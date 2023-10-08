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Кривбасс - Черноморец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 08 октября 2023, 17:00 - Стадион Металлург
Рейтинг матча:
Кривбасс
Кривой Рог
До начала
00 : 00 : 00
Черноморец
Одесса
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
23%
Ничья
30%
Черноморец
47%
П1: 1.86 Х: 6.30 П2: 2.52
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Кривбасс Кривой Рог иЧерноморец Одесса, когда Кривбасс Кривой Рог играет дома, 1- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Кривбасс Кривой Рог и Черноморец Одесса 1-0. 4 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 8 встреч когда команда Кривбасс Кривой Рог играла дома, команда Кривбасс Кривой Рог выиграла 4 раз, 1 сыграла в ничью и 3 победы команды Черноморец Одесса. Разница голов 12-10 в пользу команды Кривбасс Кривой Рог.
  • Во время последних 17 встреч, команда Кривбасс Кривой Рог выиграла 7 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Черноморец Одесса выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 25-22 в пользу команды Черноморец Одесса
  • Игры прошлого года: 2-3 (Кривбасс Кривой Рог дома) и 0-1 (Черноморец Одесса дома).
  • Вы знали, что Кривбасс Кривой Рог забил 33% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Черноморец Одесса забил 27% голов между минутами 16-30?
  • Черноморец Одесса не проигрывает в последних 4 играх.
  • Кривбасс Кривой Рог не забивает в 0 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Черноморец Одесса не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Oleg Kozhushko получил больше всего желтых карточек (4) в Кривбасс Кривой Рог. Jon Sporn получил 4 в Черноморец Одесса.
  • Год назад, Черноморец Одесса была на 16 месте в таблице с 3 очками. Сейчас они на 3 месте с 16 очками.
  • Кривбасс Кривой Рог выигрывает первый тайм в 25% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 40% матчей.
  • Кривбасс Кривой Рог выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 40%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Черноморец Одесса.
  • В их последнюю встречу команда Черноморец Одесса победила в 1 гол(а).
  • Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Кривбасс Кривой Рог в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.
  • Из последних 5 встреч команда Кривбасс Кривой Рог выиграла 2, команда Черноморец Одесса выиграла 3, 0 ничьи.
  • Кривбасс Кривой Рог забивает 1 гола за матч против команды Черноморец Одесса, а Черноморец Одесса забивает 1.4 гола против команды Кривбасс Кривой Рог (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Кривбасс Кривой Рог и Черноморец Одесса - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Кривбасс Кривой Рог и Черноморец Одесса - 0.8.
  • Кривбасс Кривой Рог забивает 1.25 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.78 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Год назад, Кривбасс Кривой Рог была на 10 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 2 месте с 17 очками.
  • Кривбасс Кривой Рог забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Черноморец Одесса's performance of the last 5 matches is better than Кривбасс Кривой Рог's.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
Прогноз на матч
Личные встречи
Кривбасс
1
Побед
3
Игр
2
Побед
Черноморец
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Черноморец 2 - 1 Завершен Кривбасс
Премьер-лига 2022/2023
23.04.2023 - 15:30 Кривбасс 2 - 3 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2022/2023
02.12.2022 - 13:00 Черноморец 0 - 1 Завершен Кривбасс
Последние матчи - Кривбасс
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 15:30 Кривбасс 1 - 3 Завершен Рух П
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Черноморец 2 - 1 Завершен Кривбасс П
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Ворскла 1 - 4 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 17:00 Кривбасс 2 - 1 Завершен Верес В
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 17:00 Колос 0 - 3 Завершен Кривбасс В
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Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2023/2024
30.09.2023 - 19:00 Черноморец 0 - 0 Завершен Заря Н
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Черноморец 2 - 1 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2023/2024
22.09.2023 - 19:00 ФК Александрия 1 - 5 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 15:03 Черноморец 1 - 0 Завершен Полесье В
Премьер-лига 2023/2024
01.09.2023 - 17:00 Верес 3 - 1 Завершен Черноморец П
Показать больше
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
23%
Ничья
30%
Черноморец
47%
П1: 1.86 Х: 6.30 П2: 2.52
Трансляция
Инфо
Арбитр — Денис Шурман.
Запасные: Маханьков (в), Хома (в), Близниченко, Виливальд, Гончарук, По, Рябов, Семотюк, Татарков, Устименко.
Инфо
Стартовый состав Кривбасса: Клищук — Дибанго, Стецьков, Бескоровайный (к), Понедельник — Приходько, Бизимана — Задерака, Кузик, Вакулко — Кожушко. Главный тренер — Юрий Вернидуб.
Запасные: Билык (в), Шевченко (в), Авагимян, Бадибанга, Вакула, Гучек, Данилюк, Иеде, Ухань.
Инфо
Стартовый состав Черноморца: Варакута — Брагару, Ермаков, Салюк, Путря (к) — Дада, Васильев, Шпорн — Бойчук, Хадида, Штогрин. Главный тренер — Роман Григорчук.
Третья и пятая позиция чемпионата встречаются второй раз за две недели. Сможет ли Кривбасс взять реванш за поражение в Кубке?
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 10-го тура УПЛ Кривбасс – Черноморец.
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Анонс матча Кривбасс - Черноморец 08.10.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Стадион Металлург.

Дата проведения матча: 08.10.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Кривбасс (Кривой Рог) и командой Черноморец (Одесса):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Черноморец, тогда как команда Кривбасс осталась с поражением. Столкновение Черноморец и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 27.09.2023 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Кривбасс - Черноморец можно посмотреть 08.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Кривбасс - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий матч команды Кривбасс был сыгран против Рух - 01.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший поединок команды Черноморец был сыгран против Заря - 30.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

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