ЛНЗ - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Поединок между командой ЛНЗ (Черкассы) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Центральный стадион.
Дата проведения матча: 07.10.2023
Время начала матча: 16:15
История противостояний между клубами ЛНЗ (Черкассы) и командой ФК Александрия (Александрия):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда ЛНЗ осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и ЛНЗ в предыдущем футбольном матче 23.07.2023 закончилось со следующими результатом: 5:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Прошедший поединок команды ЛНЗ был сыгран против Верес - 30.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Динамо - 01.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.
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