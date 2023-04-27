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Верес - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 28 квітня 2023, 13:00 - Авангард . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Panchyshyn, Dmytro
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
0 - 1
Оновити
13'
ФК Львів
Львов
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Хід матчу
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Верес
31%
Нічия
34%
ФК Львів
34%
Цікаві факти
  • FC Lviv have a losing streak of 5 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Lviv have lost their last 7 away matches.
  • Did you know that Veres Rivne scores 26% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Lviv scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • Veres Rivne haven't won in their last 7 games.
  • Veres Rivne have played 5 home matches in a row without winning.
  • FC Lviv have lost 5 matches in a row.
  • FC Lviv haven't won in their last 7 games.
  • FC Lviv have lost 7 away matches in a row.
  • FC Lviv haven't won any of their last 8 away matches.
  • Veres Rivne haven't scored in 4 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Lviv haven't scored in 7 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne's home record this season: 0-3-7.
  • FC Lviv's away record this season: 1-2-8.
  • Dmytro Klyots is Veres Rivne's top scorer with 4 goals. Vladyslav Bugay has scored 4 times for FC Lviv.
  • FC Lviv have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Veres Rivne wins 1st half in 23% of their matches, FC Lviv in 4% of their matches.
  • Veres Rivne wins 23% of halftimes, FC Lviv wins 4%.
  • The winner of their last meeting was Veres Rivne.
  • On their last meeting Veres Rivne won by 2 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 33% of their matches.
  • When FC Lviv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Veres Rivne has better performance than FC Lviv.
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Veres Rivne scores 1 goals when playing at home and FC Lviv scores 0.55 goals when playing away (on average).
  • FC Lviv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
2
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 13:00 ФК Львів 1 - 3 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2021/2022
13.09.2021 - 19:30 Верес 1 - 0 Завершено ФК Львів
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
02.07.2021 - 18:00 Верес 1 - 2 Завершено ФК Львів
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2020/2021
03.02.2021 - 16:30 ФК Львів 3 - 1 Завершено Верес
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 15:00 Верес 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 13:00 Металіст 5 - 5 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 14:04 Верес 1 - 2 Завершено Кривбас П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024
25.03.2023 - 14:00 Верес 0 - 3 Завершено Карпати П
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Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.04.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.04.2023 - 14:00 Шахтар 2 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.04.2023 - 14:02 ФК Львів 1 - 2 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 5 - 2 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Динамо П
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Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Верес
31%
Нічия
34%
ФК Львів
34%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Yushchyshyn, Vadym Yevhenovych
    Воротар
  • 2
    Роман Гагун
    Захисник
  • 19
    Khondak, Danyil
    Захисник
  • 95
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 7
    Андрій Блізніченко
    Форвард
  • 25
    Sharay, Stanislav
    Півзахисник
  • 77
    Sharay, Vladislav
    Півзахисник
  • 9
    Михайло Шестаков
    Півзахисник
  • 1
    Валерій Юрчук
    Воротар
  • 99
    Gabriel, Higor
    Захисник
  • 77
    Grysyo, Maksym
    Півзахисник
  • 26
    Роман Никитюк
    Захисник
  • 3
    Сергій Сімінін
    Захисник
  • 87
    Myshenko, Bogdan
    Півзахисник
  • 33
    Milchenko, Artem
    Півзахисник
  • 6
    Ахмед Алібеков
    Півзахисник
  • 10
    Bogunov, Yaroslav
  • 21
    Олександр Бєляєв
    Півзахисник
  • 8
    Svrznjak, Ivijan
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Вирт, Юрий
  • Бессмертный, Анатолий
LIVE
Трансляція матчу Верес - ФК Львів
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
7'
А деякі вболівальники є на трибунах стадіону. В екіпіруванні Вереса
5'
Ще там і рикошет був невеликий, який дезорієнтував Ющишина
4'
Гоооол!!!
Гооол! Ось так початок! Гол Львова! Сімінін закинув на Мишенка, той поборовся у штрафному майданчику, скинув під удар Свржняку, який і пробив у ближній кут! 1:0 для гостей!
1'
Свисток
Матч розпочався!
Виходять команди на поле
Верес знаходиться на 13-му місці у таблиці (21 очко), Львів – на останньому місці (13 балів). Обидві команди борються за виживання, але становище львів'ян наразі значно критичніше.
Інфо
Запасні Вереса: Когут, Протасевич, Тишинінов, Шух, Лебеденко, Дахновський, Вадовський, Гайдучик, Коркодим, Поворознюк
Інфо
Стартовий склад Вереса: Ющишин, Гагун, Хондак, Курко, Вовченко, Кльоц, Кучеров, Блізніченко, Шарай Станіслав, Шарай Владислав, Шестаков
Інфо
Запасні Львова: Рибка, Ольховий, Кузик, Дітятьєв, Бугай, Сасовський, Есеола, Вовкун, Гільєрме, Де Соуза
Інфо
Стартовий склад Львова: Юрчук, Грисьо, Габріель, Никитюк, Сімінін, Мишенко, Мільченко, Алібеков, Богунов, Бєляєв, Свржняк
Інфо
Розпочнеться поєдинок о 13:00, судитиме гру Дмитро Панчишин!
Доброго дня всім! 23-й тур УПЛ та матч, у якому Верес прийме ФК Львів! Саме цей матч UA-Футбол і пропонує вашій увазі як текстовий онлайн.
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Завершено 23:00 - Вчора Атлетік Атлетік 0 Севілья Севілья 1 Завершено 22:15 - Вчора Тоттенхем Тоттенхем 2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 Завершено 22:00 - Вчора Ротерхэм Юнайтед Ротерхэм Юнайтед 1 Кардіфф Сіті Кардіфф Сіті 2 Завершено 22:00 - Вчора Фіорентина Фіорентина 0 Кремонезе Кремонезе 0 Завершено 21:45 - Вчора Евертон Евертон 1 Ньюкасл Ньюкасл 4

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Анонс матчу Верес - ФК Львів 28.04.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Верес (Ровно) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 28.04.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Верес (Ровно) та командою ФК Львів (Львов):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Верес, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Львів та Верес у попередньому футбольному матчі 18.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Вирт, Юрий и Бессмертный, Анатолий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - ФК Львів можна подивитися 28.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - ФК Львів, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий поединок команди Верес був зіграний проти ФК Минай - 22.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Предыдущий матч команди ФК Львів був зіграний проти Металіст 1925 - 23.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

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