Львів 28.04.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Верес (Ровно) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 28.04.2023

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Верес (Ровно) та командою ФК Львів (Львов):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Верес, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Львів та Верес у попередньому футбольному матчі 18.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Вирт, Юрий и Бессмертный, Анатолий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вирт



Предыдущий поединок команди Верес був зіграний проти ФК Минай - 22.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ФК Львів (Львов)

Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006

Країна: Украина

Тренер: Анатолий Бессмертный



Предыдущий матч команди ФК Львів був зіграний проти Металіст 1925 - 23.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

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