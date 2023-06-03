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Рух - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 червня 2023, 15:00 - Арена Львов . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Kryvushkin, Dmytro
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
0 - 0
Оновити
26'
ФК Олександрія
Александрия
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Хід матчу
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Рух
40%
Нічия
24%
ФК Олександрія
36%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 4% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Rukh Lviv haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • FC Rukh Lviv have received 8 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 3 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 3 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv's home record this season: 4-6-4.
  • FC Oleksandriya's away record this season: 4-7-3.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 23% of their matches, FC Oleksandriya in 32% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 23% of halftimes, FC Oleksandriya wins 32%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 4 games against FC Oleksandriya (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Rukh Lviv won 1, FC Oleksandriya won 0, 3 draws.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 4 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have won just 0 of their last 4 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv scores 0.75 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 0.5 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and FC Oleksandriya is 1.25.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and FC Oleksandriya is 0.25.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Rukh Lviv scores 1.36 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1.12 goals when playing away (on average).
  • Roman Didyk has more yellow cards (7) than any other player at FC Rukh Lviv. Denis Miroshnichenko has collected 5 for FC Oleksandriya.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than FC Oleksandriya.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
1
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.11.2022 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2021/2022
31.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2020/2021
02.05.2021 - 14:00 Рух 2 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2020/2021
28.11.2020 - 14:00 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Рух
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Чорноморець 1 - 3 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.05.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.05.2023 - 17:00 Рух 2 - 0 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 15:20 Кривбас 1 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:00 Рух 3 - 0 Завершено Інгулець В
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 0 - 2 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 15:00 Верес 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 5 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.05.2023 - 15:00 Колос 0 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024
11.05.2023 - 12:57 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
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Новини команд
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Рух
40%
Нічия
24%
ФК Олександрія
36%
Склади команд
Стартовий склад
  • 79
    Юрій Паньків
    Воротар
  • 93
    Roman Vasyliovych, Vitaliy
    Захисник
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
  • 4
    Ruslanovych, Vitaliy
    Захисник
  • 73
    Lyakh, Rostislav
    Форвард
  • 20
    Pidgurskyi, Denys
    Півзахисник
  • 63
    Марко Сапуга
    Півзахисник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Півзахисник
  • 26
    Фабрісіо Альваренга
    Півзахисник
  • 11
    Solomon-Otabor, Viv
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
  • 77
    Микита Шевченко
    Воротар
  • 14
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 8
    Kulakov, Andriy
    Форвард
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 14
    Siheiev, Kyrylo
    Півзахисник
  • 18
    Сергій Логінов
    Півзахисник
  • 20
    Shulianskyi, Artem
    Півзахисник
  • 30
    Юрій Копіна
    Півзахисник
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Ponomarov, Vitaliy
  • Кравченко, Сергей
Статистика матчу
Удари повз
2
3
Штрафні
4
4
Фоли
3
52%
Володіння м'ячем
48%
Удари в отвір
1
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Рух - ФК Олександрія
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
21'
Жовта картка
Климчук втік у контру, але його руками притримав Михайленко – перша жовта у матчі
19'
Інфо
4:0 за ударами, 2:0 у рамку - на користь гостей звичайно ж
18'
Мустафаєв знову пробив метрів із 18-ти. І знову удар несильний вийшов. Прямо до рук Паньківу
17'
В останні хвилини трохи заспокоїлася гра
15'
Мирон Маркевич на трибунах, який повернувся до Карпат
13'
Рух поки що ніяк не може вибратися на чужу половину поля
11'
Мустафаєв змістився з флангу, дорогою накрутив двох захисників, пробив, але удар не дуже сильним вийшов - Паньків спокійно забирає
10'
Шулянський на чужій половині поля не прибрав ноги, пішов у стик. Небезпечно виглядало, але без жовтої
9'
Небезпечний момент
Ой ой! Мірошниченко навісив з флангу, Кулаков опинився сам у штрафній, і головою пробив у штангу! Щастить Руху!
7'
Володіють м'ячем гості, але більше у центрі поля
4'
Олександрія активніше починає, намагаються пресингувати гості
2'
Небезпечний момент
Цікаво! Слюбик наварив перед штрафній, і Логінов стрільнув метрів із 15-ти. Трохи мимо, але перший момент нас є!
1'
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
А тим часом через повітряну тривогу в Полтаві початок матчу Ворскла - Шахтар зноситься орієнтовно на 20 хвилин
Виходять команди на поле
Запасні Олександрії: Горох, Савченко, Ващенко, Кожушко, Гунычєв, Скорко, Андрійчук, Матюшенко, Цуріков, Рибалка, Кобзар, Єрмаков
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Шевченко, Бабогло, Ковалець, Кулаков, Мірошниченко, Сігєєв, Логінов, Шулянський, Копина, Михайленко, Мустафаєв
Запасні Руху: Ледвій, Джефферсон, Веремієнко, Кітела, Довгий, Карабін, Мисик, Квасниця, Теслюк, Столярчук
Інфо
Стартовий склад Руху: Паньків, Роман, Слюбик, Холод, Лях, Підгурський, Сапуга, Притула, Альваренга, Соломон, Климчук
Олександрія йде на 5-му місці, але команді Ротаня в спину дихають Ворскла та Кривбас. Для потрапляння до єврокубків містянам також потрібна перемога. Нічия може також залишати шанси, але з оглядом на конкурентів
Рух бореться за виживання та розташувався перед звітним туром на 12-му місці. Перемога вирішує усі проблеми львів'ян. Нічия – можливі варіанти з конкурентами
Інфо
Судитиме гру Дмитро Кривушкін
Інфо
Усі матчі туру, зокрема й наш, розпочнуться о 15:00.
Добридень! Останній тур регулярного чемпіонату та UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу Рух - Олександрія!
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Анонс матчу Рух - ФК Олександрія 04.06.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Рух (Львов) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 04.06.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Рух (Львов) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Олександрія та Рух у попередньому футбольному матчі 28.11.2022 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Кравченко, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - ФК Олександрія можна подивитися 04.06.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Прошедший поединок команди Рух був зіграний проти Чорноморець - 29.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Прошедший поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Зоря - 28.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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