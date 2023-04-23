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Черноморец - Кривбасс онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 27 сентября 2023, 17:00 - Черноморец
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
0 - 1
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перерыв
Кривбасс
Кривой Рог
Ход матча
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
57%
Ничья
22%
Кривбасс
22%
П1: 2.23 Х: 5.10 П2: 2.17
Личные встречи
Черноморец
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Кривбасс
Премьер-лига 2022/2023
23.04.2023 - 15:30 Кривбасс 2 - 3 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2022/2023
02.12.2022 - 13:00 Черноморец 0 - 1 Завершен Кривбасс
Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2023/2024
22.09.2023 - 19:00 ФК Александрия 1 - 5 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 15:03 Черноморец 1 - 0 Завершен Полесье В
Премьер-лига 2023/2024
01.09.2023 - 17:00 Верес 3 - 1 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 17:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Черноморец П
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 13:00 Левый Берег 1 - 2 Завершен Черноморец В
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Последние матчи - Кривбасс
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Ворскла 1 - 4 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 17:00 Кривбасс 2 - 1 Завершен Верес В
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 17:00 Колос 0 - 3 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2023/2024
28.08.2023 - 19:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Кривбасс Н
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 19:15 Кривбасс 3 - 3 Завершен Шахтер Н
Показать больше
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
57%
Ничья
22%
Кривбасс
22%
П1: 2.23 Х: 5.10 П2: 2.17
Трансляция
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Инфо
Добавлена одна минута.
38'
Желтая карточка
Бизимана в подкате срубил Иеде. Совершенно необязательная грубость в центре поля.
35'
Вакулко вывел Кожушко на удар, но переиграть Варакуту самому активному футболисту Кривбасса не удалось.
33'
Шпорн протащил мяч по флангу, сместился в центр и пробил. Лучше бы поискал другие варианты продолжения атаки.
30'
Черноморец сейчас играет первым номером. Кривбасс после того как открыл счёт больше сосредоточился на оборонительных действиях.
23'
Мало интересных событий на поле, ещё паузы постоянно сбивают темп. Сейчас Кожушко оказывают помощь после столкновения с соперником.
17'
Замена
Григорчук снял Гучека с игры за ошибки. Менять защитника в самом начале матча — спорное решение, но игрок и тренер пожали руки после замены.
15'
Гоооол!!!
Кривбасс открывает счёт! Гучек второй раз грубо ошибся, чем воспользовались криворожцы. Вообще вся оборона Черноморца действовала пассивно. Кожушко спокойно дождался подключения Приходько и ассистировал ему.
13'
Опасный момент
Кожушко пронесся вдоль лицевой и отдавал под удар партнёру. Если бы Путря не заблокировал на линии, был бы гол.
12'
Дибанго неосторожно сыграл против Штогрина в своей штрафной площадке. Возможно даже были основания пересмотреть эпизод на VAR, но этого делать не стали.
8'
Осторожно команды входят в игру. По очереди владеют мячом, опасных атак пока не было.
3'
Иеде опередил Бескоровайного на дистанции и мог выходить на ударную позицию, но решил упасть после минимального контакта. Даже штрафной не заработал.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — София Причина.
Запасные: Шевченко (в), Билык (в), Хадида, Бадибанга, Вакула, Ухань, Салюк, Авагимян, Дада.
Инфо
Стартовый состав Черноморца: Варакута — Брагару, Ермаков, Гучек, Путря (к) — Васильев — Бойчук, Шпорн, Кузик, Штогрин — Иеде. Главный тренер — Роман Григорчук.
Запасные: Хома (в), Стецьков, Семотюк, Татарков, Илич, Лунёв, Дебелко, По, Виливальд.
Инфо
Стартовый состав Кривбасса: Клищук — Дибанго, Бескоровайный, Рябов, Понедельник — Бизимана, Приходько — Кузик, Хомченовский (к), Вакулко — Кожушко. Главный тренер — Юрий Вернидуб.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию 1/8 финала Кубка Украины между Черноморцем и Кривбассом.
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Анонс матча Черноморец - Кривбасс 27.09.2023, Кубок Украины

Поединок между командой Черноморец (Одесса) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2023/2024, матч пройдет на стадионе Черноморец.

Дата проведения матча: 27.09.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Черноморец (Одесса) и командой Кривбасс (Кривой Рог):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Черноморец, тогда как команда Кривбасс осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Черноморец в предыдущем футбольном матче 23.04.2023 закончилось со счетом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черноморец - Кривбасс можно посмотреть 27.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Черноморец - Кривбасс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший поединок команды Черноморец был сыгран против ФК Александрия - 22.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.

Команда гостей

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий поединок команды Кривбасс был сыгран против Ворскла - 23.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

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