Черноморец - Кривбасс онлайн трансляция матча

Анонс матча Черноморец - Кривбасс 27.09.2023, Кубок Украины

Поединок между командой Черноморец (Одесса) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2023/2024, матч пройдет на стадионе Черноморец.

Дата проведения матча: 27.09.2023

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Черноморец (Одесса) и командой Кривбасс (Кривой Рог):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Черноморец, тогда как команда Кривбасс осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Черноморец в предыдущем футбольном матче 23.04.2023 закончилось со счетом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)

Год основания Черноморец (Одесса): 1936

Страна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Прошедший поединок команды Черноморец был сыгран против ФК Александрия - 22.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.

Команда гостей

Название: Кривбасс (Кривой Рог)

Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Страна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Предыдущий поединок команды Кривбасс был сыгран против Ворскла - 23.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

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