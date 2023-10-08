Кривбасс - Черноморец онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Стадион Металлург.
Дата проведения матча: 08.10.2023
Время начала матча: 17:00
История противостояний между Кривбасс (Кривой Рог) и командой Черноморец (Одесса):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Черноморец, тогда как команда Кривбасс осталась с поражением. Столкновение Черноморец и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 27.09.2023 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Предыдущий матч команды Кривбасс был сыгран против Рух - 01.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Рух.
Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Прошедший поединок команды Черноморец был сыгран против Заря - 30.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
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