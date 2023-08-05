  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Колос - Чорноморець Дивитися онлайн
У тренді

Колос - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 06 серпня 2023, 17:00 - Колос . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Kryvushkin, Dmytro
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
0 - 0
Оновити
36'
Чорноморець
Одесса
Дивитись трансляцію
Хід матчу
17' Putrya, Ilya
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Колос
31%
Нічия
28%
Чорноморець
41%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Kolos Kovalivka have won 2 times, there have been 2 draws while FC Chernomorets Odessa have won 1 times. The goal difference is 5-5 in favour of Kolos Kovalivka.
  • Last season's matches: 1-1 (Kolos Kovalivka at home) and 3-0 (FC Chernomorets Odessa at home).
  • FC Chernomorets Odessa have a winning streak of 4 matches away from home.
  • When playing at home, Kolos Kovalivka have not lost to FC Chernomorets Odessa in their last 3 encounters.
  • FC Chernomorets Odessa have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 27% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 35% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 27% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 35%.
  • The winner of their last meeting was FC Chernomorets Odessa.
  • On their last meeting FC Chernomorets Odessa won by 3 goals.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • Kolos Kovalivka have lost just 1 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 2, FC Chernomorets Odessa won 1, 2 draws.
  • Kolos Kovalivka scores 1 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 1 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Chernomorets Odessa is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and FC Chernomorets Odessa is 0.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Kolos Kovalivka scores 1 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 1.65 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Колос
2
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Чорноморець 3 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.10.2022 - 16:00 Колос 1 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2021/2022
02.10.2021 - 14:00 Колос 2 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2020
08.06.2019 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.07.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Колос Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
15.07.2023 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Колос 1 - 0 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 13:40 Колос 0 - 3 Завершено Динамо П
Показати більше
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.07.2023 - 15:00 ЛНЗ 0 - 2 Завершено Чорноморець В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 17:00 Чорноморець 0 - 0 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Металіст 0 - 3 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Чорноморець 1 - 3 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.05.2023 - 14:03 ФК Львів 0 - 1 Завершено Чорноморець В
Показати більше
Головні події
17'
Putrya, Ilya
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Колос
31%
Нічия
28%
Чорноморець
41%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Fesyun, Kiril
    Воротар
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 5
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 6
    Микита Бурда
    Захисник
  • 35
    Zolotov, Nikolay Alexandrovich
    Захисник
  • 27
    Валерій Лучкевич
    Захисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 90
    Андрій Богданов
    Півзахисник
  • 47
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 22
    Денис Безбородько
    Форвард
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 31
    Олег Білик
    Воротар
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
    17
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 27
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 5
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 7
    Орест Кузик
    Півзахисник
  • 8
    Sporn, Jon
    Півзахисник
  • 70
    Iyede, Samson
    Форвард
  • 11
    Богдан Бойчук
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Vyshnyak, Yaroslav
  • Романс Григорчукс
Статистика матчу
6
Штрафні
6
1
Офсайди
5
Фоли
6
ЖК
1
52%
Володіння м'ячем
48%
2
Удари в отвір
1
1
Удари повз
1
Блоковано ударів
1
Кутові
1
1
Сейви
2
LIVE
Трансляція матчу Колос - Чорноморець
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
34'
Після перегляду VAR арбітром VAR Романюк Анастасією головний арбітр не призначає пенальті. Сам Дмитро Кривушкін не пішов переглядати VAR довірившись колезі
33'
Небезпечний момент
Чи буде пенальті?! Одесити атакували, Кузик пробиває по воротам з-за меж штрафної, але Путря блокує цей удар, але блокує рукою
31'
Безбородько отримує пас з навісу у штрафний майданчик, але Салюк його опікував і гравець Колосу не зміг нормально пробити головою, тому Білик досить легко забирає м'яч
29'
Салюк двічі фолить за останні дві хвилини. Арбітр матчу провів з ним бесіду, але картку поки не показує
27'
Через хвилину матч продовжується
25'
Арбітр матчу Дмитро Кривушкін оголошує перерву аби гравці могли попити водички. У Ковалівці сьогодні досить спекотно, на початку матчу температура була +36, і навіть вітер не допомагає врятуватися від цієї спеки
23'
На половині першого тайму можна сказати, що гра досить рівна, команди особливо не ризикують, а після атаки суперника гравці заспокоюють гру не намагаючись різко перейти в контратаку
21'
Команди здебільшого грають в центрі поля намагаючись різко перейти в атаку далеким пасом, закиданням чи самостійним дриблінгом фуболістів
17'
Жовта картка
Путря отримує жовту за порушення в центрі поля. Безглуздий та не потрібний фол, який призводить до отримання гірчичнику
15'
Кутовий
Після контратаки гості заробили право на кутовий, який розіграли, проте це не закінчилося нічим небезпечним для суперника
14'
Кутовий
Кутовий з правого флангу для ковалівців, навіс у штрафну, проте удару не послідкувало і одесити вибили м'яч та перейшли в контратаку
13'
Небезпечний момент
Небезпечний штрафний для господарів полю. Після удару зі штрафного та удару від газону голкіпер перевів м'яч на кутовий
10'
На десятій хвилині матчу вже одесити перехопили ініціативу матчу, більше володіють м'ячем і змушують суперника фолити та допускати помилки
8'
Поки матч проходить без особливо небезпечних моментів, команди перевіряють захист один одного та намагаються обережно пройти до воріт
5'
Перші хвилини матчу в більшості проходять на половині поля Чорноморця, ковалівці намагаються з перших хвилин пройти оборону суперника
1'
Офсайд
Безбородько на першій же хвилині отримав пас, але арбітр зафіксував положення поза грою
1'
Свисток
Матч розпочався
Інфо
Головний арбітр матчу - Дмитро Кривушкін
Інфо
Колос (стартовий склад) Фесюн - Цюриков, Бондаренко, Бурда, Золотов - Богданов (с), Оріховський, Лучкевич, М'якушко, Демченко - Безбородько На лаві запасних Горох, Ємець, Гончаренко, Кукош, Ільїн, Мілько, Криворучко, Велетень, Гусол, Болбат, Салабай
Інфо
Чорноморець (стартовий склад) Білик - Єрамаков, Гучек, Салюк, Путря (с) - Васильєв, Шпорн, Кузик, Бойчук, Брагару - Ієде На лаві запасних Шевченко, Варакута, Штогрін, Грисьо, Хадіда, Данилюк, Ситников, Ухань
Після першого туру Чорноморець розташовується на п'ятій сходинці турнірної таблиці обігравши у першому турі новачка УПЛ - черкаський ЛНЗ з рахунком 2:0, а Колос у першому турі розіграв нульову нічию з Оболонью Бровари
Вітання, любі читачі. До вашої уваги текстова трансляція матчу другого туру УПЛ Колос - Чорноморець
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(1)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
05.08.2023 о 18:01
завтра ждём только победы ЧО
Відповісти
0
0

Останні матчі
Завершено 15:30 - Сьогодні Агробізнес Агробізнес 3 Металіст Металіст 1 Завершено 15:15 - Сьогодні Лозанна Спорт Лозанна Спорт 1 Івердон Івердон 1 Завершено 15:00 - Сьогодні СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 2 Полісся Полісся 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Андерлехт Андерлехт 1 Ройял Антверпен Ройял Антверпен 0 Завершено 14:05 - Сьогодні Нива Нива 4 ФК Звягель ФК Звягель 7

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн грн На сайт
2 2 500 грн грн На сайт
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Колос - Чорноморець 06.08.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Колос (Ковалевка) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 06.08.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Колос (Ковалевка) та командою Чорноморець (Одесса):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Чорноморець, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Колос у попередньому футбольному матчі 03.05.2023 закінчилось со счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - Чорноморець можна подивитися 06.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Предыдущий матч команди Колос був зіграний проти Оболонь - 28.07.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Предыдущий поединок команди Чорноморець був зіграний проти ЛНЗ - 30.07.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.