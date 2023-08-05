Колос - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Матч між командою Колос (Ковалевка) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Колос.
Дата проведення матчу: 06.08.2023
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между клубами Колос (Ковалевка) та командою Чорноморець (Одесса):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Чорноморець, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Колос у попередньому футбольному матчі 03.05.2023 закінчилось со счетом: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Предыдущий матч команди Колос був зіграний проти Оболонь - 28.07.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Предыдущий поединок команди Чорноморець був зіграний проти ЛНЗ - 30.07.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Чорноморець.
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