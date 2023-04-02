Зоря - Рух онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Зоря - Рух 02.04.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Зоря (Луганск) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 02.04.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Зоря (Луганск) та командою Рух (Львов):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Рух, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Зоря у попередньому футбольному матчі 09.09.2022 закінчилось с такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Van Leeuwen, Patrick и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Зоря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Патрик ван Леувен



Предыдущий матч команди Зоря був зіграний проти Динамо - 18.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



Предыдущий поединок команди Рух був зіграний проти Шахтар - 19.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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