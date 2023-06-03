Рух - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Рух (Львов) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Арена Львов.
Дата проведення матчу: 04.06.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между Рух (Львов) та командою ФК Олександрія (Александрия):
Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Олександрія та Рух у попередньому футбольному матчі 28.11.2022 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Кравченко, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Прошедший поединок команди Рух був зіграний проти Чорноморець - 29.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.
Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Прошедший поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Зоря - 28.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.
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