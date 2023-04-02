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Рух - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 29 липня 2023, 15:00 - Skif Stadium . Трансляція: Суспільне: Херсон
Головний суддя: Derevinskiy, Oleksiy
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
0 - 1
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38'
Зоря
Луганск
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Хід матчу
3' Денис Антюх 19' Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan 21' Rusyn, Nazary
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Рух
29%
Нічия
34%
Зоря
37%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, FC Rukh Lviv have won 1 times, there have been 2 draws while FC Zorya Lugansk have won 3 times.
  • FC Rukh Lviv haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • FC Zorya Lugansk have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 26% of their matches, FC Zorya Lugansk in 36% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 26% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 36%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 3 goals.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Rukh Lviv won 1, FC Zorya Lugansk won 3, 1 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Rukh Lviv scores 0.8 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 1.8 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and FC Zorya Lugansk is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and FC Zorya Lugansk is 0.8.
  • FC Rukh Lviv scores 1.31 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.8 goals when playing away (on average).
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
Особисті зустрічі
Рух
1
Перемог
6
Ігор
4
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Зоря 3 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.09.2022 - 17:00 Рух 3 - 1 Завершено Зоря
Кубок України 2021/2022
28.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
11.09.2021 - 14:00 Рух 1 - 1 Завершено Зоря
Останні матчі - Рух
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
21.07.2023 - 11:00 Рух 2 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
16.07.2023 - 17:00 Рух 3 - 1 Завершено Прикарпаття В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
16.07.2023 - 14:00 Рух 0 - 0 Завершено Епіцентр Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
13.07.2023 - 17:00 СК Дніпро-1 4 - 0 Завершено Рух П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
13.07.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Рух В
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Останні матчі - Зоря
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
22.07.2023 - 16:00 Зоря 1 - 2 Завершено Ружомберок П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
11.07.2023 - 16:00 Зоря 2 - 1 Завершено Земплін В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 16:00 Зоря 1 - 0 Завершено Сталь В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
04.07.2023 - 18:00 Зоря 4 - 2 Завершено Ресовія В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 ФК Минай 0 - 3 Завершено Зоря В
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Головні події
21'
Rusyn, Nazary ГООЛ!
19'
Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
3'
Денис Антюх
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Рух
29%
Нічия
34%
Зоря
37%
Склади команд
Стартовий склад
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Півзахисник
  • 17
    Мар'ян Мисик
    Півзахисник
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 35
    Edson Fernando
    Півзахисник
  • 63
    Марко Сапуга
    Півзахисник
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Півзахисник
  • 91
    Teslyuk, Denys
    Форвард
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
  • 93
    Roman Vasyliovych, Vitaliy
    Захисник
  • 32
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
    3
  • 9
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
  • 15
    Dryshliuk, Kyrylo
    Півзахисник
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
    21
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
    19
  • 70
    Kyryukhantsev, Igor
    Захисник
  • 91
    Alefirenko, Daniil
    Півзахисник
  • 16
    Voloshyn, Vikentii
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Ponomarov, Vitaliy
  • Ненад Лалатович
Статистика матчу
ЖК
2
6
Штрафні
4
4
Фоли
6
3
Удари повз
2
1
Удари в отвір
5
Блоковано ударів
2
4
Сейви
1
2
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу Рух - Зоря
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В ефірі
Суспільне: Херсон
Трансляція
36'
Небезпечний момент
Ух, Мисик дуже гостро вирізав у штрафну, але партнери не встигли на передачу!
35'
Русин показав свою коронку - змістився з флангу та пробив, щоправда у ворота не влучив
33'
Кутовий
Кутовий піддали господарі, але захисники Зорі спокійно розібралися
31'
Тренерський штаб Руху спантеличений. Потрібно щось робити, міняти гру
28'
Небезпечний момент
Мисик зі штрафного непогано пробив під штангу, але Сапутін тягне!
27'
Русин відверто збив Теслюка, але обійшлося без жовтої
26'
Слюбик щільно грає з Алефіренком, жорстко, але в рамках правил
25'
У Антюха була непогана позиція, але удар відверто не вийшов
22'
Гоооол!!!
Гооол! Русин! Розкатали луганчани! Алефіренко з флангу підрізав трохи назад, і Назарій переправив у сітку! Що робили три захисники Руху у штрафному майданчику? Риторичне питання! 1:0 для Зорі!
20'
А ось із цього штрафного Рух крім неточного дального удару нічого не вичавив
19'
Жовта картка
Сапутін невдало прийняв м'яч, виніс, і Джордану довелося фолити практично на лінії штрафної! Жовта та штрафний!
18'
Інфо
1:5 за ударами, 0:3 у рамку воріт. На користь Зорі
17'
Зоря зараз прихопила ініціативу, проте загострити не виходить поки що у лаганчан
15'
Антюх стрільнув метрів із 25-ти. Але прямо по центру, абсолютно без проблем для кіпера Руху
13'
Алефіренко підробив і пробив метрів із 25-ти. Не вийшов удар у хавбека луганчан
12'
Джордан, на перший погляд, досить небезпечно віддавав назад Сапутіну, але кіпер розібрався, Климчук не встиг перехопити
10'
Невисокий темп поки що. Моментів фактично немає
8'
Антюх непогано вирізав із флангу, але Русин на лінії воротарської не дострибнув
7'
Досить спекотно у Львові, це також слід зазначити
5'
Климчук пробив зі штрафного – обвів стінку, але й ворота також. Хоча виглядало непогано
4'
Жовта картка
Ось Антюх уже заробив жовту – зірвав атаку, сфолив на Романі
3'
Поки що все відносно спокійно у нас
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Зорі: Жилкін, Турбаєвський, Токар, Снурніцин, Яцик, Боль, Гулько, Толмак, Бугай, Нагнойний
Інфо
Стартовий склад Зорі: Сапутін, Джордан, Батагов, Вантух, Кірюханцев, Дришлюк, Мишньов, Волошин, Аліференко, Антюх, Русин
Інфо
Запасні Руха: Паньків, Герета, Холод, Довгий, Слюсар, Лях, Таллес, Руніч, Квасниця, Карабін, Альваренга, Пастух
Інфо
Стартовий склад Руху: Ледвій, Сич, Слюбик, Дідик, Роман, Едсон, Сапуга, Притула, Теслюк, Климчук, Мисик
Інфо
Поєдинок розпочнеться о 15:00, судитиме гру Олексій Деревінський
Добрий день всім! УПЛ повернулася, й UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу першого туру, в якому Рух прийме Зорю.
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Анонс матчу Рух - Зоря 29.07.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Рух (Львов) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 29.07.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Рух (Львов) та командою Зоря (Луганск):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Рух у попередньому футбольному матчі 02.04.2023 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Ненад Лалатович розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Зоря можна подивитися 29.07.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Предыдущий поединок команди Рух був зіграний проти Металіст 1925 - 21.07.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Ненад Лалатович

Прошедший поединок команди Зоря був зіграний проти Ружомберок - 22.07.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ружомберок.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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