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Зоря - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 02 квітня 2023, 15:00 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Виталий Романов
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
3 - 0
Оновити
87'
Рух
Львов
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Хід матчу
19' Buletsa, Sergiy 45' Rusyn, Nazary
60' Myshnov, Dmytro Вийшов: Роман Вантух 61' Edson Fernando Вийшов: Runic, Vasyl 64' Rusyn, Nazary 73' Rusyn, Nazary Вийшов: Євген Шахов 77' Karabin, Yaroslav Вийшов: Prytula, Ostap 77' Денис Антюх Вийшов: Khakhlov, Oleksiy
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
44%
Нічия
28%
Рух
28%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, FC Zorya Lugansk have won 2 times, there have been 2 draws while FC Rukh Lviv have won 1 times. The goal difference is 8-4 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 32% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 3 matches.
  • FC Zorya Lugansk haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 0 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 3 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's home record this season: 5-3-0.
  • FC Rukh Lviv have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 24% of their matches, FC Rukh Lviv in 27% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 24% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 27%.
  • The winner of their last meeting was FC Rukh Lviv.
  • On their last meeting FC Rukh Lviv won by 2 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • FC Rukh Lviv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 3, FC Rukh Lviv won 1, 1 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 4 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv have won just 1 of their last 4 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk scores 2 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 0.8 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Rukh Lviv is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Rukh Lviv is 0.6.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.92 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
3
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.09.2022 - 17:00 Рух 3 - 1 Завершено Зоря
Кубок України 2021/2022
28.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
11.09.2021 - 14:00 Рух 1 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2020/2021
03.04.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершено Зоря
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 14:05 Динамо 0 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 14:00 Зоря 3 - 1 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 13:05 Ворскла 2 - 3 Завершено Зоря В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
17.02.2023 - 16:30 Зоря 2 - 4 Завершено Рига П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
10.02.2023 - 10:00 Зоря 1 - 4 Завершено Норшелланн П
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Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 15:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 13:00 Металіст 1 - 2 Завершено Рух В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
04.02.2023 - 12:00 Рух 2 - 3 Завершено Домжале П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
28.01.2023 - 16:00 Рух 0 - 0 Завершено ДАК 1904 Н
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Головні події
77'
Karabin, Yaroslav
Вийшов: Prytula, Ostap
Денис Антюх
Вийшов: Khakhlov, Oleksiy
77'
Rusyn, Nazary
Вийшов: Євген Шахов
73'
ГООЛ! Rusyn, Nazary
64'
61'
Edson Fernando
Вийшов: Runic, Vasyl
Myshnov, Dmytro
Вийшов: Роман Вантух
60'
Rusyn, Nazary
45'
ГООЛ! Buletsa, Sergiy
19'
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
44%
Нічия
28%
Рух
28%
Склади команд
Стартовий склад
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
    77
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
    19
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 22
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
    60
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
    73 64 45
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 74
    Snurnitsyn, Ihor
    Захисник
  • 15
    Dryshliuk, Kyrylo
    Півзахисник
  • 35
    Edson Fernando
    Півзахисник
    61
  • 30
    Brener De Paula, Talles
    Форвард
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 6
    Олексій Довгий
    Півзахисник
  • 22
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
    77
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
  • 73
    Lyakh, Rostislav
    Форвард
  • 79
    Юрій Паньків
    Воротар
  • 93
    Roman Vasyliovych, Vitaliy
    Захисник
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
  • 11
    Solomon-Otabor, Viv
Запасні гравці
Тренери
  • Van Leeuwen, Patrick
  • Ponomarov, Vitaliy
Статистика матчу
5
Кутові
1
2
Удари в отвір
2
Удари повз
1
3
Штрафні
3
2
Фоли
3
1
ЖК
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу Зоря - Рух
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
83'
А ось непоганий закид на Клімчука на фланзі, потім простріл, на який Таллес не встиг. А могло бути небезпечно
81'
Бутко мало не привіз, втративши м'яч на фланзі, але львів'яни не змогли організувати після цієї обрізки швидку атаку
78'
Небезпечний момент
Булець небезпечно прострелив - міг замикати Шахов, але Паньків вчасно вистрибнув на перехоплення!
75'
Небезпечний момент
Момент у Руху! І який! Після прострілу з флангу Климчук дав у перекладину! Напевно, найкращий момент всього матчу для львів'ян!
73'
Заміна
Подвійна заміна у Зорі. Погорілий й Шахов виходять замість Русина та Антюха
69'
Кутовий
Бульця навісив із кутового - відбилися львів'яни
67'
Здається, це вирок. 2:0 за такою грою... Шанси у Руху зовсім не проглядаються
65'
Гоооол!!!
Гоооол! Русин! 2:0! Вантух чудово прострілив з флангу, Русин спокійно відірвався від захисника і ногою спокійно переправив у сітку! Привіт захисту!
62'
Русин на газоні – знову апелює до судді, і знову без фолу. Ну, Назарій любить висловити свою думку
60'
Заміна
Притула та Рунич вийшли у Руху замість Едсона та Карабіна
59'
Заміна
Вантух замість Мишньова вийшов. Цікава заміна. Навіть на оборону, скоріше
58'
Контратака Зорі, але Русин завозився на фланзі, потім ще й упав під пресингом, сподіваючись на фол. Втім, суддя такк падіння не оцінив і штрафного не дав
56'
Спокійно у нас все. Жодних серйозних зрушень для того, щоб рахунок у матчі змінився
53'
Якось знову не виходить Руху навіть просто вийти в атаку. Навіть навпаки. Ось Русин пробив, але неточно
51'
Бражко цікаво закинув між Мишньова, але форвард запізнився з ривком. М'яч у руках у Паньківа
50'
Пономарьов на брівці не дуже задоволений. Вимагає від своїх гравців більше активності
48'
Організував атаку Рух, але Карабін головою після навісу з флангу дав набагато вище
46'
Інфо
Без замін у нас у перерві
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
Зоря після першого тайму впевнено переграє Рух. Почали обидві команди активно, проте Зоря знайшла свій шанс із пенальті (Булеца на 19-й хвилині), після чого вміло підсушила гру. Луганці грають у свою улюблену гру, у Руха ж поки що нічого не виходить у контрдії.
45+3'
Свисток
Все, свисток на перерву. 1:0, Зоря попереду поки що!
45+1'
Жовта картка
Русин невдало підкотився під суперника – перша жовта у матчі
45'
Інфо
2 хвилини додав арбітр до другого тайму
44'
Ван Леувен спокійний - все під контролем у коуча Зоры
43'
Рух сходив уперед, майже дістався штрафної, але Роман невдало прострілив з флангу
41'
Офсайд
Ось Русин заліз у офсайд
40'
Знову Зоря в атаку більше грає. А де ж Рух?
37'
Спокійно все. Луганці не поспішають. Львів'яни не пресингують
34'
За Зорею зараз перевага та володіння. Рух більше в обороні сидить
32'
А Паньків продовжує грати на ближнього захисника, а не виносити м'яч. Цікаво
31'
Кутовий
Знову Зоря тягає м'яч. Пару кутових розіграли луганці
28'
Гра Рука не сказати, що розклеїлася. Її і з перших хвилин не дуже було видно
26'
Зоря зараз як риба у воді. Гол забили, не поспішають луганці, але підходи все одно роблять
23'
А ось цікаво – Роман протягнув, накрутив захисника, у результаті м'яч прискакав до Соломона, який метрів з 15-ти дав мимо
21'
Чекаємо на активності від Руху. Зоря чудово вміє грати за таким рахунком
19'
Гоооол!!!
Булець впевнено реалізує точку, 1:0 для Зорі!
18'
Небезпечний момент
Пенальті для Зорі! Дрішлюк впав у боротьбі зі Слюбиком! Суддя дає пенальті!
17'
Небезпечний момент
І Антюх на підборі, метрів 10-12 до воріт, алекуди удар? Вище! Що з ударами у Зорі?
15'
Небезпечний момент
Ну... Дрішлюку викотили під удар... Нікого поряд немає, метрів 15 до воріт, але Кирило б'є кудись на трибуни
14'
Рух намагається контролювати м'яч. Але для Зорі це не проблема, як здається
11'
Кутовий
Кутовий для Зорі - Паньків у грі
9'
Не найактивніший у нас початок матчу. Фолів багатенько. Ось після навісу Таллеса зі штрафного Довгий не зміг підлаштуватися під удар
6'
Небезпечний момент
Рух як відповів! Після кутового Довгий знайшов момент для удару – між ніг захиснику вийшло, але Сапутін на місці! Класний випад!
5'
Роман повернувся на поле, здається, все гаразд
4'
А ван Леувен вже спілкується із четвертим арбітром
3'
Ух, а в цій штовханині Роман отримав по коліну від Паньківа
2'
І одразу пожежа у штрафному Руху - після навісу зі штрафного й Паньків ц захисники абияк виносять м'яч
1'
Свисток
Матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Руха: Ледвій, Притула, Кітела, Холод, Підгурський, Руніч, Джефферсон, Веремієнко, Альваренго
Інфо
Стартовий склад Руху: Паньків, Роман, Слюбик, Дідик, Лях, Довгий, Таллес, Едсон, Клімчук, Карабін, Соломон
Інфо
Запасні Зорі: Жилкін, Кучерук, Гулько, Хахльов, Вантух, Погорілий, Полегенько, Мороховець, Шахов, Нагнойний, Бурда
Інфо
Стартовий склад Зорі: Сапутін, Батагов, Імереков, Бутко, Снурніцин, Бражко, Дришлюк, Булеца Мишньов, Антюх, Русин
Перед звітним туром Зоря знаходиться на 3-му місці у турнірній таблиці. А Рух – на третьому місці з кінця
Нагадаємо, що у Руху після матчу із Шахтарем змінився тренер. Леоніда Кучука було відправлено у відставку, а команду прийняв коуч молодіжки Віталій Пономарьов.
Інфо
Матч розпочнеться о 15:00, судити гру буде Віталій Романов
Добридень! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 19-го туру УПЛ Зоря - Рух!
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Завершено 14:30 - Сьогодні Генк Генк 2 Ауд-Хеверле Левен Ауд-Хеверле Левен 1 Завершено 14:01 - Сьогодні Металіст 1925 Металіст 1925 0 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 3 Завершено 14:00 - Сьогодні Росс Каунти Росс Каунти 0 Селтік Селтік 1 Завершено 14:00 - Сьогодні Лілль Лілль 3 Лор’ян Лор’ян 1 Завершено 13:30 - Сьогодні Вісла Вісла 1 Радомяк Радомяк 1

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Анонс матчу Зоря - Рух 02.04.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Зоря (Луганск) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 02.04.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Зоря (Луганск) та командою Рух (Львов):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Рух, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Зоря у попередньому футбольному матчі 09.09.2022 закінчилось с такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Van Leeuwen, Patrick и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Рух можна подивитися 02.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Предыдущий матч команди Зоря був зіграний проти Динамо - 18.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Предыдущий поединок команди Рух був зіграний проти Шахтар - 19.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Рух онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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