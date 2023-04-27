Верес - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Верес (Ровно) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 28.04.2023
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между Верес (Ровно) та командою ФК Львів (Львов):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Верес, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Львів та Верес у попередньому футбольному матчі 18.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Вирт, Юрий и Бессмертный, Анатолий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Предыдущий поединок команди Верес був зіграний проти ФК Минай - 22.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный
Предыдущий матч команди ФК Львів був зіграний проти Металіст 1925 - 23.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.
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