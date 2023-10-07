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ЛНЗ - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 07 октября 2023, 16:20 - Центральный стадион . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Kalonov, Oleksandr
Рейтинг матча:
ЛНЗ
Черкассы
До начала
00 : 00 : 00
ФК Александрия
Александрия
Смотреть трансляцию
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
ЛНЗ
39%
Ничья
30%
ФК Александрия
30%
П1: 2.50 Х: 2.30 П2: 3.60
Интересные факты
  • LNZ Cherkasy не забивает в 2 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Александрия не забивает в 2 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Александрия в сезоне 0-1-2
  • Maksym Pryadun лучший бомбардир LNZ Cherkasy с 3 голами. Artem Shulyanskyi забил 2 раз за Александрия
  • Год назад, Александрия была на 3 месте в таблице с 15 очками. Сейчас они на 11 месте с 8 очками.
  • LNZ Cherkasy выигрывает первый тайм в 40% матчей, Александрия выигрывает в 30% матчей.
  • LNZ Cherkasy выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Александрия выигрывает в 30%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Александрия.
  • В их последнюю встречу команда Александрия победила в 4 гол(а).
  • Когда LNZ Cherkasy лидирует 1-0 дома, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда LNZ Cherkasy проигрывает 0-1 дома, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды LNZ Cherkasy в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • LNZ Cherkasy забивает 1.64 гола, играя дома, а Александрия забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than Александрия's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Личные встречи
ЛНЗ
0
Побед
1
Игр
1
Побед
ФК Александрия
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
23.07.2023 - 17:00 ФК Александрия 5 - 1 Завершен ЛНЗ
Последние матчи - ЛНЗ
Премьер-лига 2023/2024
30.09.2023 - 15:00 Верес 0 - 0 Завершен ЛНЗ Н
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 13:00 ЛНЗ 2 - 4 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 13:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершен Рух В
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 13:00 СК Днепр-1 0 - 0 Завершен ЛНЗ Н
Премьер-лига 2023/2024
26.08.2023 - 15:00 ЛНЗ 0 - 1 Завершен Металлист 1925 П
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 19:00 Динамо 4 - 2 Завершен ФК Александрия П
Кубок Украины 2023/2024
26.09.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2023/2024
22.09.2023 - 19:00 ФК Александрия 1 - 5 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 19:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Показать больше
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
ЛНЗ
39%
Ничья
30%
ФК Александрия
30%
П1: 2.50 Х: 2.30 П2: 3.60
Составы команд
Стартовый состав
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
  • 34
    Muravskyi, Nazarii
    Защитник
  • 55
    Kovalyov, Maksym
    Защитник
  • 33
    Евгений Селин
    Защитник
  • 10
    Виталий Бойко
    Полузащитник
  • 16
    Денис Олейник
    Полузащитник
  • 17
    Norenkov, Denys
    Защитник
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 19
    Алексей Хобленко
    Нападающий
  • 70
    Naumets, Vladyslav
    Полузащитник
  • 11
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
  • 44
    Yermakov, Georgiy
    Вратарь
  • 4
    Антон Кравченко
    Защитник
  • 9
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 11
    Shulianskyi, Artem
    Полузащитник
  • 18
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 22
    Skorko, Danil
    Защитник
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Защитник
  • 55
    Евгений Смирный
    Полузащитник
  • 71
    Shostak, Denys
    Полузащитник
  • 88
    Pohorilyi, Vladyslav
    Нападающий
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Dulub, Oleg Anatolevich
  • Руслан Ротань
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Трансляция матча ЛНЗ - ФК Александрия
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Инфо
Матч начнется в 16:15!
Инфо
15:49. Отбой воздушной тревоги в Черкассах!
Инфо
15:22. В Черкассах все еще тревога. Длится уже более часа
Опасный момент
На 14:45 в Черкассах еще звучит тревога. Очевидно, что в 15:00 мы не начнем
Инфо
В 14:10 в Черкассах объявили воздушную тревогу
Инфо
Запасные Александрии: Долгий, Ковалец, Никитышин, Кулаков, Эрнандес, Кулаковский, Андрейчук, Базаев, Плакса, Джевани, Безерра, Таран
Инфо
Стартовый состав Александрии: Ермаков, Кравченко, Калитвинцев, Шулянский, Логинов, Скорко, Мартынюк, Смирный, Шостак, Погорелый, Михайленко
Инфо
Запасные ЛНЗ: Самойленко, Прядун, Савин, Шестаков, Хамелюк, Копыл, Рыбалка, Банада, Насонов, Тарасенко, Тищенко, Дубовый
Инфо
Стартовый состав ЛНЗ: Пеньков, Муравский, Ковалев, Селин, Бойко, Олейник, Норенков, Стасюк, Хобленко, Наумец, Пасич
Команды не лучшим образом начали сезон и соседствуют в таблице. ЛНЗ находится на 12-м месте, Александрия - на 13-м. При этом у обеих команд по 8 набранных очков
Инфо
Начало матча в 15:00. Главный судья - Александр Каленов. Также у нас будет система ВАР
Добрый день всем любителям украинского футбола. UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 10-го тура УПЛ, в котором ЛНЗ примет Александрию
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Последние матчи
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Анонс матча ЛНЗ - ФК Александрия 07.10.2023, Премьер-лига

Поединок между командой ЛНЗ (Черкассы) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Центральный стадион.

Дата проведения матча: 07.10.2023
Время начала матча: 16:15

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ЛНЗ (Черкассы) и командой ФК Александрия (Александрия):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда ЛНЗ осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и ЛНЗ в предыдущем футбольном матче 23.07.2023 закончилось со следующими результатом: 5:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ЛНЗ - ФК Александрия можно посмотреть 07.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ЛНЗ - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Прошедший поединок команды ЛНЗ был сыгран против Верес - 30.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Динамо - 01.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча ЛНЗ - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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