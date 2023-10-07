ЛНЗ - ФК Александрия онлайн трансляция матча

LNZ Cherkasy не забивает в 2 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Александрия не забивает в 2 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика Александрия в сезоне 0-1-2

Maksym Pryadun лучший бомбардир LNZ Cherkasy с 3 голами. Artem Shulyanskyi забил 2 раз за Александрия

Год назад, Александрия была на 3 месте в таблице с 15 очками. Сейчас они на 11 месте с 8 очками.

LNZ Cherkasy выигрывает первый тайм в 40% матчей, Александрия выигрывает в 30% матчей.

LNZ Cherkasy выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Александрия выигрывает в 30%.

Победителем прошлой встречи была команда Александрия.

В их последнюю встречу команда Александрия победила в 4 гол(а).

Когда LNZ Cherkasy лидирует 1-0 дома, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.

Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Когда LNZ Cherkasy проигрывает 0-1 дома, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.

Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Недавнее выступление команды LNZ Cherkasy в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

LNZ Cherkasy забивает 1.64 гола, играя дома, а Александрия забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).

LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than Александрия's.