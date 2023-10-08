Кривбасс - Черноморец онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Кривбасс Кривой Рог иЧерноморец Одесса, когда Кривбасс Кривой Рог играет дома, 1- 0. 3 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Кривбасс Кривой Рог и Черноморец Одесса 1-0. 4 игры закончились с этим результатом.

За последние 8 встреч когда команда Кривбасс Кривой Рог играла дома, команда Кривбасс Кривой Рог выиграла 4 раз, 1 сыграла в ничью и 3 победы команды Черноморец Одесса. Разница голов 12-10 в пользу команды Кривбасс Кривой Рог.

Во время последних 17 встреч, команда Кривбасс Кривой Рог выиграла 7 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Черноморец Одесса выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 25-22 в пользу команды Черноморец Одесса

Игры прошлого года: 2-3 (Кривбасс Кривой Рог дома) и 0-1 (Черноморец Одесса дома).

Вы знали, что Кривбасс Кривой Рог забил 33% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что Черноморец Одесса забил 27% голов между минутами 16-30?

Черноморец Одесса не проигрывает в последних 4 играх.

Кривбасс Кривой Рог не забивает в 0 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Черноморец Одесса не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Oleg Kozhushko получил больше всего желтых карточек (4) в Кривбасс Кривой Рог. Jon Sporn получил 4 в Черноморец Одесса.

Год назад, Черноморец Одесса была на 16 месте в таблице с 3 очками. Сейчас они на 3 месте с 16 очками.

Кривбасс Кривой Рог выигрывает первый тайм в 25% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 40% матчей.

Кривбасс Кривой Рог выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 40%.

Победителем прошлой встречи была команда Черноморец Одесса.

В их последнюю встречу команда Черноморец Одесса победила в 1 гол(а).

Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.

Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.

Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Недавнее выступление команды Кривбасс Кривой Рог в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.

Из последних 5 встреч команда Кривбасс Кривой Рог выиграла 2, команда Черноморец Одесса выиграла 3, 0 ничьи.

Кривбасс Кривой Рог забивает 1 гола за матч против команды Черноморец Одесса, а Черноморец Одесса забивает 1.4 гола против команды Кривбасс Кривой Рог (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Кривбасс Кривой Рог и Черноморец Одесса - 2.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Кривбасс Кривой Рог и Черноморец Одесса - 0.8.

Кривбасс Кривой Рог забивает 1.25 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.78 гола, играя на выезде (в среднем).

Год назад, Кривбасс Кривой Рог была на 10 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 2 месте с 17 очками.

Кривбасс Кривой Рог забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Черноморец Одесса's performance of the last 5 matches is better than Кривбасс Кривой Рог's.